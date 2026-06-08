Perú

Terremoto 7.8 en Filipinas: Marina de Guerra aumenta vigilancia en Perú ante posible tsunami

El gran sismo ya activó una alerta de tsunami en Filipinas, por lo que las autoridades peruanas se mantienen en alerta

Guardar
Google icon
Marina de Guerra aumenta vigilancia en Perú ante posible tsunami.
Se aumenta vigilancia en la costa del Perú ante posible tsunami. (Gráfico de la Marina de Guerra)

Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, a las 7:37 de la mañana del lunes 8 de junio (fecha local), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó frente a la provincia de Sarangani, a una profundidad de 35 kilómetros bajo el lecho marino. El evento sísmico fue percibido en varias localidades, generó alarma entre la población y motivó la activación inmediata de protocolos de emergencia.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para varias provincias del sur, incluyendo Sarangani, Davao Occidental y South Cotabato, y recomendó la evacuación de residentes en áreas costeras. Las autoridades locales suspendieron clases y labores en instituciones públicas y privadas, mientras los equipos de monitoreo evaluaban el impacto del fenómeno.

PUBLICIDAD

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas de hasta un metro sobre el nivel del mar en Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, con efectos previstos dentro de las próximas tres horas posteriores al sismo. Japón también activó avisos de tsunami en varias zonas de su costa del Pacífico como medida de precaución.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos en Filipinas, aunque la vigilancia se mantiene activa en las zonas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Imagen 57VW3YJIC5DBDBXTR2EKG3XQCI

Intensifican vigilancia en Perú por posible tsunami

Ante la magnitud del sismo y la alerta internacional, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que se incrementó la vigilancia ante un posible tsunami en el litoral nacional desde las 7 de la noche del domingo 7 de junio (hora peruana).

PUBLICIDAD

La institución comunicó que se realizan monitoreos permanentes para identificar cualquier alteración inusual en el nivel del mar que pueda afectar las costas peruanas.

El protocolo de respuesta incluye la revisión de datos en tiempo real y la coordinación con organismos internacionales dedicados a la prevención y alerta temprana de tsunamis en la región del Pacífico.

La Marina subrayó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre eventuales riesgos y recordó que, por el momento, no se ha emitido una orden de evacuación en territorio nacional.

Se espera las autoridades peruanas mantienen la comunicación abierta con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y con las agencias sismológicas de la región para actualizar cualquier novedad sobre el comportamiento del mar tras el sismo en Filipinas.

<br>

Temas Relacionados

TerremotoFilipinasMarina de GuerraTsunamicosta peruanaperu-noticias

Más Noticias

Elecciones en Perú EN VIVO: ONPE avanza con resultados oficiales y candidatos piden a personeros vigilar el voto

Perú votó este domingo para elegir presidente en un balotaje marcado por el empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los primeros resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de mesas

Elecciones en Perú EN VIVO: ONPE avanza con resultados oficiales y candidatos piden a personeros vigilar el voto

“El 16 y el 21 estas encuestadoras dijeron quién iba adelante y no sucedió”: Roberto Sánchez confía en ganar

El candidato de Juntos por el Perú exhortó a sus representantes de mesa a vigilar las actas electorales, mientras los flashes muestran una contienda ajustada frente a Keiko Fujimori

“El 16 y el 21 estas encuestadoras dijeron quién iba adelante y no sucedió”: Roberto Sánchez confía en ganar

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

La ONPE habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para seguir en tiempo real el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial 2026 y verificar, con datos actualizados, cuántos votos válidos obtiene cada candidatura

Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 7 de junio de 2026

Resultados ONPE al 29,197% EN VIVO: se inició el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral de Perú

La ONPE publicó los primeros datos del conteo oficial a las 6:12 p.m, mientras los equipos de ambas candidaturas aguardaban los resultados en sus respectivos puntos de seguimiento

Resultados ONPE al 29,197% EN VIVO: se inició el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral de Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones en Perú EN VIVO: ONPE avanza con resultados oficiales y candidatos piden a personeros vigilar el voto

Elecciones en Perú EN VIVO: ONPE avanza con resultados oficiales y candidatos piden a personeros vigilar el voto

“El 16 y el 21 estas encuestadoras dijeron quién iba adelante y no sucedió”: Roberto Sánchez confía en ganar

Resultados ONPE al 29,197% EN VIVO: se inició el conteo oficial de votos de la segunda vuelta electoral de Perú

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina niega burlas por la muerte de Iván Paredes Yataco y tilda de amenazante al estudio

Magaly Medina niega burlas por la muerte de Iván Paredes Yataco y tilda de amenazante al estudio

Carlos Alcántara fue captado con Mary Moncada en una discoteca y testigo asegura que se besaron

Johanna San Miguel, Jaime Bayly y Alejandra Baigorria se pronuncian sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras la Semana 1

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así terminaron los partidos de la semana 1

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero: “Tengo pruebas de lo que hablo”

Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026