Terremoto 7.8 en Filipinas: Marina de Guerra aumenta vigilancia en Perú ante posible tsunami

Se aumenta vigilancia en la costa del Perú ante posible tsunami. (Gráfico de la Marina de Guerra)

Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, a las 7:37 de la mañana del lunes 8 de junio (fecha local), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se localizó frente a la provincia de Sarangani, a una profundidad de 35 kilómetros bajo el lecho marino. El evento sísmico fue percibido en varias localidades, generó alarma entre la población y motivó la activación inmediata de protocolos de emergencia.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para varias provincias del sur, incluyendo Sarangani, Davao Occidental y South Cotabato, y recomendó la evacuación de residentes en áreas costeras. Las autoridades locales suspendieron clases y labores en instituciones públicas y privadas, mientras los equipos de monitoreo evaluaban el impacto del fenómeno.

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El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas de hasta un metro sobre el nivel del mar en Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, con efectos previstos dentro de las próximas tres horas posteriores al sismo. Japón también activó avisos de tsunami en varias zonas de su costa del Pacífico como medida de precaución.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos en Filipinas, aunque la vigilancia se mantiene activa en las zonas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Intensifican vigilancia en Perú por posible tsunami

Ante la magnitud del sismo y la alerta internacional, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que se incrementó la vigilancia ante un posible tsunami en el litoral nacional desde las 7 de la noche del domingo 7 de junio (hora peruana).

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La institución comunicó que se realizan monitoreos permanentes para identificar cualquier alteración inusual en el nivel del mar que pueda afectar las costas peruanas.

El protocolo de respuesta incluye la revisión de datos en tiempo real y la coordinación con organismos internacionales dedicados a la prevención y alerta temprana de tsunamis en la región del Pacífico.

La Marina subrayó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre eventuales riesgos y recordó que, por el momento, no se ha emitido una orden de evacuación en territorio nacional.

Se espera las autoridades peruanas mantienen la comunicación abierta con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y con las agencias sismológicas de la región para actualizar cualquier novedad sobre el comportamiento del mar tras el sismo en Filipinas.

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