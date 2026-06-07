Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria se pronuncian sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria expresan sus opiniones sobre la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en el Perú, que este domingo 7 de junio enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, también movilizó a figuras del entretenimiento nacional. Tres de las más seguidas en redes sociales —Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria— se pronunciaron públicamente antes de la jornada electoral, aunque con posiciones opuestas entre sí y con reacciones divididas entre sus seguidores.

La declaración que más circuló en plataformas digitales fue la de San Miguel. La actriz, en una transmisión en vivo, respondió a un usuario que le pedía votar por Fujimori con una frase que no dejó margen a la interpretación: “¿Keiko? Puf… me corto los dedos antes de votar por Keiko. Jajaja, me corto los dedos”, manifestó.

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La declaración sorprendió a muchos de sus seguidores porque, en las elecciones de 2021, San Miguel había respaldado públicamente a la candidata de Fuerza Popular desde el set de ‘Esto es guerra’, con el mensaje “comunismo nunca más en este país”, en referencia al entonces candidato Pedro Castillo.

El giro fue recibido de forma dispar en redes sociales. “Una verdadera artista que ama a su Perú y con memoria” y “Bien dicho, Johanna San Miguel” fueron algunos de los comentarios favorables. Otros usuarios, en cambio, expresaron decepción: “Ay, te me caíste, yo que te admiraba, bueno en estos momentos se conoce a la gente”, se leyó en TikTok.

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La actriz y presentadora Johanna San Miguel expresa de forma tajante su postura política, asegurando que preferiría una medida drástica antes que darle su voto a Keiko Fujimori. Video TikTok @alejoway_farandula

Bayly se arrepiente de haber apoyado a Fujimori en tres elecciones

Jaime Bayly llegó a la misma conclusión que San Miguel, aunque por un camino diferente. El escritor y periodista publicó en los días previos a la votación una serie de videos en su canal de YouTube donde reconoció haber respaldado a Fujimori en 2011, 2016 y 2021, y afirmó que se arrepiente de esas decisiones.

“He apoyado a Keiko Fujimori en 2011, 2016 y 2021, pero hubiera sido mejor votar en blanco”, declaró. Bayly explicó que en aquellas ocasiones actuó por temor a que un gobierno de izquierda desestabilizara el país, pero que los hechos demostraron que ese escenario no se materializó.

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“Antes pensaba que si se votaba por la izquierda, el país iba a dejar de existir como una república, y no fue así. Nada pasó cinco años después”, agregó. El periodista también anunció que esta vez no acudiría a votar, al manifestar que con los años acumuló una decepción generalizada frente a la clase política peruana.

Más allá de sus palabras, un detalle visual en uno de sus videos concentró buena parte de los comentarios: Bayly apareció con un sombrero, accesorio que muchos usuarios asociaron con la campaña de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

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Tras comentar el empate técnico en las encuestas, Jaime Bayly confiesa haber votado por Keiko Fujimori en tres balotajes. Sin embargo, ahora considera que fue un error intentar influir en el voto de otros y desea que cada peruano elija libremente. Video YouTube Jaime Bayly

“Tremendo gesto”, “También se pone el sombrero” y “Entendí la referencia del sombrero, yo también votaré” fueron algunas de las reacciones que acumularon decenas de interacciones. El propio Bayly no hizo ningún comentario explícito sobre el sombrero ni expresó un respaldo directo a Sánchez.

Baigorria llama a votar contra la izquierda y recibe críticas

En el extremo opuesto se ubicó Alejandra Baigorria. La empresaria y figura televisiva utilizó sus historias de Instagram para exhortar a sus seguidores a no votar por Sánchez ni emitir un voto viciado, en una postura que replica la que ya había adoptado en 2021. “Depende de nosotros salvar al Perú. Por favor, pensemos en el futuro del país. No se trata de partidos políticos, ahora solo se trata de nuestro país”, escribió.

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En otra publicación, Baigorria insistió en que las circunstancias del proceso electoral ameritaban una respuesta contundente en las urnas: “Están todas las pruebas que no podemos votar viciado ni por la izquierda. Esto puede acabar con nuestro país. Este miércoles, para que no nos roben una elección más, todos debemos ir a votar por la democracia”, señaló la también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’.

Alejandra Baigorria pidió en Instagram votar contra la izquierda y no emitir voto viciado en la segunda vuelta de Perú 2026.

En cambio, sus mensajes generaron una ola de réplicas en redes sociales. “La que tiene que abrir los ojos eres tú, por eso perdonas a Said” y “si tú perdonaste a tu esposo…” fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dirigieron, mezclando su postura política con episodios de su vida personal.

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