Perú

Renunció Piero Corvetto: ¿Qué pasará con el conteo final de votos de las Elecciones de Perú tras su salida en plena etapa clave?

Más del 93 % de actas han sido procesadas, pero aún quedan documentos por revisar que podrían influir en el resultado final de la elección presidencial

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La dimisión ocurre sin resultados definitivos, generando incertidumbre institucional. (Composición: Infobae)
La dimisión ocurre sin resultados definitivos, generando incertidumbre institucional. (Composición: Infobae)

La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se produce en medio de cuestionamientos al desarrollo de los comicios y cuando el país aún no cuenta con resultados definitivos. La decisión introduce un elemento de incertidumbre institucional en una etapa clave del calendario electoral.

La salida ocurre mientras el organismo electoral mantiene en marcha el procesamiento de actas y la revisión de incidencias. La normativa vigente establece mecanismos de continuidad administrativa, lo que permite que el conteo de votos siga su curso pese al cambio en la jefatura.

El propio Corvetto explicó su decisión en una carta pública dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Lo más importante es que, en el rol que ocupe, pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, señaló.

Renuncia en medio de cuestionamientos logísticos

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La dimisión se vincula con los problemas registrados durante la primera vuelta electoral del 12 de abril. En esa jornada, diversos centros de votación en Lima Metropolitana reportaron retrasos en la entrega de material electoral, lo que impidió la instalación oportuna de mesas.

Según información oficial, al menos cinco locales no recibieron el material a tiempo. Esta situación obligó a adoptar medidas excepcionales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que autorizó la instalación de mesas al día siguiente.

En su carta, Corvetto indicó: “Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”. La JNJ informó que aceptó la renuncia por unanimidad en un pleno extraordinario.

Dos hombres con chalecos de la ONPE operan laptops en una mesa. Al fondo, otras personas y equipos de grabación en un centro de procesamiento electoral
Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)

A pesar de la renuncia, el proceso electoral continúa bajo las disposiciones de la ley orgánica de la ONPE. Esta norma señala que, ante la vacancia del cargo, el funcionario de mayor jerarquía administrativa asume funciones de manera interina para garantizar la continuidad institucional.

El organismo mantiene activo el procesamiento de actas a nivel nacional, junto con la revisión de votos observados e impugnados. La plataforma digital de la ONPE permite el acceso a actas digitalizadas y al avance del conteo desde los centros de cómputo.

Entre las medidas adoptadas figura la puesta a cero de los servidores bajo supervisión del JNE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La institución indicó que el sistema permite auditar cada etapa del proceso y que los resultados corresponden al cómputo oficial.

Avance del escrutinio y tensiones políticas

El conteo avanza con lentitud. De acuerdo con datos oficiales de la ONPE, se superó el 93 % de actas procesadas a nivel nacional. Sin embargo, el ritmo depende del ingreso de actas provenientes de zonas rurales y del extranjero, además de la resolución de incidencias.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que se espera conocer “por lo menos los resultados presidenciales” a mediados de mayo, una vez que se resuelvan todas las observaciones.

En el balance preliminar, Keiko Fujimori lidera la votación con 17,047 %, seguida por Roberto Sánchez con 12,011 %. Rafael López Aliaga ocupa el tercer lugar con 11,916 % y mantiene cuestionamientos sobre el proceso.

El JNE informó que aún quedan actas por revisar para completar el conteo presidencial. Según el vocero Jorge Valdivia, de las más de 65 mil actas observadas reportadas, solo una parte fue remitida para su evaluación, mientras otras siguen en trámite.

El organismo electoral indicó que restan por llegar 630 actas para completar la fórmula presidencial. Estas incidencias pueden influir en el orden final de los candidatos, lo que mantiene la atención sobre el cierre del proceso.

Investigaciones y contexto institucional

La renuncia de Corvetto ocurre en paralelo a investigaciones en curso por los incidentes del 12 de abril. El propio exfuncionario expresó su disposición a colaborar con las autoridades: “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”.

La JNJ confirmó que continuará con las indagaciones conforme a sus atribuciones constitucionales. En paralelo, la ONPE implementó cambios internos en su estructura administrativa, con ajustes en áreas vinculadas a la gestión electoral.

El proceso electoral sigue en marcha con miras a la segunda vuelta prevista para junio, mientras las autoridades avanzan en la resolución de actas y en la definición oficial de los resultados.

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