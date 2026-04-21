Perú

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este miércoles, 22 de abril es:

Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 18ºC mientras que la mínima de 12ºC

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

El clima de la "ciudad de las iglesias"

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

Nuevo margen de velocidad en Perú: Estos son los cambios en el tránsito vehicular dispuestos por el MTC

Una actualización en el Reglamento Nacional de Tránsito redefine los límites para el transporte terrestre y endurece el control policial

Nuevo margen de velocidad en Perú: Estos son los cambios en el tránsito vehicular dispuestos por el MTC

Walter Paolella reconoce que “la obligación de campeonar es de Alianza Lima; Los Chankas escribe su propia historia” en Liga 1

El entrenador responsable del sorprendente rendimiento de Los Chankas, minimizó la presión de pelear por el campeonato y afirmó que la verdadera responsabilidad de salir campeón es de los victorianos

Walter Paolella reconoce que “la obligación de campeonar es de Alianza Lima; Los Chankas escribe su propia historia” en Liga 1

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

La salida del jefe de la ONPE ocurre mientras la institución se prepara para organizar la segunda vuelta. Frente a este escenario, la dirección provisional queda en manos del actual gerente general

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: horario y dónde ver el partido por primera ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Realidades similares para ambos tenistas que apuntan a hacerse con la victoria tras un inicio de gira sobre polvo de ladrillo adverso. Conoce todos los detalles

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: horario y dónde ver el partido por primera ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Resultados ONPE al 93.905 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia

La JNJ acepta la renuncia de Piero Corvetto en medio de las elecciones pese a que la ley lo prohíbe

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Karen Schwarz sorprende al volver a Lima luego de su mudanza con Ezio Oliva y sus hijas a España: “No es fácil”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

La reacción de Paolo Guerrero cuando el ‘Loco’ Wagner le confiesa que es amigo de Magaly Medina

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

San Martín emite firme comunicado contra la Liga Peruana de Vóley por polémico post: “Inapropiado y fuera de contexto”

Carlos Desio reveló que encaró a Miguel Trauco tras su expulsión en Sport Boys vs Alianza Atlético: “No puede reaccionar así”

Entradas Alianza Lima vs San Martín para final vuelta: precios y cómo comprar boletos por definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Maluh Oliveira pone en duda su futuro en Universitario tras triunfazo en Liga Peruana de Vóley: “Tengo otras ofertas”