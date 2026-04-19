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“Si quieres mi playera te la doy”: Renato Tapia fue amonestado por jalarle la camiseta a Cristiano Ronaldo en Champions Asiática

El volante peruano fue amonestado tras frenar el avance del astro portugués y luego protagonizó un distendido intercambio de risas con él

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Esto pasó en el choque entre Al Wasl y Al Nassr por la Champions de Asia - Crédito: ESPN.

Renato Tapia volvió a sumar minutos en el fútbol asiático y protagonizó un llamativo cruce con Cristiano Ronaldo. El volante peruano ingresó en el segundo tiempo y, en una de sus primeras acciones, frenó al portugués sujetándolo de la camiseta, acción que le costó la tarjeta amarilla, aunque todo terminó en un intercambio de sonrisas. La escena se dio en la derrota de Al Wasl ante Al Nassr, resultado que significó la eliminación de su equipo.

Tapia arrancó el encuentro en el banco de suplentes e hizo su aparición en la cancha poco después del inicio de la segunda mitad, cuando el marcador ya reflejaba un contundente 0-3 en contra de su equipo. En ese contexto complicado, el experimentado pivote intentó aportar equilibrio y contención en el mediocampo, aunque el trámite del partido ya estaba claramente inclinado a favor del equipo rival.

Apenas minutos después de pisar el campo, el jugador de la selección peruana protagonizó una de las jugadas más comentadas del encuentro. En un intento por frenar el avance intempestivo de Cristiano Ronaldo, Renato optó por sujetarlo de la camiseta, acción que le costó la tarjeta amarilla.

El momento no solo llamó la atención por tratarse de un duelo directo con una de las mayores figuras del fútbol mundial, sino también por el tono distendido que rodeó la acción. Tras la falta, ambos jugadores intercambiaron gestos y sonrisas, bajando la tensión de una jugada que, en otro contexto, pudo haber generado mayor fricción.

La transmisión internacional también se hizo eco del episodio. Desde ESPN, los comentaristas reaccionaron con ironía ante la acción del peruano: “Al portugués solo le faltó decirle ‘si quieres mi playera, te la doy al final del partido’. Todos quieren un recuerdo de Cristiano. Imagínate la foto que le va a llegar después”, señalaron, en referencia al carisma y la admiración que genera el astro portugués.

Renato Tapia participó en el partido entre Al Wasl y Al Nassr.
Renato Tapia participó en el partido entre Al Wasl y Al Nassr. Crédito: X

Cristiano sigue ampliando su leyenda

Más allá de la anécdota, el partido estuvo marcado por la contundencia de Al Nassr, que no dejó espacio para la reacción de su rival. El equipo saudí se impuso con un claro 4-0, dominando de principio a fin y sellando así su clasificación a las semifinales del torneo continental.

En ese contexto, Cristiano Ronaldo volvió a ser determinante. El portugués abrió el marcador y encaminó la victoria de su equipo, firmando además un nuevo hito en su extraordinaria carrera. Con este tanto, alcanzó las 969 anotaciones como profesional, una cifra que lo acerca cada vez más a la histórica barrera de los 1000 goles, un registro que pocos imaginan posible y que el delantero sigue persiguiendo con vigencia intacta.

Eliminación y balance para Renato Tapia

Para Renato Tapia, el resultado marcó el final de su camino en la competencia asiática. Al Wasl no logró sostener el ritmo ante un rival de mayor jerarquía como Al Nassr y terminó despidiéndose con una derrota abultada, en una serie que evidenció la diferencia entre ambos equipos.

Sin embargo, el peruano dejó una imagen competitiva en los minutos que disputó, mostrando intensidad en la marca y protagonizando uno de los momentos más comentados del encuentro. Su cruce con Cristiano Ronaldo, más allá de la falta, evidenció la exigencia del duelo y el nivel del escenario en el que compite.

A pesar de la eliminación, Tapia continúa sumando experiencia en el fútbol internacional, enfrentando a figuras de talla mundial y manteniéndose como una pieza importante en su equipo, incluso en contextos adversos como el vivido en esta serie.

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