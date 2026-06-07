Múltiple choque entre tren y bus genera fuerte tráfico en la Carretera Central: reportan heridos tras accidente en Santa Clara

Imágenes captan el momento posterior a un grave accidente de tránsito entre un autobús de pasajeros y un camión. Los curiosos y afectados se reúnen en la escena, observando los daños. Facebook

Un accidente múltiple registrado la tarde de este domingo en Santa Clara, distrito de Ate, provocó una intensa congestión vehicular en la Carretera Central y movilizó a diversas unidades de emergencia. El hecho involucró a un tren y varios vehículos que permanecían detenidos en una zona de alto tránsito, según los reportes difundidos desde el lugar.

La emergencia ocurrió en las horas finales de la jornada electoral, cuando numerosas personas se desplazaban hacia o desde sus locales de votación. Las labores de rescate se desarrollaron en medio de una gran acumulación de vehículos, lo que dificultó la circulación en uno de los principales corredores viales de Lima Este.

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Accidente involucró a varios vehículos en Santa Clara

us de la empresa Carmelo, mototaxi y otras unidades afectadas. Composición: Infabae

Los primeros reportes indicaron que el siniestro se produjo en el sector cercano al puente Santa Clara, donde un tren impactó contra varios vehículos que se encontraban detenidos debido al tráfico existente en la zona.

De acuerdo con la transmisión de Órbita TV Oficial, el accidente no se limitó a una sola unidad de transporte. El medio informó sobre un choque múltiple que involucró a un bus, una mototaxi y otros vehículos que quedaron atrapados en medio de la congestión vehicular.

Según el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la alerta ingresó a las 3:28 p. m. en las inmediaciones de la Cooperativa Producciones Especiales La Unión A, en Ate.

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Para la atención de la emergencia fueron movilizadas cuatro unidades: las ambulancias AMB138-2 y AMB236-2, la unidad de rescate RES-169 y la autobomba de rescate M169-1. Personal de serenazgo también participó en las labores de atención y evaluación de daños.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron acciones de rescate efectuadas por equipos de emergencia con apoyo de vecinos y conductores que se encontraban en la zona cuando ocurrió el accidente.

Congestión vehicular afectó la Carretera Central

Uno de los principales efectos del siniestro fue el incremento del tráfico en la Carretera Central y vías cercanas. La circulación se vio limitada debido a la presencia de unidades de emergencia, labores de rescate y diligencias de las autoridades competentes.

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Según la información difundida desde el lugar, numerosos vehículos permanecían detenidos en el momento del impacto. La situación generó largas filas y retrasos para conductores que transitaban por Santa Clara durante la tarde del domingo.

Mientras continuaban las evaluaciones técnicas y el levantamiento de información, las autoridades mantuvieron el control de la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restablecer progresivamente el tránsito en el sector.