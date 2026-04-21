Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: horario y dónde ver el partido por primera ronda del Masters 1000 de Madrid 2026.

El crecimiento de Ignacio Buse en el primer tramo de la temporada ha empezado a rendir notables frutos. Su rendimiento en Río de Janeiro lo terminó de catapultar a los puestos de la élite del tenis. Ahora, habituado a desafíos de alto calibre en el tour, deberá hacer borrón y cuenta nueva de sus últimos dos torneos y estrenarse en el Masters 1000 de Madrid.

El limeño de 22 años, quien ostenta el #58 del ranking ATP, firmará su tercera presencia en el cuadro principal de un torneo de esta categoría, el segundo en relevancia. Antes, se despidió en primera ronda de Miami y Monte-Carlo. Recientemente, viene de caer en Barcelona ante el francés Corentin Moutet.

El sorteo en la capital española lo ha emparejado con otro ’galo’: Adrian Mannarino, un jugador de vasta experiencia. Los 37 años no han pasado en vano y se mantiene en la élite con el #46 del planeta. Su juego de contragolpe y ’antiestético’ le ha dado réditos, pero esta última etapa del curso ha distado de competir en su mejor estado de forma.

El ’Profesor’ Mannarino, uno de los mejores contragolpeadores del circuito. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images.

Al igual que Buse, Mannarino le dijo adiós a Barcelona en primera ronda. El portugués Nuno Borges lo apeó en sets corridos. La misma suerte en el Masters 1000 del Principado, donde el belga Zizou Bergs le endosó una contundente victoria. Sin embargo, este 2026 no todo han sido malas noticias, pues en el ATP 250 de Montpellier alcanzó la final, donde cayó ante el canadiense Felix Auger Alliasime.

Por otro lado, conviene mencionar que Ignacio Buse no ha iniciado nada bien la gira sobre arcilla rumbo a Roland Garros. ’Nacho’ ha mencionado que no se encontraba al 100% de su capacidad para competir y busca redimirse en la Caja Mágica de Madrid. También será una prueba para evaluar al nuevo entrenador —Gabriel Urpí— y si mejoró en cómo sostener sus ventajas.

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino: día, hora y dónde ver

El camino de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid tiene un nuevo y exigente reto. El peruano enfrentará este miércoles 22 de abril al francés Adrián Mannarino, actual número 47 del mundo. El duelo, válido por la primera ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional. De acuerdo con la programación, las acciones iniciarán aproximadamente a las 05:10 horas en todo el territorio nacional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.

Ignacio Buse y una asignatura pendiente en su ingreso a la élite del tenis mundial: mantener el ritmo y el nivel de sus primeros sets. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Las particularidades del Masters 1000 de Madrid

El Mutua Madrid Open destaca entre los torneos de la gira por disputarse en una ciudad situada a más de 650 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud provoca que la pelota viaje más rápido y con un rebote más vivo de lo habitual en el circuito. Al haber menos resistencia del aire, los golpes adquieren mayor velocidad y el control se vuelve más difícil, ya que la pelota puede ’volarse’ con facilidad, especialmente en los intercambios largos.

El pique resulta impredecible y exige una gran adaptación técnica por parte de los jugadores, que deben ajustar el gesto y la potencia de sus golpes para evitar errores no forzados. Muchos tenistas encuentran complicado dominar la dirección y la profundidad de la pelota, sobre todo en los primeros días de competición. Esta particularidad convierte al Mutua Madrid Open en un desafío único, donde la adaptación a la altura puede definir el éxito o el fracaso.