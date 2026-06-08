Sujeto intentó votar con identidad ajena en San Martín: presidente de mesa lo detectó y terminó detenido

Un hombre deposita su voto en una urna mientras se investiga la intervención de Jhoan A. Pisco Sinti por presunta suplantación de identidad en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila en San Martín. (Composición: Infobae Perú)

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta de 2026 en Perú se realizaron este domingo con la supervisión del sistema electoral y de las autoridades de seguridad. A lo largo del día, los organismos encargados de vigilar el proceso informaron sobre hechos puntuales en distintos locales de votación, sin que ello interrumpiera la jornada.

Uno de los casos ocurrió en la región San Martín, donde el Ministerio Público intervino a un hombre tras una alerta dentro de un aula de votación. Según la información oficial, el ciudadano habría intentado sufragar usando la identidad de otra persona, situación que fue advertida por el presidente de mesa.

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En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó incidencias como el abandono de un miembro de mesa, la presencia de carteles dentro de cámaras secretas y reportes vinculados a intentos de suplantación. Las autoridades indicaron que cada caso quedó en evaluación y bajo los procedimientos establecidos.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Sujeto intentó votar en nombre de otra persona

La Fiscalía Provincial Penal de La Banda de Shilcayo (San Martín) intervino al ciudadano Jhoan A. Pisco Sinti en la I. E. Cleofé Arévalo Del Águila por la presunta comisión del delito de suplantación de identidad, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público.

Según la comunicación oficial, el intervenido habría intentado votar usando la identidad de otro elector. El hecho fue detectado a tiempo por el presidente de mesa, quien advirtió la situación durante la verificación de identidad, un paso obligatorio antes de entregar la cédula de votación.

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El Ministerio Público de La Banda de Shilcayo, en San Martín, logró la intervención de un ciudadano acusado de suplantar la identidad de otro elector. (Foto: Ministerio Público / X)

En el lugar estuvo la fiscal provincial Paola Arévalo Rengifo, quien dispuso que se realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento del acta respectiva. La Fiscalía indicó que esas acciones se coordinaron con representantes de los organismos electorales presentes en el local para dejar constancia formal de lo ocurrido.

El Ministerio Público señaló que, al tratarse de un presunto delito flagrante, efectivos de la comisaría local realizaron la detención del ciudadano. Luego, fue trasladado a la dependencia policial para el inicio de las investigaciones conforme a ley.

JNE reportó incidencias durante la jornada electoral

Durante la segunda vuelta, el vocero del JNE, Ernesto Rosales, informó que se recibieron reportes de incidentes en algunos centros de votación. Uno de ellos estuvo relacionado con el abandono de funciones por parte de un integrante de mesa. “Efectivamente, hay un reporte respecto de ese abandono a la mesa de sufragio”, señaló.

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Las autoridades electorales reportaron hechos puntuales en Lima y regiones mientras millones acudían a votar. Pese a las alertas por boletas observadas y posibles irregularidades, el JNE descartó que exista fraude. Latina Noticias

Rosales también mencionó reportes sobre carteles con opciones de marca dentro de algunas cámaras secretas. “También en algunos casos la cámara secreta ha presentado algunos carteles con opciones de marcas de los candidatos”, indicó, y agregó que además se detectó un intento de suplantación de identidad. Sobre estos hechos, precisó que el JNE fiscaliza y reporta, mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público actúan cuando corresponde.

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que hasta la mitad de la jornada se registraron 15 incidencias, con la mayoría en Lima. Detalló que se reemplazaron cédulas marcadas de manera irregular y sostuvo que estos casos no implican la nulidad automática de una mesa. En paralelo, la Defensoría del Pueblo alertó en X sobre cédulas previamente marcadas, pero Burneo rechazó esa versión y afirmó: “No hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad”.

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