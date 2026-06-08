Perú

Jefe de la ONPE confirma a qué hora darán los resultados oficiales de la segunda vuelta y niega fraude electoral

Bernardo Pachas destacó que los centros de cómputo cuentan con la presencia de personeros, fiscalizadores y observadores que supervisan el procesamiento de las actas electorales

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Bernardo Pachas Serrano, jefe interino de la ONPE, brinda detalles sobre el proceso de cómputo de votos, asegurando la presencia de personeros y fiscalizadores para garantizar la transparencia. Fue enfático al afirmar que la institución no ha cometido fraude. (Crédito: Exitosa)

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció que la entidad brindará una nueva actualización de los resultados de la segunda vuelta electoral a las 9:30 de la noche. El funcionario realizó el anuncio durante un mensaje en el que se refirió al trabajo desarrollado en los centros de cómputo y a las labores de fiscalización del proceso.

Durante su intervención, Pachas explicó que el procesamiento de las actas se realiza en los diferentes centros de cómputo habilitados por la ONPE. Asimismo, indicó que en dichos espacios participan diversos actores encargados de supervisar el desarrollo de las actividades vinculadas al conteo electoral.

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ONPE anunciará los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
ONPE anunciará los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Personeros y fiscalizadores supervisan

El jefe interino de la ONPE señaló que en los centros de cómputo se encuentran presentes personeros técnicos y fiscalizadores técnicos que realizan labores de observación durante el procesamiento de las actas electorales.

“En los centros de cómputo hay personeros técnicos y hay fiscalizador técnico. Ha habido, hay y habrá siempre”, manifestó. También precisó que los observadores técnicos cuentan con un espacio desde donde pueden visualizar el flujo de las actas al interior de los centros de cómputo.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE. (Foto: Captura video/FB: ONPE)
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE. (Foto: Captura video/FB: ONPE)

Observadores cuentan con acceso a reportes

Pachas indicó además que los observadores disponen de áreas habilitadas para realizar el seguimiento de la información procesada. Según explicó, estos espacios incluyen equipos informáticos desde los cuales pueden revisar los reportes generados durante la jornada.

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“También cuentan con un espacio de observadores donde tienen una computadora para ver los reportes”, expresó el funcionario al detallar los mecanismos de observación existentes durante el procesamiento de las actas.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE
12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

ONPE agradece trabajo

En otro momento de su mensaje, el jefe interino de la ONPE agradeció el trabajo realizado por los equipos de la institución y por las entidades que participaron en la organización de los comicios. Asimismo, destacó las coordinaciones efectuadas con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pachas reconoció la labor de los equipos de fiscalización, gestión electoral e informática, entre otras áreas involucradas en el proceso. “Agradecer el esfuerzo realizado en todos estos veintitantos días, a las coordinaciones realizadas con el jurado”, señaló.

El recinto universitario de Lima enfrentó demoras en la instalación de mesas, lo que complicó el flujo de votantes y la supervisión de las autoridades electorales durante el inicio de la jornada
El recinto universitario de Lima enfrentó demoras en la instalación de mesas, lo que complicó el flujo de votantes y la supervisión de las autoridades electorales durante el inicio de la jornada| ONPE

“No hemos cometido fraude”

El funcionario también rechazó las acusaciones de fraude electoral y defendió el trabajo realizado por la ONPE durante el proceso. En ese sentido, afirmó que la institución ha actuado conforme a sus procedimientos durante todas las etapas de la jornada electoral.

No hemos cometido fraude en ningún momento, ni en ninguna elección, ni en ninguna parte de este proceso electoral”, sostuvo. Finalmente, reiteró que la ONPE difundirá una nueva actualización de resultados a las 9:30 p.m. y expresó su satisfacción por el trabajo realizado durante la jornada.

Segunda vuelta electoral. (Foto: Agencia Andina)
Segunda vuelta electoral. (Foto: Agencia Andina)

JNE pide respetar resultados de la ONPE

El JNE, Roberto Burneo, solicitó a la ciudadanía y a los partidos políticos esperar los resultados oficiales de la ONPE y no difundir versiones no confirmadas tras la difusión de encuestas a boca de urna en la segunda vuelta presidencial. Burneo enfatizó el rechazo a cualquier acusación de fraude y recordó la obligación de respetar los procedimientos y tiempos legales del proceso electoral.

El JNE indicó que los resultados oficiales se publicarán progresivamente por vías institucionales y que todas las incidencias reportadas quedaron canalizadas de manera adecuada. Además, instó a mantener la serenidad durante el avance del escrutinio para proteger la confianza en el sistema democrático.

Roberto Burneo, presidente del JNE
Roberto Burneo, presidente del JNE

Las encuestadoras Ipsos y Datum proyectaron una diferencia estrecha entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pero el JNE recalcó que la proclamación oficial del ganador se realizará tras resolver actas observadas y posibles recuentos, con un anuncio previsto para mediados de julio.

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