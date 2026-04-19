Perú

Escándalo en Club Regatas: administrador instaló cámara oculta en baño de mujeres de restaurante en Callao

Dos trabajadoras denunciaron que el administrador de un restaurante habría colocado una cámara oculta en el baño femenino para grabarlas mientras se cambiaban

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El administrador de un restaurante en el Callao es denunciado por colocar una cámara oculta en el baño de mujeres para grabar a sus trabajadoras mientras se cambiaban. Una de las víctimas narra cómo descubrió el dispositivo y el indignante contenido. | Panamericana

Un grave caso que ha generado indignación se registró en el distrito de La Punta, en el Callao, luego de que dos jóvenes trabajadoras denunciaran que el administrador de un restaurante ubicado dentro de las instalaciones del Club Regatas ‘Lima’ habría instalado una cámara escondida en el baño de mujeres para grabarlas mientras se cambiaban.

Según el testimonio de una de las denunciantes, de 26 años, ella llevaba cerca de un mes laborando en el restaurante Patria Marina, concesionario que funciona dentro del reconocido club, cuando comenzó a sospechar de la actitud del administrador, identificado como Martín Rojas Jurado.

La joven contó al noticiero Buenos Días Perú, de Panamericana, que el sujeto ingresaba con frecuencia al baño antes que ella y le insistía constantemente para que utilizara ese servicio higiénico.

Descubrió dispositivo debajo del lavadero

Debido a esas sospechas, decidió revisar el ambiente y encontró un pequeño objeto negro colocado debajo del lavadero. Al inspeccionarlo, descubrió que se trataba de una cámara espía.

Collage de cuatro imágenes: hombre en camisa rosa y uniforme policial; torso con camisa roja; mano sosteniendo objeto rojo; persona agachada cerca de un inodoro
El administrador del Club Regatas, acusado de acoso sexual, aparece en un collage de imágenes que incluyen su detención y supuestas pruebas de videovigilancia en Callao. (Panamericana)

Tras ello, fingió una excusa para salir del trabajo y revisar el contenido del dispositivo. Según relató, halló videos donde el propio administrador colocaba la cámara, además de imágenes donde aparecía ella y otras compañeras cambiándose.

Asimismo, aseguró que también encontró archivos íntimos del denunciado.

Otra trabajadora también aparece en videos

Una segunda joven, de 20 años, confirmó que también figuraba en las grabaciones. Señaló que su compañera le avisó lo ocurrido y ambas revisaron el material almacenado.

“Salía mi compañera, yo y otra trabajadora más. Fue indignante”, manifestó.

La joven añadió que, cuando su madre encaró al presunto responsable, este habría respondido de forma desafiante: “Sí grabé, ¿y qué?”.

Denuncian demora en atención policial y fiscal

Las agraviadas indicaron que acudieron a la comisaría desde las tres de la tarde para formalizar la denuncia; sin embargo, denunciaron demoras en el procedimiento debido a la ausencia del fiscal de turno.

El padre de una de las víctimas exigió que el caso no quede impune y pidió que se investigue si existirían más grabaciones y otras posibles afectadas.

“Esto no puede quedar así. Tienen que revisar sus celulares, computadoras y todo el material que tenga guardado”, reclamó.

Piden pronunciamiento del Club Regatas

El hecho ocurrió dentro de las instalaciones del Club Regatas Lima, sede de La Punta, por lo que familiares y ciudadanos exigieron también un pronunciamiento institucional sobre las medidas de control aplicadas a los concesionarios que operan en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Canales de ayuda

En casos de acoso sexual a menores, existen varios canales de ayuda y recursos a los que se puede recurrir para recibir apoyo y orientación. A continuación, se enumeran algunos de los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

  • Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP):Teléfono: 100Ofrece asistencia y orientación en casos de violencia familiar y sexual.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM):Proporciona atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. Los centros están ubicados en comisarías y hospitales a nivel nacional.Sitio web: Centro de Emergencia Mujer
  • Policía Nacional del Perú (PNP):Teléfono de emergencia: 105Puede realizar denuncias en cualquier comisaría local.
  • Fiscalía de la Nación:Oficinas a nivel nacional donde se pueden presentar denuncias penales por acoso y otros delitos.Sitio web: Fiscalía de la Nación

Es crucial que las víctimas, sus familias y la comunidad en general se mantengan informados y utilicen estos recursos para garantizar la protección y bienestar de todos los afectados. Si se presencia o se es víctima de acoso, es fundamental reportar el incidente a las autoridades pertinentes inmediatamente.

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