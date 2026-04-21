Seis heridos y carreteras reventadas tras el terremoto de magnitud 7,7 en Japón

Tokio, 21 abr (EFE).- Al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el terremoto de magnitud 7,7 registrado este lunes en el norte de Japón, que también provocó daños en edificios y carreteras, dijo este martes el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

Kihara pidió a los ciudadanos "prestar atención a la información de la Agencia Meteorológica de Japón y los gobiernos locales durante la próxima semana" y estar preparados para la posibilidad de nuevos sismos, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

El terremoto llegó a alcanzar una intensidad de 5 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, en la prefectura de Aomori, en el norte del archipiélago, y provocó también un tsunami de hasta 80 centímetros en la cercana prefectura de Iwate.

Según datos recogidos por NHK, Aomori registró daños en 39 edificios y en varias escuelas públicas, incluidas ventanas rotas y techos quebrados, mientras que al menos dos mujeres de unos 20 años resultaron heridas leves por caídas y tropiezos durante el suceso.

Además, según informó anoche la agencia japonesa de noticias Kyodo, un hombre tuvo que ser trasladado al hospital tras caerse por las escaleras de su casa en la ciudad de Hachinohe.

En la vecina prefectura de Iwate, un hombre de unos 80 años sufrió heridas graves, incluida una fractura, tras caerse durante el temblor, y otras dos mujeres fueron trasladadas al hospital por mareos y ansiedad.

Además, el territorio registró varios daños a edificios, como grietas en el tejado del ayuntamiento de la localidad de Oshu.

En la cercana prefectura de Miyagi, un coche quedó encallado en una grieta que apareció en la carretera en la ciudad de Ishinomaki, dejando imágenes dramáticas, aunque no se registraron heridos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE