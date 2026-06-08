Joven fue a votar en Surco y miembros de mesa le dijeron que aparecía como fallecido: Reniec aclaró el error

Un joven se llevó la sorpresa de su vida al acudir a su centro de votación y descubrir que en el padrón electoral figuraba como fallecido. Junto a su hermana, denuncia esta grave irregularidad y la negligencia de las autoridades. ATV

El caso adquirió notoriedad durante las horas de votación debido a la incertidumbre que surgió en torno a la validez de su participación en los comicios. La intervención posterior de representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permitió esclarecer lo sucedido y precisar el origen de la observación registrada.

La situación abrió interrogantes sobre el manejo de la información contenida en los documentos de verificación utilizados durante los procesos electorales y sobre los mecanismos disponibles para confirmar los datos de los ciudadanos en las mesas de sufragio.

Confusión durante el proceso de identificación

Matías, de 18 años, acudió a votar al colegio Champagnat de Surco. Según relató, el procedimiento transcurría con normalidad hasta el momento en que entregó su Documento Nacional de Identidad (DNI) para la verificación correspondiente.

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De acuerdo con su testimonio, una integrante de mesa le indicó que aparecía como fallecido. La observación sorprendió tanto al joven como a sus familiares, quienes solicitaron explicaciones sobre el origen de esa información y sobre las posibles consecuencias para el sufragio emitido.

Los miembros de mesa revisaron la documentación disponible durante la jornada electoral y asociaron la observación consignada junto a los datos del elector con una condición que interpretaron de forma incorrecta. Esa situación generó dudas inmediatas respecto de la situación registral del ciudadano.

Reclamos de los familiares y registro de la incidencia

Joven elector fue confundido con una persona fallecida durante el proceso de verificación en un centro de votación de Surco. Captura de video

Tras conocer lo ocurrido, los familiares del joven pidieron que el incidente quedara consignado en el acta electoral. Según manifestó la hermana del elector, inicialmente recibieron la confirmación de que la observación sería registrada.

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Sin embargo, al revisar posteriormente la documentación, comprobaron que no figuraba ninguna referencia al episodio. Esta circunstancia motivó una nueva solicitud para que se dejara constancia formal de lo sucedido durante el proceso de votación.

Mientras persistían las dudas sobre la anotación observada, Matías completó el procedimiento electoral. Firmó el padrón, registró su huella digital y depositó su voto en el ánfora, aunque permanecía la incertidumbre sobre la interpretación de la información consignada en los documentos de control.

Reniec descarta cualquier registro de defunción

Ante la repercusión del caso, el subdirector del Registro Electoral de Reniec, Manuel Chuquillanqui, aclaró que el ciudadano no figura como fallecido y precisó que nunca existió un registro oficial que lo declarara muerto.

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El funcionario explicó que la observación asociada al elector correspondía a la condición de “mayor de edad con foto de menor”, una anotación utilizada para identificar a ciudadanos que aún mantenían una fotografía tomada antes de alcanzar la mayoría de edad al momento del cierre del padrón electoral.

Según detalló Chuquillanqui, la información utilizada durante los comicios contiene diferentes categorías de observaciones. Entre ellas aparecen registros vinculados a ciudadanos fallecidos, personas con fotografía desactualizada y electores que ya efectuaron la actualización de imagen en su documento de identidad.

El origen del error en la revisión de documentos

Un fiscalizador del JNE examina la lista de electores impresa para la segunda vuelta del 7 de junio. El material contiene la misma información del padrón usado en los comicios de abril. (ONPE)

De acuerdo con la explicación brindada por el representante de Reniec, la confusión surgió durante la lectura de las columnas incluidas en el material de verificación utilizado en las mesas de votación.

Chuquillanqui indicó que los miembros de mesa pudieron asociar la observación correspondiente a la fotografía desactualizada con la categoría destinada a ciudadanos fallecidos. Según precisó, se trató de una interpretación equivocada de la información contenida en el registro.

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Asimismo, recordó que los documentos empleados durante la jornada electoral son elaborados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con información remitida por Reniec. En esos registros figuran las distintas observaciones necesarias para facilitar la identificación de los votantes.

Validez del voto y herramientas de consulta

Reniec sostuvo que el joven se encontraba plenamente habilitado para participar en las elecciones y descartó cualquier restricción vinculada a su derecho al sufragio.

El funcionario señaló además que las observaciones incorporadas en el padrón cumplen una función informativa y permiten a los miembros de mesa corroborar la identidad de los electores cuando existe alguna particularidad en sus registros.

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Con el propósito de evitar situaciones similares, recordó que Reniec dispone de una plataforma de libre acceso para consultar las anotaciones asociadas a cada DNI. Según explicó, esta herramienta permite verificar con precisión la naturaleza de cualquier observación y confirmar la información registrada durante el proceso electoral.