“Faltan los votos de sur, del centro”: Simpatizantes de Juntos por el Perú confían en que Roberto Sánchez ganará

Adeptos del partido izquierda consideran que los resultados oficiales de la ONPE terminarían dándole la victoria a su candidato. Video: La Roro Network

Simpatizantes de Juntos por el Perú consideran que el candidato presidencial Roberto Sánchez podrá revertir los resultados preliminares a boca de urna y así derrotar a Keiko Fujimori por la presidencia de la República.

El periodista Omar Chira, de La Roro Network, entrevistó a distintos simpatizantes del partido izquierdista, quienes restaron importancia a los resultados de boca de urna que, si bien representan un empate técnico, otorgan una ligera ventaja a favor de Fujimori.

“Sabemos que en realidad boca de urna es algo indistinto. Siempre se suelen manejar a favor de lo corrupto. Pero estamos acá, estamos acá siempre apoyando, como usted podrá ver, siempre con amor, siempre con cariño, siempre con dignidad, porque estamos acá con todo amor, porque Roberto presidente ya es electo”, dijo una adepta en los exteriores del local partidario de Juntos por el Perú.

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Otro simpatizante del partido de Roberto Sánchez indicó que en Lima “puede haber empate o haya ganado la Keiko, pero faltan los votos del centro, faltan los votos del norte, sur”. “Faltan los votos. No te preocupes”, apuntó.

Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez speaks to supporters next to his family members before casting his vote in a runoff election against conservative candidate Keiko Fujimori, in Huaral, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Roberto Sánchez se pronuncia

“Estas horas son cruciales, hermanos, para garantizar la victoria popular”, afirmó Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en un video difundido en redes sociales tras conocerse los primeros resultados a boca de urna que mostraban un empate estadístico.

Los primeros datos de la noche no dieron un ganador claro. Sánchez reconoció ante los suyos que la boca de urna “refiere que hay un empate estadístico” y llamó a no dejarse llevar por esa lectura preliminar.

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Recordó que en las elecciones de 2016 y 2021 las mismas encuestadoras habían anticipado un resultado que luego no se confirmó. “Estas mismas encuestadoras han referido quién estaba adelante y en ninguno de ellos eso finalmente sucedió”, señaló, en referencia a las candidaturas de PPK y Pedro Castillo respectivamente.

Tras conocer los resultados del conteo rápido de la segunda vuelta, el candidato Roberto Sánchez se mostró cauto pero optimista. Recordando elecciones pasadas, afirmó que "nadie puede decir que ya ganó" y espera que el conteo oficial revierta la tendencia inicial

Sánchez dirigió su mensaje directo a los personeros de mesa de su partido. “Es importante, compañero o compañera, la articulación, defender el voto”, les pidió, y subrayó que el resultado final dependía del trabajo de cada uno de ellos en las mesas de sufragio.

El candidato pidió mantener los teléfonos disponibles y la coordinación activa. “Celulares abiertos, coordinación, trabajo articulado”, fueron sus instrucciones precisas para las horas siguientes, mientras se desarrollaba el conteo de actas.

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Sánchez trazó un panorama positivo para su candidatura en distintas regiones del país. Mencionó avances en Lima y en el norte, consolidación del voto en el sur y un resultado ajustado entre los peruanos en el exterior. “Estamos casi también en empate técnico”, dijo sobre ese último grupo.

Cerró su alocución con un llamado a la confianza. “Estamos muy contentos por el inmenso trabajo y el sacrificio que están haciendo en todas las regiones, en las provincias y comunidades”, expresó, antes de asegurar: “Compañeros, podemos nosotros ganar”.

Boca de urna

Las encuestadoras Ipsos y Datum dieron una ligera ventaja a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, celebrada el 7 de junio.

Según Ipsos, difundido por Latina TV, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 50,7% de los votos válidos frente al 49,3% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Datum, por su parte, le otorgó 50,53% contra 49,47%.

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Ambas encuestadoras coinciden en una ventaja de poco más de un punto porcentual, dentro del margen de error del 3%, por lo que los expertos advirtieron que el resultado sigue siendo técnicamente incierto hasta el escrutinio oficial de la ONPE.