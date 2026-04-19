Paolo Guerrero lanzó contundente advertencia tras goleada de Alianza Lima ante Cusco FC: “A algunos equipos les pesa venir a Matute”

El 'Depredador' se pronunció por el triunfo abultado de los 'íntimos' y lanzó advertencia a los rivales. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima protagonizó una de las mayores goleadas de la temporada al imponerse por 8-0 en condición de local a Cusco FC, durante la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En este encuentro, Paolo Guerrero aportó un gol y, al término del partido, remarcó la importancia de la unión del plantel para conseguir este resultado.

El ‘Depredador’ sostuvo en diálogo con L1 MAX que el equipo ‘blanquiazul’ plasmó en el campo lo trabajado durante la semana y destacó la cohesión grupal: “Hicimos un gran partido y jugamos tal como habíamos planeado. El grupo se asoció bien y encontramos los espacios. El planteamiento del ‘profe’ salió tal como lo preparamos”. El delantero agregó: “Felicito al grupo por el trabajo que viene haciendo. Más allá del buen juego, todos están colaborando en defensa y en ataque”.

Guerrero Gonzales hizo hincapié en el ambiente que se vive dentro del equipo: “Hay mucha unión, creo que eso es algo que resaltar. Al inicio de la temporada lo mencioné y ahora recalco: el grupo está muy unido, muy fuerte y eso es lo mejor”. Además, subrayó que este triunfo impulsa al plantel: “El partido de hoy (ayer) nos motiva más a seguir trabajando por el mismo camino, siempre con mucha humildad y los pies sobre la tierra. Tenemos que seguir así”.

Paolo Guerrero junto a la figura del partido, Eryc Castillo, quien anotó 3 goles ante Cusco FC. - créditos: Liga 1

Al ser consultado sobre la contundencia ofensiva de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, Paolo Guerrero lanzó una advertencia a los rivales del Torneo Apertura: “El juego está siendo muy dinámico. Le pesa a algunos equipos venir aquí. Hay mucha opción de pase, hay mucha claridad y creo que los espacios se están presentando porque todo el mundo se está moviendo. Los goles están saliendo por el movimiento del equipo y cada uno está haciendo su trabajo como debe ser”.

Para el plantel ‘íntimo’, la victoria representa no solo tres puntos, sino también un mensaje de cara a lo que queda del primer campeonato doméstico de la campaña: el equipo mantiene un alto nivel colectivo y muestra versatilidad, con seis jugadores distintos anotando en la jornada.

Declaraciones de Renzo Garcés

Uno de los referentes defensivos de Alianza Lima, Renzo Garcés, también analizó este resultado positivo. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, le metimos intensidad. No esperábamos tantos goles, pero fuimos un equipo serio desde el primer minuto hasta el final”, acotó en primera instancia para L1 MAX.

El zaguero de 29 años reconoció que, pese al abultado marcador, el principal motivo de celebración radica en cómo se ejecutó el plan de juego: “Más allá de los goles, estoy feliz por cómo hemos jugado. Ha salido todo lo que hemos venido trabajando”, indicó.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Sobre la solidez defensiva, el ‘Charapa’ puntualizó el compromiso colectivo del grupo: “Si uno analiza el equipo, cuando defendemos el primero en defender es el delantero. Creo que somos el equipo que más rápido repliega y eso nos ayuda a poder estar bien parados”. Asimismo, el defensor remarcó: “Esto no es solo mérito de la zona defensiva, sino de todo el equipo”.

Renzo Garcés rememoró el complicado inicio de la temporada: “Hemos venido trabajando muchísimo. Al comienzo fue durísimo para todos, pero el equipo estuvo sólido y en todo momento siempre fuimos nosotros”. El defensor señaló además la importancia del ambiente interno al afirmar: “Estamos muy felices por el grupo que hemos formado”.

Con esta victoria, Alianza Lima se consolida en el primer lugar del Torneo Apertura con 26 puntos, los mismos que Los Chankas, aunque los de Andahuaylas tienen un partido menos y podrían superarlos si superan en casa a Cienciano.