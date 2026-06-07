Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Los hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós toman los roles principales en la nueva adaptación escolar de 'High School Musical' que se presenta en Lima.

La escena teatral limeña recibe una nueva generación de jóvenes talentos que se prepara para presentar su versión de “High School Musical”, el clásico del teatro musical juvenil. Al frente del elenco se encuentran Salvador Cernadas y Paloma Ortiz de Zevallos, hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós, quienes asumen los papeles principales tras varias semanas de formación intensiva en actuación, canto y baile.

El grupo de estudiantes, conformado por adolescentes y jóvenes vinculados a talleres de teatro, ha trabajado bajo la guía de docentes experimentados, quienes han buscado fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y la confianza escénica.

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La obra seleccionada narra la historia de Troy Bolton y Gabriella Montez, dos estudiantes secundarios que desafían los estereotipos de su escuela al audicionar para un musical, mensaje que resuena entre los participantes, motivados por romper barreras y descubrir sus propios talentos.

Salvador Cernadas, hijo de la reconocida actriz Gianella Neyra, asume el rol de Troy Bolton en el montaje escolar de "High School Musical", con funciones programadas para el 8 y 9 de junio en Lima.

Paloma Ortiz de Zevallos, parte del elenco del montaje escolar de 'High School Musical' en Lima, interpreta el papel de Gabriella.

Para muchos de los integrantes, este montaje representa su primer acercamiento a una producción teatral de estas características, con ensayos estructurados y la exigencia de interpretar personajes complejos frente a un público real. La experiencia se ha enfocado en el aprendizaje práctico, permitiendo que los jóvenes exploren sus capacidades artísticas e incorporen herramientas escénicas necesarias para futuros proyectos.

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El elenco cuenta con el acompañamiento de Denisse Dibós en el papel de la profesora Darbus y de Cristian Rivero como el entrenador Bolton, quienes aportan su experiencia y sirven de modelo para los estudiantes dentro y fuera del escenario. La presencia de estos actores brinda un respaldo profesional al grupo juvenil, pero el foco del espectáculo recae en la entrega y el crecimiento de los alumnos que asumen los desafíos de la escena.

La iniciativa busca que los participantes no solo adquieran destrezas técnicas, sino también valores asociados al arte dramático, como la perseverancia, la empatía y la responsabilidad. En cada función, los jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar al público el fruto de su dedicación, en un entorno que privilegia el aprendizaje y la creatividad.

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Este póster presenta al joven elenco del montaje escolar de 'High School Musical' en Lima, protagonizado por los hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós.

Precio de entradas para “High School Musical” en Lima

El acceso al espectáculo contempla distintas opciones de precios y sectores, ajustados a la capacidad de la sala:

Platea : S/ 81.00 (128 localidades)

Platea Alta : S/ 66.00 (240 localidades)

Platea Alta Lateral : S/ 46.00 (29 localidades)

Platea Cultural : S/ 33.00 (38 localidades)

Platea VIP : S/ 94.00 (165 localidades)

Silla de Ruedas: S/ 66.00 (6 localidades)

Cada entrada incluye el cargo por servicio, y se ofrece un precio especial de S/ 53.80 en Platea Alta para personas con discapacidad acreditadas mediante CONADIS. El público puede elegir sus asientos de manera anticipada, gracias a un mapa referencial publicado junto a la venta de entradas.

Precio de entradas para “High School Musical” en Lima

La presentación de “High School Musical” reúne a jóvenes actores en una experiencia formativa que busca fortalecer el teatro musical y abrir nuevas oportunidades para quienes inician su camino en la escena limeña.