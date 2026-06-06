Perú

Cáncer de mama HER2+: 7 de cada 10 pacientes no logran eliminar el tumor con el tratamiento del sistema público de Perú

Especialistas advierten que las pacientes con enfermedad residual necesitan una terapia adicional para reducir el riesgo de recaída, pero esta aún no está disponible en el sistema público peruano

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Cáncer de mama, la principal muerte en mujeres del Perú
Cáncer de mama, la principal muerte en mujeres del Perú

El cáncer de mama continúa siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en el Perú. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), esta enfermedad es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y provoca alrededor de 1.951 fallecimientos cada año. Sin embargo, para miles de pacientes, la lucha no termina con las quimioterapias ni las cirugías, ya que muchas requieren tratamientos complementarios para evitar que la enfermedad regrese.

La situación es especialmente crítica para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama HER2+, un subtipo agresivo que representa cerca del 20% de los casos. Aunque las pacientes cumplen con el esquema terapéutico disponible en el sistema público, hasta 7 de cada 10 no logran eliminar completamente el tumor tras el tratamiento inicial y permanecen con enfermedad residual, una condición que incrementa significativamente el riesgo de recaída.

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Pacientes requieren terapia adicional

Según evidencia científica publicada en The Lancet Oncology, estas pacientes requieren una terapia adicional para disminuir las probabilidades de que el cáncer vuelva a aparecer. Sin embargo, esta alternativa aún no se encuentra disponible para quienes dependen del sistema público de salud en el Perú.

Esta brecha en el acceso a tratamientos ha sido cuestionada por organizaciones de pacientes y especialistas, quienes advierten que el cáncer de mama temprano no ha recibido la prioridad necesaria dentro de la agenda sanitaria nacional.

“De los siete tratamientos que ha evaluado RENETSA (Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, adscrita al Minsa) para cáncer de mama temprano, seis han sido rechazados. Además, existen evaluaciones que permanecen sin resolución desde hace cerca de un año, pese a que el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer establece un plazo máximo de 45 días hábiles para estos procesos”, señaló Gianina Orellana, presidenta de la organización Por un Perú sin Cáncer.

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Instituto Nacional de Salud del Niño lanza campaña para detectar anomalías mamarias en niñas de 10 a 17 años. (Foto: Agencia Andina)
Instituto Nacional de Salud del Niño lanza campaña para detectar anomalías mamarias en niñas de 10 a 17 años. (Foto: Agencia Andina)

Uno de los casos más representativos es el del trastuzumab emtansina, una terapia dirigida a pacientes que presentan enfermedad residual luego de completar el tratamiento inicial. Este medicamento es considerado una de las últimas oportunidades para reducir el riesgo de recaída cuando todavía existe una intención curativa.

Mientras países de la región como Brasil, Chile, Uruguay y Argentina ya incorporaron esta alternativa dentro de sus sistemas públicos de salud, en el Perú miles de mujeres continúan esperando una decisión administrativa que permita su acceso.

Para las organizaciones de pacientes, esta diferencia evidencia una profunda desigualdad entre quienes pueden costear una atención privada y aquellas que dependen exclusivamente del Estado.

La inequidad es grave. En nuestro país, el acceso a la salud y la oportunidad de sobrevivir dependen de la capacidad de pago de cada familia. El cáncer no discrimina, pero nuestro sistema de salud sí. El derecho a la vida de una madre, de una hija o de una esposa no debe estar condicionado a su situación económica”, sostuvo Orellana.

El impacto emocional y económico de la enfermedad

Más allá de las consecuencias físicas, el cáncer de mama genera una fuerte carga emocional para las pacientes y sus familias. El temor constante a una recaída suele acompañarlas incluso después de haber culminado las quimioterapias y las cirugías.

De acuerdo con la presidenta de Por un Perú sin Cáncer, esta incertidumbre puede provocar que síntomas cotidianos, como una fiebre o un dolor común, sean percibidos con angustia ante la posibilidad de que la enfermedad haya regresado.

“Esta situación de vulnerabilidad se agudiza cuando las pacientes sienten que se quedan sin opciones o que deben repetir medicamentos que han sido ineficaces, lo que les arrebata la tranquilidad y la esperanza”, explicó.

A ello se suma el impacto económico que enfrenta el entorno familiar. En muchos hogares se interrumpen estudios, se abandonan empleos y uno de los integrantes asume el papel de cuidador a tiempo completo, generando una presión financiera y un desgaste emocional permanente.

“Escuchar a las pacientes es un paso importante, pero el proceso solo estará completo cuando las decisiones se traduzcan en acceso efectivo a los tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la curación y la recaída”, concluyó Orellana.

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