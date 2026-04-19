Perú

ONPE: Material electoral de 31 mesas de sufragio en Cusco aún no llegan a la ODPE de La Convención por malas condiciones climáticas

Según la institución, el traslado se realizará tan pronto como este sea seguro y viable. El material electoral corresponde a los distritos de Pichari, Villa Virgen y Villa Kintiarina

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El material electoral de 31 mesas de sufragio de tres localidades de Cusco permanece en la región y aún no ha sido trasladado a la ODPE La Convención debido a condiciones climáticas desfavorables que impiden el envío, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de un comunicado oficial.

La entidad, presidida por Piero Corvetto, detalló que el traslado de las urnas desde Cielo Punco se realizará por vía aérea únicamente cuando existan garantías para la seguridad del vuelo, de acuerdo con la información difundida en sus plataformas institucionales.

Mientras tanto, la institución asegura que mantiene diálogo con las autoridades y cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas para asegurar la operación cuando esta sea viable y segura.

De las mesas pendientes, el registro por localidad corresponde a 14 en Pichari, 8 en Villa Virgen y 9 en Villa Kintiarina. El material forma parte de los insumos destinados al procesamiento oficial de votos de las elecciones generales de 2026.

El organismo electoral también ratificó que su titular permanece en funciones y no tomará el descanso que había solicitado para mayo.
El organismo electoral también ratificó que su titular permanece en funciones y no tomará el descanso que había solicitado para mayo.|ONPE

PNP intenta evitar salida del país del jefe de la ONPE

Mientras continua el desarrollo del conteo de votos, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminarpor siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

La disposición policial surge ante la inminente presentación de un posible pedido de detención preliminar por parte de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR). El documento, dirigido a los generales de la Policía Nacional, recomienda intensificar la vigilancia sobre los investigados y reforzar los controles migratorios, en especial en los puntos de salida del país.

lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO
lima 9 de abril del 2026. JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

Estas investigaciones involucran a Piero Corvetto y a otros altos funcionarios de la autoridad electoral, en el marco de presuntas irregularidades administrativas y posibles faltas a la probidad en el manejo institucional. Según fuentes policiales, la presentación del pedido de prisión preliminar se sustenta en elementos recabados por la DIRCOCOR durante los últimos días.

ONPE cancela las vacaciones de Piero Corvetto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales) informó la cancelación de las vacaciones solicitadas por su jefe institucional, Piero Corvetto, correspondientes a un periodo pendiente del 2022–2023. La medida fue comunicada a través de la cuenta oficial de la entidad en la red social X, donde se precisó que la decisión dejó sin efecto la programación previamente aprobada.

De acuerdo con la información difundida, la entidad explicó que la cancelación se formalizó mediante una nueva disposición administrativa, con lo cual el titular de la ONPE continuará ejerciendo sus funciones sin interrupciones durante el periodo que inicialmente había sido programado como descanso.

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

La ONPE precisó que el descanso vacacional había sido aprobado inicialmente mediante la Resolución Jefatural N.° 000053-2026-JN/ONPE, de fecha 8 de abril de 2026. En dicho documento se autorizaba el uso de seis días de vacaciones comprendidos entre el 7 y el 12 de mayo de 2026, correspondientes al periodo laboral 2022–2023.

Sin embargo, esta disposición fue posteriormente dejada sin efecto a través de la Resolución Jefatural N.° 000064-2026-JN/ONPE, emitida el 17 de abril de 2026, la cual oficializó la cancelación del descanso solicitado por el jefe de la entidad.

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