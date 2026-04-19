Corte de agua en Lima para este martes 21 de abril: Sedapal comunicó las zonas afectadas y horarios

Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima para este martes 21 de abril, lo que afectará a miles de usuarios durante varias horas. De acuerdo con la información oficial, la suspensión responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, acciones consideradas esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la ciudad.
Las zonas y horarios específicos fueron detallados por la empresa, permitiendo a los ciudadanos anticipar las medidas necesarias para afrontar la falta de agua durante la jornada.
A continuación, se presenta el detalle de los cortes programados, distribuidos por distrito, sector y áreas específicas, según los comunicados oficiales de Sedapal.
Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. (algunas zonas desde las 8:00 a.m.)
- Sectores afectados:
- Sector 140: - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) - Sector 136: - Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa, cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (algunas zonas hasta las 6:00 p.m.)
- Sectores afectados:
- Sector 411: - A.H. Los ángeles (1:00 p.m. a 9:00 p.m.) - A.H. Nueva Juventud (10:00 a.m. a 6:00 p.m.) - A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
- Sectores afectados:
- Sector 332: - A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Sectores afectados:
- Sector 199: - Conjunto Residencial La Alameda II - Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, manzanas P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1
Santa Anita
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
- Sectores afectados:
- Sector 166: - Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero
Chaclacayo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Sectores afectados:
- Sector 157: - Urb. El Cuadro, manzanas J a P, P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16
San Miguel
- Motivo: Empalme de tubería
- Fecha: Martes 21 de abril
- Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.)
- Sectores afectados:
- Sector 44: - Urb. Las Leyendas - Urb. Maranga 3ra, 4ta, 5ta, 7ma etapa - Urb. Residencial Callao - A.H. Maranga - Av. Elmer Faucett, Av. Venezuela, Av. Parque de las Leyendas, Av. Escardó, Ca. Quezada, Av. La Marina
Otras zonas en Lurigancho
- Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa
- Cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo
- Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa
- Cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo
Tomar precauciones
Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua suficiente antes de la interrupción, reiteró que cualquier consulta puede realizarse mediante la línea de atención Aquafono (01) 317-8000. La empresa recordó la importancia de tener a la mano el número de suministro al momento de comunicarse.
Este operativo de mantenimiento y mejora en la red de distribución de agua potable en Lima, realizado por Sedapal, se ajusta a un cronograma técnico que busca optimizar el servicio. La compañía enfatizó que, una vez concluidos los trabajos, se restablecerá el acceso al agua en los horarios indicados para cada zona.