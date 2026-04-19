Perú

Madre trasplantada de corazón logró dar a luz por primera vez en el Perú

Emely Mendoza se convierte en la primera mujer en el país en tener un hijo tras este procedimiento, marcando un nuevo precedente para la medicina peruana

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Paciente trasplantada de corazón da a luz por primera vez en el Perú.
Paciente trasplantada de corazón da a luz por primera vez en el Perú.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) contribuyó en un hecho inédito en el país: una paciente trasplantada de corazón da a luz a un bebé sano, un evento que representa un hito en la historia de los trasplantes en Perú.

Emely Mendoza Pacheco, de 35 años, recibió un trasplante de corazón hace más de seis años, en enero de 2020, en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) debido a una miocardiopatía hipertrófica terminal.

Muchos años después, desafió las probabilidades para conseguir convertirse en madre, un logro que solo alcanza el 20% de las pacientes trasplantadas en edad fértil a nivel mundial.

El proceso exigió la coordinación de equipos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Incor. El embarazo de Emely fue catalogado como de alto riesgo, lo que demandó vigilancia permanente y una estricta supervisión en la administración de medicamentos inmunosupresores.

El objetivo principal era evitar el rechazo del órgano trasplantado y garantizar el desarrollo saludable del feto. Tras tres semanas de hospitalización bajo monitoreo especializado de cardiólogos, ginecólogos y anestesiólogos, se programó una cesárea a las 37 semanas de gestación.

El resultado fue el nacimiento de Samuel, un bebé de 3 kilos y 30 gramos, sin complicaciones ni necesidad de cuidados adicionales. Este caso evidencia los avances en la atención de embarazo en pacientes trasplantadas y abre nuevas expectativas en la medicina reproductiva y el acompañamiento materno en Perú.

Paciente trasplantada de corazón da a luz por primera vez en el Perú.
Paciente trasplantada de corazón da a luz por primera vez en el Perú.

Trasplante de órganos y donación en Perú

El éxito de este procedimiento pone en relieve la relevancia de la donación de órganos y la necesidad de fortalecer la cultura solidaria en el país.

Durante 2025, el trasplante de riñón fue el procedimiento más realizado, con 112 intervenciones, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud (Minsa).

La insuficiencia renal crónica sigue siendo uno de los principales desafíos sanitarios, junto con la demanda de trasplantes de córnea, que mantiene a más de 5.000 personas en lista de espera.

Diversos hospitales públicos y privados cuentan con protocolos acreditados para trasplantes renales y corneales, incluyendo el Hospital Dos de Mayo, Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati y la Clínica Delgado. Sin embargo, la escasez de órganos disponibles responde principalmente a la baja declaración de voluntad en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Ministerio de Salud impulsa campañas de sensibilización y la implementación de la Ley n.° 31756 para fortalecer la cultura de donación con fines terapéuticos. El objetivo es ampliar la base de donantes y reducir los tiempos de espera para procedimientos vitales.

La incorporación de alianzas estratégicas con el Ministerio de Cultura, Educación y RENIEC busca integrar a la población en programas de información y capacitación para acelerar el acceso al trasplante de órganos y tejidos vitales.

El nacimiento del hijo de Emely Mendoza simboliza la esperanza para muchas familias y pacientes en lista de espera. EsSalud y el Ministerio de Salud reiteran la necesidad de marcar la diferencia a partir de la donación, un acto que transforma vidas y hace posible que historias como esta se escriban en el país.

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