¿Perú ya vivió un terremoto de magnitud 7 como el de Japón? Los últimos grandes sismos y la alerta por silencio sísmico

Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El terremoto de magnitud 7,7 registrado el lunes frente a las costas del norte de Japón volvió a encender las alertas en países ubicados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, entre ellos Perú. El evento activó una breve alerta de tsunami y llevó a las autoridades japonesas a advertir sobre un riesgo ligeramente mayor de un posible megaterremoto en los próximos días.

Perú, ubicado sobre la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, ha enfrentado en su historia moderna y colonial sismos de gran magnitud, varios superiores a 7,0 e incluso por encima de 8,0. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el llamado “silencio sísmico” en la costa central, una acumulación de energía tectónica que mantiene en alerta a la comunidad científica.

¿Perú ha soportado terremotos iguales o mayores a 7?

En los últimos años, varios eventos demuestran que Perú ya enfrentó terremotos comparables o superiores al ocurrido en Japón:

Pisco, 15 de agosto de 2007: sismo de magnitud 7,9 con epicentro frente a la costa de Pisco. Fue uno de los desastres más graves de las últimas décadas y dejó severos daños en Ica, Chincha y zonas cercanas.

Loreto, 26 de mayo de 2019: terremoto de magnitud 8,0 en la Amazonía peruana, sentido en varias regiones del país y países vecinos.

Amazonas, 28 de noviembre de 2021: movimiento de magnitud 7,5 que causó daños estructurales, derrumbes y afectación vial en el norte peruano.

Arequipa-Acari, 14 de enero de 2018: sismo de magnitud 7,1 en el sur del país.

Estos registros confirman que un terremoto como el de Japón no sería inédito en territorio peruano.

Lima ya sufrió megaterremotos históricos

El silencio sísmico frente a la costa central del Perú ha acumulado energía desde hace más de 270 años, según estudios del IGP y CISMID. (Captura de pantalla video YTB)

Más preocupante aún es que la costa central peruana registra antecedentes de terremotos mucho mayores. Los estudios históricos citados por el IGP señalan dos eventos extremos:

Terremoto de 1687

El 20 de octubre de 1687, un gran sismo destruyó parte importante de Lima y Callao, además de generar un tsunami que afectó el puerto y zonas costeras.

Terremoto de 1746

El 28 de octubre de 1746 ocurrió el evento más devastador registrado en Lima colonial. El IGP detalla que la sacudida dejó la capital en escombros y que en Callao, de unos 5 mil habitantes, solo alrededor de 200 habrían sobrevivido tras el terremoto y posterior tsunami.

Diversos estudios estiman la magnitud de ese evento entre 8,4 y 8,8, lo que lo coloca por encima del reciente sismo de Japón.

El alarmante “silencio sísmico” en la costa central

El concepto de silencio sísmico no significa ausencia de riesgo. Describe una zona donde no ocurre un gran terremoto desde hace largo tiempo pese a seguir acumulando energía.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, ha advertido que frente a la costa central peruana existe una importante acumulación de energía desde el gran terremoto de 1746. Según explicó, esa energía solo se libera con eventos de gran magnitud, superiores a 8.

Por ello, simulacros nacionales consideran escenarios de terremotos de magnitud 8,8 con impacto en Lima y Callao.

¿Está preparado Perú?

El principal reto no es solo la amenaza natural, sino la alta vulnerabilidad urbana. Lima concentra millones de habitantes, edificaciones informales y una elevada densidad poblacional, por lo que especialistas consideran clave fortalecer la preparación ciudadana, la construcción segura y los sistemas de alerta temprana ante un futuro gran sismo.

En esa línea, un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres identificó como distritos más expuestos ante un terremoto superior a 8 grados a San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino.

El estudio añade que más de 7 millones de personas estarían expuestas a una amenaza sísmica en Lima y Callao: alrededor de 6,2 millones en Lima y 815 mil en el Callao.