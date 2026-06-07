Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Una ciudadana sorprendió al periodista Federico Salazar con una declaración de amor inesperada durante la cobertura de las Elecciones 2026, expresando: "Siempre lo he amado".

Durante la cobertura especial de las Elecciones 2026 en América Televisión, una escena inesperada acaparó la atención del público y del propio equipo periodístico. El periodista Federico Salazar recibió una declaración de amor en vivo por parte de una vendedora de tamales en Carabayllo, uno de los distritos más poblados de Lima.

El hecho se produjo cuando el canal realizaba un recorrido por diferentes puntos de la ciudad para mostrar cómo los vendedores ambulantes acompañan cada jornada electoral con la oferta de comida típica.

La transmisión se encontraba enfocada en los puestos de comida tradicional cuando una mujer, que degustaba tamales, decidió dirigirse directamente al reconocido conductor. Con una invitación espontánea y tono de humor, expresó: “Qué rico. Federico, ven acá a Carabayllo a comer mis tamalitos, te espero. Si no vienes, de la narizota te voy a jalar”. Esta frase desató risas tanto en el set como entre los electores presentes en la zona, y generó un instante de distensión en la transmisión en directo.

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El conductor de América Televisión vivió un curioso momento cuando una ciudadana no desaprovechó la oportunidad para hacerle una invitación y revelarle su sentir | TIkTok

Pocos segundos después, la misma ciudadana sorprendió a todos al revelar la admiración que siente por el periodista. “Yo a Federico lo quiero a mi lado, yo siempre lo he amado a él. Todos los días lo veo, hasta lo veo en la repetida en la amanecida igual lo veo. Yo sueño con él”, confesó ante las cámaras.

La reacción de Federico Salazar no tardó y, en tono de broma, aceptó la invitación. “Yo voy por el tamal. Me vas a dar la ruta”, respondió desde el estudio, lo que generó nuevos comentarios entre sus compañeros y una cadena de reacciones en redes sociales. El episodio se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada, destacando por la naturalidad y el humor que caracterizaron el intercambio.

Este tipo de situaciones reflejan cómo los coberturas electorales en América Televisión no solo informan sobre el proceso político, sino que también capturan la vida cotidiana y las interacciones espontáneas que surgen en la vía pública.

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Federico Salazar, presentador de noticias, reacciona con humor a una declaración de amor inesperada durante la cobertura en vivo de las Elecciones 2026.

Gunter Rave también vivió anecdótico momento comiendo ceviche

En la misma jornada, otro hecho singular tuvo como protagonista a Gunter Rave, periodista de América TV. Durante un enlace en vivo para la segunda vuelta electoral, Rave aceptó el desafío de probar un ceviche de pota preparado por una vendedora ambulante. El plato, elaborado con pota, jugo de limón, cebolla y abundante ají, fue degustado frente a las cámaras.

Apenas probó el primer bocado, Gunter Rave mostró señales del intenso picante del platillo, lo que provocó risas tanto en el lugar como en el estudio. “Ay buenazo, el ají está cañón. Señora, creo que le has metido la vena y la pepa”, comentó el periodista, mientras la vendedora respondía: “Con pepa tiene que ser así, sino no es ceviche”.

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Durante la cobertura de una jornada electoral, Gunter Rave, de América Noticias, decide probar el clásico desayuno de los votantes: un ceviche al paso. Lo que no esperaba era el nivel de picante, ¡su divertida reacción lo dice todo! |América Noticias

Este episodio generó comentarios de los conductores en el estudio, quienes bromearon sobre la reacción de Rave. El momento, compartido rápidamente en redes sociales, evidenció el componente humano y festivo que puede surgir en el marco de una cobertura informativa, resaltando la conexión entre los periodistas y la audiencia durante las Elecciones 2026.