Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero: “Tengo pruebas de lo que hablo”

La armadora nacional revivió el complicado proceso que atravesó para emigrar al vóley europeo hace 10 años. (Video: La Cátedra Deportes)

Zoila La Rosa volvió a referirse a uno de los episodios más complicados de su carrera deportiva: las dificultades que enfrentó para concretar su salida al extranjero cuando defendía los colores de la Universidad San Martín. La exseleccionada peruana señaló directamente a Cenaida Uribe, quien por entonces integraba el área deportiva del club y, según su versión, intentó impedir que emprendiera su experiencia internacional hace más de una década.

Durante una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, la armadora nacional recordó que recibió una propuesta para continuar su carrera fuera del país, pero el proceso estuvo lejos de ser sencillo. De acuerdo con su testimonio, encontró resistencia de parte de Uribe, quien buscaba que permaneciera en la institución debido a la importancia que tenía dentro del plantel.

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“Sí, es cierto que Cenaida dificultó mi salida al extranjero. Sus fundamentos fueron que yo tenía un año más en el club, pero yo ya había jugado cuatro años en San Martín. Me dijo que me necesitaban en el equipo, yo lo entendía, pero también deseaba que me entendieran a mí, porque yo quería jugar en un equipo de afuera, quería experimentar y ganar nivel. Esa era mi ilusión, uno de mis sueños también, jugar en el exterior”, manifestó.

Zoila La Rosa aseguró que comprendía la postura institucional de la USMP, pero consideraba que también debía respetarse su deseo de asumir nuevos retos deportivos y potenciar su crecimiento profesional fuera del país.

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Zoila La Rosa recordó cuando Cenaida Uribe intentó frenar su salida al extranjero. Crédito: Instagram

¿Cómo logró irse a Francia?

Pese a las trabas que encontró en el proceso, Zoila La Rosa finalmente logró concretar su salida gracias a la intervención de José Antonio Chang, fundador y máxima autoridad de la Universidad San Martín. Ante la negativa inicial para otorgarle la carta pase, la armadora recurrió directamente a los máximos representantes de la casa de estudios con la esperanza de cumplir el sueño que perseguía desde el inicio de su carrera: jugar en el extranjero.

“Al final se pudo solucionar con el señor Chang y siempre voy a estar agradecida con él por lo que me pudo ayudar”, recordó la exseleccionada peruana. Gracias a ese respaldo, obtuvo la documentación necesaria para emprender rumbo a Francia, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y en el que permanece hasta la actualidad, completando ya una década de experiencia en el voleibol europeo.

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Su actual relación con Cenaida Uribe

Pese a recordar ese episodio como uno de los más difíciles de su carrera, Zoila La Rosa dejó en claro que no guarda resentimientos hacia Cenaida Uribe, quien actualmente se desempeña como jefa de equipo de Alianza Lima, vigente tricampeón nacional de vóley. Según contó, tras concretar su salida al extranjero ambas tomaron caminos distintos y prácticamente no volvieron a coincidir durante varios años.

“No la volví a ver a Cenaida hasta el 2019, que vino una vez a la Videna. Solo nos saludamos cordialmente y nada más. No nos sentamos a conversar ni nada”, relató la exarmadora de la selección peruana, descartando cualquier tipo de confrontación posterior entre ambas.

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Zoila La Rosa ha hecho una gran carrera en Francia. Crédito: VCMB LM

Asimismo, respondió a quienes han cuestionado públicamente su versión de los hechos y aseguró que cuenta con pruebas para respaldar todo lo que ha declarado sobre aquel proceso. Sin embargo, insistió en que se trata de un tema superado y que no tiene intención de generar una polémica con la exvoleibolista.

“Yo no tengo por qué mentir. Yo tengo pruebas de lo que hablo. No tengo problemas con Cenaida, eso es el pasado también de ella y si le pueden hacer un comentario, Cenaida lo va a responder con mucho respeto. Yo creo que ella no tiene problemas conmigo ni yo con ella. Eso ya pasó y ya está. A mí no me quita el sueño. Yo vivo tranquila. Ese es el pasado”, concluyó.

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A una década de su llegada a Europa, La Rosa asegura que logró cumplir el sueño por el que tanto luchó. Aunque el camino no fue sencillo, la peruana consiguió construir una carrera en el extranjero y hoy recuerda aquel episodio como una etapa cerrada de su trayectoria deportiva.