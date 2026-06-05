Bono para compra de vivienda aumentaría hasta S/65 mil 312: ¿Cuáles serían los requisitos?

¿Eres joven entre 20 y 28 años y quieres tener tu casa propia en Perú? Pronto podrás lograrlo con un mayor apoyo del Estado. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) efectuó la prepublicación del nuevo reglamento para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, en el cual hay una medida que está dirigida especialmente a los adultos jóvenes.
El proyecto busca facilitar el acceso a una vivienda digna y segura a jóvenes estudiantes de entre 20 y 28 años que tengan responsabilidades familiares. “El acceso a una vivienda digna y segura se propone efectuar con un 25% adicional en el bono en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN)”, resalta el MVCS. Pero para eso, estos jóvenes deberían cumplir con algunos requisitos:
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- Deben tener entre 20 y 28 años de edad
- Deben encontrarse cursando los dos últimos años de una carrera de educación universitaria o técnica (si tiene duración de 3 años)
- Deben ser jefe de familia, con responsabilidad sobre hijos, padres o hermanos menores
- Deben contar con un ingreso mensual no mayor de S/3.715
- No deben contar con vivienda ni terreno inscrito a su nombre
- Deben cumplir con un tener un monto de ahorro mínimo del 3 % del valor de la vivienda que buscan comprar.
Bono de S/65 mil para vivienda
De aprobarse la norma planteada por la MVCS, el subsidio en total alcanzaría los S/65 mil 312,50 para la compra de una vivienda unifamiliar, frente a los S/52 mil 250 vigentes. Pero este solo sería aplicable para los jóvenes estipulados y que cumplan los requisitos y condiciones.
“En el caso de viviendas multifamiliares el bono aumentaría de S/47 mil 850 a S/59 mil 812,50. Este respaldo económico permitiría que más familias lideradas por jóvenes accedan a una vivienda segura, mejoren su calidad de vida y construyan un patrimonio para su futuro”, señala el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, esto no irá para todos los jóvenes. Recuerda que para acceder al beneficio, los jóvenes interesados deben tener entre 20 y 28 años de edad, además de encontrarse cursando los dos últimos años de una carrera de educación universitaria o técnica. De igual forma, deberán ser jefe de familia, con responsabilidad sobre hijos, padres o hermanos menores. Asimismo, deben tener un ingreso mensual no mayor de S/3.715, no deben contar con vivienda ni terreno inscrito a su nombre y deben cumplir con un ahorro mínimo del 3 % del valor de la vivienda.
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“Esta propuesta reconoce el esfuerzo de miles de jóvenes peruanos que estudian, trabajan y contribuyen al sostenimiento de sus hogares, promoviendo que puedan construir un patrimonio familiar y acceder a mejores condiciones de vida, además de continuar su formación profesional”, añade el MVCS.
Proyecto pasará por consulta pública
Esta propuesta forma parte de la modificación del Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), prepublicada mediante la Resolución Ministerial N.° 214-2026-Vivienda.
El objetivo de esta recoger aportes de la ciudadanía, instituciones, gremios y especialistas para fortalecer la propuesta antes de su aprobación definitiva.
“Con esta medida, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que permitan a más familias peruanas acceder a una vivienda adecuada, promoviendo la inclusión, la movilidad social y el desarrollo de las nuevas generaciones”, agrega la entidad.
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