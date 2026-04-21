Perú

Fiscalía anticorrupción cita a Piero Corvetto este martes 21 de abril para que entregue su pasaporte por investigación

El jefe de la ONPE deberá presentarse ante el despacho fiscal y entregar su documento vigente como parte de una diligencia de información voluntaria en calidad de testigo

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El Ministerio Público citó a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, para que entregue su pasaporte este martes 21 de abril
El Ministerio Público citó a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, para que entregue su pasaporte este martes 21 de abril

El Ministerio Público ha citado para este martes 21 de abril a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de que entregue su pasaporte vigente en el marco de una investigación por las irregularidades registadas en las elecciones generales.

Según un documento de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la citación se formalizó luego de que Corvetto presentara un escrito en el que se puso a disposición de las autoridades.

La diligencia tendrá lugar a las 16:00 en el despacho fiscal, donde el funcionario deberá ceder el documento y firmar el acta correspondiente como parte de una “entrega voluntaria de información en calidad de testigo”.

La resolución señala también la suspensión de sus vacaciones previstas del 7 al 12 de mayo de este año y subraya, en otro apartado, que cuenta con resguardo de Seguridad del Estado las 24 horas, condición que “será considerada” en el proceso.

Piero Corvetto, hombre de cabello gris y gafas marrones, habla en un micrófono en una mesa de conferencias con botellas de agua
La diligencia se realizará a las 16:00 en el despacho fiscal, tras un escrito de Corvetto en el que se puso a disposición de las autoridades

Corvetto solicitó que su declaración testimonial sea reprogramada de manera virtual y propuso autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones si la investigación lo requiere, aspecto que será expuesto por su defensa en la misma citación.

La Policía Nacional (PNP) dispuso en la víspera que se refuercen las medidas de seguridad en los terminales aéreos y terrestres para evitar la salida del país de los funcionarios de la ONPE investigados por los fallos logísticos en los comicios.

El director nacional de Investigación Criminal, teniente general Manuel Lozada, ordenó extremar las medidas de seguridad y reforzar con personal policial y recursos en los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas de frontera, de acuerdo a un documento difundido por la emisora RPP.

Actualmente, el Ministerio Público investiga en forma preliminar a los funcionarios del ente electoral, encabezados por Corvetto, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, a raíz de las demoras en el reparto del material el día de los comicios, que provocó que 52.000 personas tengan que votar al día siguiente.

Piero Corvetto - Congreso - ONPE - JNE - Perú - 14 abril
Corvetto pidió que su declaración testimonial se reprograme de manera virtual y propuso levantar el secreto de sus comunicaciones si la Fiscalía lo considera necesario

Además de los retrasos por varias horas en la apertura de las mesas de votación en Lima, también se denunció el hallazgo de boletas de sufragio abandonadas en tres distritos de la capital.

El refuerzo de la vigilancia policial en terminales y frontera responde, aparentemente, a la intención de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de solicitar a la Fiscalía la detención preliminar por siete días contra Corvetto y otros funcionarios, de acuerdo con el despacho radial.

Esa dirección policial también solicitará la autorización para realizar allanamientos de inmuebles e incautación de bienes para evitar una manipulación de pruebas.

Con el 93,48 % del cómputo oficial de votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene el 17 % de votos válidos, seguida por el Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) con 12 % y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,9 %, razón por la cual se debe esperar al final del proceso para confirmar quién pasa a segunda vuelta con la lideresa naranja.

Precisamente, esta última intensificó  sus críticas hacia Corvetto y solicitó su salida antes de la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 7 de junio, aunque la legislación impide que renuncie a su cargo durante el proceso electoral.

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