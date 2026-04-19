Perú

Corte de agua en Lima para este martes 21 de abril: Sedapal comunicó las zonas afectadas y horarios

Las labores de mantenimiento programadas por la empresa abastecedora implicarán restricciones temporales en varios sectores de la capital, en rangos horarios diferenciados según cada zona, como parte de acciones para asegurar el suministro

Guardar
Corte de agua en Lima y Callao podría ser severo en los próximos meses
Sedapal anuncia suspensión programada del servicio de agua potable en varios distritos de Lima este martes 21 de abril. (Andina)

Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima para este martes 21 de abril, lo que afectará a miles de usuarios durante varias horas. De acuerdo con la información oficial, la suspensión responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, acciones consideradas esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro en la ciudad.

Las zonas y horarios específicos fueron detallados por la empresa, permitiendo a los ciudadanos anticipar las medidas necesarias para afrontar la falta de agua durante la jornada.

A continuación, se presenta el detalle de los cortes programados, distribuidos por distrito, sector y áreas específicas, según los comunicados oficiales de Sedapal.

Sedapal enfrenta riesgo de interrumpir reparto de agua en 10 distritos de Lima por falta de camiones cisterna
La interrupción del agua en Lima responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías en diferentes sectores urbanos.

Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. (algunas zonas desde las 8:00 a.m.)
  • Sectores afectados:

- Sector 140: - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) - Sector 136: - Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa, cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo (1:00 p.m. a 11:50 p.m.) - Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa, cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo (8:00 a.m. a 8:00 p.m.)

San Juan de Lurigancho

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (algunas zonas hasta las 6:00 p.m.)
  • Sectores afectados:

- Sector 411: - A.H. Los ángeles (1:00 p.m. a 9:00 p.m.) - A.H. Nueva Juventud (10:00 a.m. a 6:00 p.m.) - A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)

Nueva tarifa de agua: familias de Lima, Callao y otras ciudades pagarán S/ 7.70 adicionales, según SUNASS
Distritos como Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Independencia y La Molina figuran entre los más afectados por el corte de agua de Sedapal. (Andina)

Independencia

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Sectores afectados:

- Sector 332: - A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas

La Molina

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
  • Sectores afectados:

- Sector 199: - Conjunto Residencial La Alameda II - Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa, manzanas P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1

Santa Anita

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
  • Sectores afectados:

- Sector 166: - Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero

Riesgo de cortes de agua severos en Lima y Callao para el año 2024
Horarios específicos de la suspensión de agua fueron detallados por Sedapal, con cortes que inician desde las 8:00 a.m. y culminan hasta las 11:50 p.m.

Chaclacayo

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
  • Sectores afectados:

- Sector 157: - Urb. El Cuadro, manzanas J a P, P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16

San Miguel

  • Motivo: Empalme de tubería
  • Fecha: Martes 21 de abril
  • Horarios: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. (algunas zonas hasta las 9:00 p.m.)
  • Sectores afectados:

- Sector 44: - Urb. Las Leyendas - Urb. Maranga 3ra, 4ta, 5ta, 7ma etapa - Urb. Residencial Callao - A.H. Maranga - Av. Elmer Faucett, Av. Venezuela, Av. Parque de las Leyendas, Av. Escardó, Ca. Quezada, Av. La Marina

Otras zonas en Lurigancho

  • Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa

- Cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo

  • Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa

- Cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo

Son dos las vacantes disponibles en Sedapal
Sedapal recomienda a los usuarios de Lima almacenar suficiente agua y tener a la mano el número de suministro para consultas en Aquafono.

Tomar precauciones

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua suficiente antes de la interrupción, reiteró que cualquier consulta puede realizarse mediante la línea de atención Aquafono (01) 317-8000. La empresa recordó la importancia de tener a la mano el número de suministro al momento de comunicarse.

Este operativo de mantenimiento y mejora en la red de distribución de agua potable en Lima, realizado por Sedapal, se ajusta a un cronograma técnico que busca optimizar el servicio. La compañía enfatizó que, una vez concluidos los trabajos, se restablecerá el acceso al agua en los horarios indicados para cada zona.

Temas Relacionados

SedapalCorte de aguaLimaperu-noticias

Más Noticias

ONPE: Piero Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía

Jefe de la ONPE solició al Ministerio Público que le indique el día y hora para entregar su documento. Decisión se produce luego de que la PNP iniciara acciones para evitar una supuesta fuga del país

ONPE: Piero Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregará su pasaporte a la Fiscalía

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ visitará a los ‘rojinegros’ en un cotejo que solo le vale ganar para mantenerse en la lucha por el título. Y también se definirá el futuro Javier Rabanal. Entérate de los horarios del decisivo duelo

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maguilaura Frías celebra un hito en España: su equipo alcanza la primera final de su historia en la Liga Iberdrola

Como líder de Fundación Unicaja Andalucía, la voleibolista peruana sigue dejando huella y ahora apunta a coronar la temporada con su primer título liguero

Maguilaura Frías celebra un hito en España: su equipo alcanza la primera final de su historia en la Liga Iberdrola

ONPE entregó a la Contraloría información sobre fallas en comicios del 12 de abril cuatro días después

El asesor legal de la Contraloría señaló que la entidad está trabajando en un iforme sobre las irregularidades y fallas logísticas ocurridas durante el proceso electoral

ONPE entregó a la Contraloría información sobre fallas en comicios del 12 de abril cuatro días después
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE entregó a la Contraloría información sobre fallas en comicios del 12 de abril cuatro días después

ONPE entregó a la Contraloría información sobre fallas en comicios del 12 de abril cuatro días después

La ONPE gastó más de S/41 millones en computadoras e impresoras que no se usaron en las Elecciones 2026

López Aliaga exige al presidente Balcázar comprar los aviones F-16 a EE.UU.: “Incumplir traerá graves consecuencias para Perú”

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Laura Spoya arremete contra Brian Rullan por declaraciones en su contra: “Me llega que me desacrediten como mamá”

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 1-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partido en Arequipa por fecha 11 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maguilaura Frías celebra un hito en España: su equipo alcanza la primera final de su historia en la Liga Iberdrola

Gol de Felipe Vizeu con insólita definición en Sporting Cristal vs UTC por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú HOY: así van los equipos en la fecha 11 del Torneo Apertura