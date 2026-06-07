¿En qué regiones ganó Roberto Sánchez en la segunda vuelta?, según flash de Ipsos

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.3% de los votos válidos en el flash electoral de Ipsos para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Aunque el sondeo ubica a Keiko Fujimori en primer lugar con 50.7%, la diferencia entre ambos candidatos es de apenas 1.4 puntos porcentuales.
Además del resultado nacional, la encuesta a boca de urna difundida al cierre de la jornada electoral muestra cómo se distribuyó el respaldo a cada postulante en las distintas macrorregiones del país. En el caso de Sánchez, sus mejores resultados se concentraron en el sur y el oriente peruano.
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¿Dónde obtuvo ventaja Roberto Sánchez?
Según el flash de Ipsos, Roberto Sánchez obtuvo su mayor respaldo en la macrorregión sur, donde alcanzó el 73.9% de los votos válidos. En esta zona, Keiko Fujimori registró el 26.1%, una diferencia de 47.8 puntos porcentuales a favor del candidato de Juntos por el Perú.
El resultado convierte al sur en el principal bastión electoral de Sánchez durante la segunda vuelta. La ventaja registrada en esta parte del país es la más amplia observada entre ambos postulantes en el sondeo difundido por Ipsos.
JP se impuso en el oriente
La segunda macrorregión donde Roberto Sánchez logró una mayoría fue el oriente peruano. De acuerdo con la encuesta a boca de urna, obtuvo el 56.2% de los votos válidos frente al 43.8% alcanzado por Keiko Fujimori.
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La diferencia de 12.4 puntos porcentuales permitió al candidato de Juntos por el Perú imponerse en esta zona, sumando así una segunda región favorable dentro del mapa electoral presentado por la encuestadora.
Pierde en Lima, norte y centro
Fuera del sur y el oriente, Sánchez no consiguió ubicarse por delante de su contendora. En Lima obtuvo el 33.9% de los votos válidos, mientras que en la macrorregión norte alcanzó el 48.5%.
En el centro del país, el candidato de Juntos por el Perú registró el 47.7% de las preferencias. Pese a esos resultados, el respaldo obtenido en el sur y el oriente le permitió mantenerse muy cerca de Keiko Fujimori en el resultado nacional del flash electoral, que mostró una diferencia mínima entre ambos candidatos.
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