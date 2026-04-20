Perú

Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez

El informe elaborado por CB Global Data también señala que es el mandatario que más ha caído en el último mes, con una baja de 7,3 puntos en comparación con marzo

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Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
El presidente interino del Perú, José María Balcázar, se ubica en el último lugar del ranking de aprobación de mandatarios latinoamericanos correspondiente a abril de 2026, elaborado por CB Global Data. Con apenas 17,9% de imagen positiva, registra el nivel más bajo entre los 18 jefes de Estado evaluados en la región.

El informe no solo lo posiciona en el fondo de la tabla, sino que además lo identifica como el mandatario con la mayor caída mensual, al retroceder -7,3 puntos porcentuales respecto a marzo. Este descenso marca el deterioro más pronunciado del periodo analizado, en una encuesta realizada entre el 13 y el 18 de abril de 2026, sobre una muestra de 2.254 personas en Perú, con un margen de error de +/- 2,1% y un nivel de confianza del 95%.

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El resultado coloca a Balcázar en una situación política particularmente frágil, al evidenciar un desgaste acelerado en la percepción ciudadana en un corto periodo de tiempo.

Un ranking con brechas marcadas entre líderes y rezagados

El estudio de CB Global Data muestra una marcada diferencia entre los presidentes mejor valorados y aquellos con menor respaldo ciudadano. En la parte alta del ranking lidera Nayib Bukele, con 72,3% de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum (71,8%) y Rodrigo Chaves (58,7%). Los seis primeros mandatarios superan el umbral del 50%, lo que evidencia niveles sólidos de aprobación en sus respectivos países.

En el extremo opuesto, Balcázar comparte el grupo de peor desempeño con Delcy Rodríguez (26,4%) y José Raúl Mulino (34,2%). En total, seis presidentes se ubican por debajo del 40% de imagen positiva, reflejando un escenario de baja legitimidad en varios gobiernos de la región.

Gráfico de barras vertical que muestra la lista de los 10 presidentes más populares de América Latina en abril de 2026 con sus porcentajes de aprobación
Un gráfico presenta la lista de los 10 presidentes más populares de América Latina en abril de 2026, detallando sus porcentajes de aprobación positiva y negativa. (Marcelo Regalado)

Otros nombres dentro del ranking incluyen a Lula da Silva (46,6%), Javier Milei (42,3%) y Gustavo Petro (39,7%), quienes se sitúan en una zona intermedia. El informe también destaca que el costarricense Chaves fue el único con un crecimiento relevante en el periodo (+2,7 puntos).

Gestión bajo presión

La baja aprobación de José María Balcázar se produce en un contexto político complejo. El mandatario asumió el cargo de forma interina tras la censura de José Jerí, con el encargo de garantizar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno. Sin embargo, desde el inicio de su gestión ha enfrentado cuestionamientos por su desempeño.

Entre los principales factores de desgaste figura la percepción de una respuesta tardía frente a las emergencias generadas por el fenómeno de El Niño, especialmente en el sur del país. A ello se suma la inestabilidad en el Ejecutivo, reflejada en el cambio de dos presidentes del Consejo de Ministros antes de obtener el voto de confianza del Congreso.

Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Congreso/Difusión)
Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Congreso/Difusión)

También han influido en su imagen los cuestionamientos por presuntos vínculos con el partido Perú Libre, asociado al prófugo Vladimir Cerrón, así como su silencio frente a la crisis generada por la desorganización de los comicios del 12 de abril. Este escenario se agrava con el contexto de inseguridad ciudadana y los recientes atentados reportados en distintas zonas del país.

La última polémica que enfrenta su gobierno está relacionada con la cancelación de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, decisión que provocó la advertencia del embajador norteamericano y abrió un nuevo frente de tensión en el plano internacional.

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