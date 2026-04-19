Corte de agua en Lima para este martes 21 de abril: Sedapal comunicó las zonas afectadas y horarios

Sedapal anuncia suspensión programada del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 21 de abril. (Andina)

Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima para este martes 21 de abril, lo que afectará a miles de usuarios durante varias horas. De acuerdo con la información oficial, la suspensión responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, acciones consideradas esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la ciudad.

Las zonas y horarios específicos fueron detallados por la empresa, permitiendo a los ciudadanos anticipar las medidas necesarias para afrontar la falta de agua durante la jornada.

A continuación, se presenta el detalle de los cortes programados, distribuidos por distrito, sector y áreas específicas, según los comunicados oficiales de Sedapal.

La interrupción del agua en Lima responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías en diferentes sectores urbanos.

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. (algunas zonas desde las 8:00 a.m.)

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. (algunas zonas desde las 8:00 a.m.) Sectores afectados:

- Sector 140: - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) - Sector 136: - Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa, cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (algunas zonas hasta las 6:00 p.m.)

Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (algunas zonas hasta las 6:00 p.m.) Sectores afectados:

- Sector 411: - A.H. Los ángeles (1:00 p.m. a 9:00 p.m.) - A.H. Nueva Juventud (10:00 a.m. a 6:00 p.m.) - A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)

Distritos como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Independencia y La Molina figuran entre los más afectados por el corte de agua de Sedapal. (Andina)

Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. Sectores afectados:

- Sector 332: - A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Sectores afectados:

- Sector 199: - Conjunto Residencial La Alameda II - Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, manzanas P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1

Santa Anita

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Sectores afectados:

- Sector 166: - Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero

Horarios específicos de la suspensión de agua fueron detallados por Sedapal, con cortes que inician desde las 8:00 a.m. y culminan hasta las 11:50 p.m.

Chaclacayo

Motivo: Limpieza de reservorio

Limpieza de reservorio Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Sectores afectados:

- Sector 157: - Urb. El Cuadro, manzanas J a P, P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16

San Miguel

Motivo: Empalme de tubería

Empalme de tubería Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.)

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.) Sectores afectados:

- Sector 44: - Urb. Las Leyendas - Urb. Maranga 3ra, 4ta, 5ta, 7ma etapa - Urb. Residencial Callao - A.H. Maranga - Av. Elmer Faucett, Av. Venezuela, Av. Parque de las Leyendas, Av. Escardó, Ca. Quezada, Av. La Marina

Otras zonas en Lurigancho

Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa

- Cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo

Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa

- Cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo

Sedapal recomienda a los usuarios de Lima almacenar suficiente agua y tener a la mano el número de suministro para consultas en Aquafono.

Tomar precauciones

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua suficiente antes de la interrupción, reiteró que cualquier consulta puede realizarse mediante la línea de atención Aquafono (01) 317-8000. La empresa recordó la importancia de tener a la mano el número de suministro al momento de comunicarse.

Este operativo de mantenimiento y mejora en la red de distribución de agua potable en Lima, realizado por Sedapal, se ajusta a un cronograma técnico que busca optimizar el servicio. La compañía enfatizó que, una vez concluidos los trabajos, se restablecerá el acceso al agua en los horarios indicados para cada zona.