Perú

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El incidente quedó registrado durante la revisión de un caso de apelación, y generó una reacción inmediata del presidente del JNE, quien advirtió posibles sanciones al responsable

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JNE
Un funcionario del JNE interrumpió una audiencia pública presidida por Roberto Burneo y profirió un insulto contra otro asistente

Un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interrumpió este lunes la audiencia pública encabezada por el presidente del organismo, Roberto Burneo, en la que el pleno revisaba 33 casos, y lanzó un insulto contra otro de los presentes, un hecho que quedó registrado en la transmisión en directo.

El incidente tuvo lugar durante la exposición del séptimo expediente, cuando uno de los participantes alzó la voz y profirió un insulto mientras el relator exponía el caso de apelación presentado por el congresista Diego Bazán contra una resolución del Juez Electoral Especial de Trujillo.

“Calla a ese animal”, se escuchó en la transmisión. El expediente en cuestión analizaba una presunta infracción al reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral.

Tras el improperio, la reacción en la sala fue inmediata. Burneo detuvo el desarrollo de la audiencia e identificó al autor como el “doctor Romel Rivera Lloclla”, a quien confrontó mientras los demás integrantes del pleno observaban con asombro.

Miembro del Pleno del JNE contradijo a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)
El incidente ocurrió mientras se analizaba un caso de apelación sobre presunta infracción al reglamento electoral, lo que llevó a Burneo a identificar y amonestar públicamente al funcionario responsable, Romel Rivera Lloclla

“Es la última llamada que le damos, si no, vamos a proceder a sancionarlo por infracción en esta audiencia pública. No puede usted hablar bajo esos términos y no vamos a considerar esa falta de respeto. Adelante, señor Trujillo”, advirtió.

La sesión continuó después de la intervención, con la causa puesta a votación. Burneo ha protagonizado las noticias esta semana por la polémica jornada electoral del país, marcada por retrasos en la instalación de 211 mesas de sufragio, lo que impidió que más de 53 mil ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

Los problemas logísticos, principalmente en Lima Metropolitana, provocaron el cuestionamiento de la legalidad y transparencia del proceso por parte de diversos sectores políticos y sociales.

La Comisión de Fiscalización del Congreso lo citó para que explique las causas de las demoras y la falta de material electoral en varios distritos. Durante su intervención, Burneo responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por no cumplir con la entrega oportuna del material, señalando que el problema radicó en la preparación y carga del material y no en la empresa encargada del transporte.

Pleno del JNE: Roberto Burneo (presidente), Aarón Oyarce, Martha Maisch y Rubén Torres. Foto: JNE
La sesión continuó tras la advertencia de sanción, en un contexto de fuerte polémica por la reciente jornada electoral marcada por retrasos en la instalación de 211 mesas

Además, negó la versión oficial de la ONPE sobre el hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en Surquillo, al afirmar que no hubo fiscalización adecuada ni custodia policial en el traslado de las cajas, que se realizó en vehículos particulares no registrados.

El alto funcionario admitió la existencia de serias irregularidades en la organización de las elecciones y anunció que los Jurados Electorales Especiales están evaluando 85 pedidos de nulidad del proceso, además de estimarse unas 40.000 actas impugnadas.

Conteo oficial

La segunda vuelta presidencial será el 7 de junio próximo y, según el conteo de votos hasta el momento, los postulantes serán Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que ha recibido el 17 % de votos válidos, y muy probablemente Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), que tiene 12 %, y se disputa esa opción con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,9 % de apoyo.

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