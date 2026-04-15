Gobierno amplía hasta 2028 el plazo para que transportistas soliciten devolución del ISC por compra de diésel

La prórroga del beneficio fiscal busca fortalecer la seguridad vial y reducir la accidentabilidad en el transporte público terrestre, según el MEF.

El Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del beneficio que permite a los transportistas de carga y de pasajeros solicitar la devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) incluido en el precio del diésel B5 y diésel B20, siempre que el combustible cumpla con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm.

El Decreto Supremo N° 060-2026-EF, publicado este 15 de abril de 2026, modifica el reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019 y actualiza el cronograma para la presentación de solicitudes hasta el año 2028.

Quiénes pueden acceder al beneficio

De acuerdo con la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el beneficio está dirigido a los transportistas que brindan servicios de transporte público terrestre de carga y de transporte regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial.

Para acceder a la devolución, los beneficiarios deben adquirir el diésel con comprobantes de pago electrónicos en distribuidores mayoristas, minoristas o establecimientos de venta al público.

El beneficio se dirige exclusivamente a transportistas de carga y de pasajeros que operan en transporte terrestre público a nivel nacional, regional y provincial.

Nuevo cronograma para la devolución del ISC

El Decreto Supremo establece el siguiente cronograma para la presentación de las solicitudes de devolución del ISC, en función del período en que se adquirió el combustible:

Enero, febrero y marzo 2026: Abril y mayo 2026

Abril, mayo y junio 2026: Julio y agosto 2026

Julio, agosto y setiembre 2026: Octubre y noviembre 2026

Octubre, noviembre y diciembre 2026: Enero y febrero 2027

Enero, febrero y marzo 2027: Abril y mayo 2027

Abril, mayo y junio 2027: Julio y agosto 2027

Julio, agosto y setiembre 2027: Octubre y noviembre 2027

Octubre, noviembre y diciembre 2027: Enero y febrero 2028

Enero, febrero y marzo 2028: Abril y mayo 2028

Abril, mayo y junio 2028: Julio y agosto 2028

Julio, agosto y setiembre 2028: Octubre y noviembre 2028

Octubre, noviembre y diciembre 2028: Enero y febrero 2029

Objetivo de la medida y condiciones para acceder

El objetivo de la prórroga es fortalecer la seguridad vial y reducir la accidentabilidad en el transporte público terrestre de personas y carga, según lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 012-2019 y su reglamento.

La Ley N° 32540 extendió la vigencia del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que el nuevo decreto ajusta los plazos para que los transportistas puedan presentar sus solicitudes de devolución dentro de los periodos establecidos.

La norma aclara que se excluye del análisis de impacto regulatorio por tratarse de una disposición tributaria. El decreto cuenta con el refrendo del ministro de Economía y Finanzas, del ministro de Transportes y Comunicaciones y de la ministra del Ambiente.

El Diésel B5 S50 con bajo azufre y mezcla biodiésel concentra el 37,4% de la demanda nacional, mientras el diésel representa el 64% del consumo en transporte de carga y pasajeros.

El diésel es el combustible más consumido del Perú

El diésel, y en particular el Diésel B5 S50, encabeza el consumo de combustibles en Perú, con una participación de aproximadamente 37,4% en la demanda nacional, superando tanto al gas natural como a las gasolinas.

Este predominio se debe al peso del sector transporte de carga y pasajeros, donde el diésel representa cerca del 64% del consumo de combustibles líquidos.

El Diésel B5 S50, una mezcla que incorpora biodiésel y cumple con estándares de bajo azufre, se ha vuelto esencial, en especial para el transporte pesado e industria, consolidando su papel como recurso indispensable para la economía nacional.

Durante marzo de 2026, el precio del diésel en Perú aumentó más de un 27% por la suspensión temporal del suministro de gas natural.

El diésel se disparó en marzo por la emergencia de TgP

En marzo de 2026, el precio del diésel en Perú experimentó un aumento superior al 27% debido a una crisis energética originada por la suspensión del suministro de gas natural por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras detectarse una fuga en el kilómetro 43 en la zona de Megantoni, Cusco.

Esta interrupción, que se prolongó durante 14 días, obligó a cubrir la demanda energética con combustibles líquidos más costosos, elevando el precio mayorista del diésel vehicular de S/12,73 a S/16,26 por galón en la primera quincena del mes.

La crisis se agravó por la volatilidad global asociada a tensiones en Medio Oriente, lo que intensificó el alza en los combustibles y provocó una presión inflacionaria que llevó al IPC de Lima Metropolitana a registrar un aumento del 2,38% en marzo, la cifra más alta en más de tres décadas.