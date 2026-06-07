Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Carlos Alcántara, conocido popularmente como ‘Cachín’, volvió a ser protagonista de la prensa de espectáculos tras la difusión de un video que lo muestra en una discoteca junto a Mary Moncada, la mujer que en su momento fue vinculada al mediático ampay del ‘auto rana’ con el cantante Christian Domínguez.
Las imágenes, emitidas por el pódcast ‘Q’Bochinche!’ de los conductores Ric La Torre y Samuel Suárez, mostraron a ambos compartiendo una noche de fiesta en un ambiente distendido, con un grupo de amigos, y generaron reacciones inmediatas en redes sociales.
El elemento que encendió el debate no fue solo la presencia de ambos en el mismo lugar, sino el testimonio de un testigo que estuvo en la reunión y confirmó en vivo, durante la transmisión del pódcast, que hubo acercamientos entre el actor y la mujer del ampay con Domínguez.
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Ric La Torre contactó en plena emisión a un amigo identificado como Fabri, quien participó del encuentro. La respuesta del testigo no dejó mucho espacio para la especulación: “Uy bebé, no sé qué decirte, o sea sí hubo besitos pues no, pero todo tranqui”, declaró.
Fabri describió la velada como una salida espontánea entre conocidos. “Salimos con unas amigas, una prima mía, estaba Mary que también es de Trujillo… entonces la pasamos super lindo, ellos también la pasaron súper bien… estábamos compartiendo, Cachín super buena onda", relató durante la llamada en vivo. El testigo también precisó que Alcántara y Moncada ya se conocían de antes, lo que habría facilitado la cercanía durante la noche.
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La complicación: Moncada tendría pareja
El episodio adquirió un matiz adicional cuando Ric La Torre reveló al propio Fabri, en plena transmisión, que Mary Moncada tendría una pareja en el extranjero. La reacción del testigo fue de sorpresa: “Ahhh, no sabía”, respondió, y aclaró que en ningún momento durante la reunión Moncada mencionó estar en una relación. Fabri había defendido la situación de Alcántara señalando que “Carlos es una persona soltera y creo que tiene derecho”, sin saber en ese momento el estado sentimental de la otra protagonista del encuentro.
Mary Moncada se convirtió en figura mediática tras el ampay que la vinculó a Domínguez en el interior de un automóvil, episodio que en su momento generó un amplio seguimiento en la prensa de espectáculos peruana. La reciente boda civil del cantante con Karla Tarazona volvió a traer su nombre a la conversación pública, y el nuevo video junto a Alcántara la reposicionó en el centro de la atención mediática.
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Una nueva etapa pública para Alcántara tras su separación
Para el actor, el episodio se suma a una serie de situaciones similares que han marcado su vida pública desde que anunció el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, con quien compartió más de 30 años de relación y 15 de matrimonio. Desde entonces, Alcántara ha sido captado en al menos cuatro episodios documentados que lo muestran en salidas nocturnas o situaciones de coqueteo con distintas mujeres.
Entre los episodios previos figuran una salida en una salsoteca del distrito de Barranco, donde fue visto bailando de forma cercana con una acompañante no identificada; un encuentro en Punta Hermosa que derivó en lo que la prensa describió como un “chape romántico”; una cena en actitud afectiva con la cantante Indira Orbegoso en un restaurante de San Isidro; y una noche que pasó con la joven María Arrieta en su vivienda en Chorrillos, que la propia Arrieta expuso a través de sus redes sociales. En total, el actor ha protagonizado al menos cuatro situaciones de este tipo desde que se confirmó su soltería.
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Alcántara ha respondido públicamente a las críticas en más de una ocasión. “Tengo derecho a decidir con mi vida”, declaró el actor tras ser captado en una de esas salidas, subrayando que los registros difundidos corresponden a momentos de esparcimiento y no reflejan una conducta constante, y que sigue comprometido con sus responsabilidades como padre y profesional.
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