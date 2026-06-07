Perú

¿En qué regiones ganó Roberto Sánchez en la segunda vuelta?, según flash de Ipsos

Los resultados desagregados por macrorregiones revelan que el respaldo al postulante de Juntos por el Perú se concentró principalmente fuera de la capital

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Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez, con gafas y camisa blanca, sonriendo y con el puño en alto, frente al Palacio de Gobierno de Perú.
El líder político Roberto Sánchez, en una ilustración estilo acuarela, sonríe con el puño en alto frente al Palacio de Gobierno de Perú, proyectado como virtual presidente del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.3% de los votos válidos en el flash electoral de Ipsos para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Aunque el sondeo ubica a Keiko Fujimori en primer lugar con 50.7%, la diferencia entre ambos candidatos es de apenas 1.4 puntos porcentuales.

Además del resultado nacional, la encuesta a boca de urna difundida al cierre de la jornada electoral muestra cómo se distribuyó el respaldo a cada postulante en las distintas macrorregiones del país. En el caso de Sánchez, sus mejores resultados se concentraron en el sur y el oriente peruano.

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Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez gestures on the day he is to cast his vote during a runoff against conservative candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez gestures on the day he is to cast his vote during a runoff against conservative candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

¿Dónde obtuvo ventaja Roberto Sánchez?

Según el flash de Ipsos, Roberto Sánchez obtuvo su mayor respaldo en la macrorregión sur, donde alcanzó el 73.9% de los votos válidos. En esta zona, Keiko Fujimori registró el 26.1%, una diferencia de 47.8 puntos porcentuales a favor del candidato de Juntos por el Perú.

El resultado convierte al sur en el principal bastión electoral de Sánchez durante la segunda vuelta. La ventaja registrada en esta parte del país es la más amplia observada entre ambos postulantes en el sondeo difundido por Ipsos.

Gráfico muestra los resultados de una encuesta a boca de urna para las Elecciones Perú 2026, con porcentajes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por región
Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

JP se impuso en el oriente

La segunda macrorregión donde Roberto Sánchez logró una mayoría fue el oriente peruano. De acuerdo con la encuesta a boca de urna, obtuvo el 56.2% de los votos válidos frente al 43.8% alcanzado por Keiko Fujimori.

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La diferencia de 12.4 puntos porcentuales permitió al candidato de Juntos por el Perú imponerse en esta zona, sumando así una segunda región favorable dentro del mapa electoral presentado por la encuestadora.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez

Pierde en Lima, norte y centro

Fuera del sur y el oriente, Sánchez no consiguió ubicarse por delante de su contendora. En Lima obtuvo el 33.9% de los votos válidos, mientras que en la macrorregión norte alcanzó el 48.5%.

En el centro del país, el candidato de Juntos por el Perú registró el 47.7% de las preferencias. Pese a esos resultados, el respaldo obtenido en el sur y el oriente le permitió mantenerse muy cerca de Keiko Fujimori en el resultado nacional del flash electoral, que mostró una diferencia mínima entre ambos candidatos.

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