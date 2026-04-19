Perú

6 de cada 10 peruanos prepara a sus hijos para administrar su patrimonio, pero ellos apuestan por criptomonedas

Perú y Colombia lideran en Latinoamérica las conversaciones abiertas sobre administración patrimonial, superando la media global del 53%, según Natixis Investment Managers

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Las estrategias de herencia en Perú priorizan la educación financiera y la gobernanza familiar para preservar el patrimonio a largo plazo.

¿Movimientos en el tablero familiar? Un 63% de los peruanos toma medidas para preparar a sus hijos y cónyuges en la administración de sus herencias, según el informe Great Wealth Transfer de Natixis Investment Managers.

El estudio, realizado a nivel global, revela que la transferencia generacional de riqueza en el país ha impulsado la adopción de estructuras de gobernanza familiar, el fomento de la educación financiera de los herederos y, en muchos casos, la práctica de transferencias tempranas de patrimonio, conocidas como “dar en vida”.

Familias peruanas refuerzan la educación financiera y la gobernanza

En Perú y Colombia, la proporción de familias que mantienen conversaciones abiertas sobre la gestión del patrimonio es mayor que el promedio global, alcanzando el 63% frente a un 53% mundial, y superando ampliamente a países como Japón (32%) y Hong Kong (34%).

Muchas familias optan por educar a sus herederos en temas financieros y, en algunos casos, practican el “dar en vida”, realizando transferencias tempranas de activos antes de la sucesión formal.

La adopción de estructuras de gobernanza familiar y la transparencia en la toma de decisiones buscan evitar conflictos y asegurar la continuidad del patrimonio, señala Natixis Investment Managers.

Cambios generacionales: los jóvenes miran hacia los activos digitales

El reciente informe de Natixis Investment Managers revela diferencias marcadas entre las generaciones en cuanto a preferencias de inversión.

Mientras los baby boomers tienden a ser más conservadores y muestran menor interés por activos alternativos, los millennials y la Generación X son más propensos a diversificar y a invertir en Private Assets, criptomonedas y ETF activos.

En Perú, el 46% de los millennials ya ha invertido en criptomonedas y el 55% en activos privados. Además, el interés por la inversión sostenible y las nuevas tecnologías financieras crece entre los más jóvenes, que buscan productos alineados con sus valores y expectativas de rentabilidad.

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El 63% de las familias peruanas ya prepara activamente a sus miembros para la gestión y transferencia de herencias familiares.

Asesores financieros: confianza, tecnología y adaptación

La relación entre asesores y familias es cada vez más determinante en la gestión de la herencia. El 76% de los asesores encuestados afirma que su mejor estrategia para retener activos es construir vínculos sólidos con todos los miembros de la familia heredera.

Aunque el desempeño financiero sigue siendo relevante, la confianza y el entendimiento de las necesidades personales de cada familia pesan más en la decisión de cambiar o mantener un asesor, de acuerdo con Natixis Investment Managers.

Por otro lado, los millennials y la Generación X muestran mayor disposición a utilizar herramientas automatizadas y asesoramiento basado en inteligencia artificial, aunque la confianza principal sigue depositada en los asesores humanos.

Una nueva era en la administración patrimonial

La transferencia intergeneracional de riqueza en Perú está acompañada de una transformación cultural, donde la educación financiera, la diversificación de activos y la adopción de innovaciones tecnológicas marcan la pauta.

Los nuevos herederos, aunque preparados por sus familias para administrar el patrimonio, eligen cada vez más activos digitales y productos de inversión alternativos, desafiando las estrategias tradicionales y obligando a asesores y familias a adaptarse a las demandas de una nueva generación.

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