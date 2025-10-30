Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación | Willax

El actor peruano Pietro Sibille reapareció públicamente durante la alfombra roja de la película dirigida por Yiddá Eslava, marcando así su regreso a la actuación tras haber superado un extenso proceso de rehabilitación. Su presencia generó expectativas después del prolongado silencio motivado por las acusaciones sobre adicciones, expuestas meses atrás por su expareja Andrea Luna.

Durante una entrevista concedida a Willax, Sibille explicó que ha dejado atrás el periodo más difícil relacionado con el consumo de sustancias.

“Es una etapa cerrada, he conquistado aquello. Lo he logrado después de muchos años de trabajo, terapias. Ahora ya llevo 1 año y 7 meses completamente limpio”, declaró el actor.

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Willax destacó en su cobertura que el intérprete habló abiertamente sobre la rutina que mantiene para garantizar su bienestar, afirmando que su enfoque permanece en la recuperación continua.

Las críticas y los señalamientos públicos no han evitado que Sibille avance en su proceso. El artista, reconocido en el medio peruano por su papel en proyectos emblemáticos, enfatizó la importancia de cumplir con sus terapias regulares: “Sigue la batalla, pero es una batalla cada vez menos dura. Es un trabajo que implica muchas cosas. Sigo llevando terapias todas las semanas, tres tipos de terapias”, relató. La información fue confirmada por Willax, medio que viene siguiendo su evolución.

El actor aprovechó su aparición para reflexionar acerca de los pasos previos en su vida personal, evitando referirse en detalle a sus errores: “No tiene sentido pensar o arrepentirme de tantos errores que cometí. Al menos así lo veo yo: que cada quien tiene su tiempo, su proceso, para recuperarse de alguna enfermedad”, afirmó.

Pietro Sibille. (Foto: Instagram)

Su participación en la película de Yiddá Eslava significa la reactivación de sus actividades dentro del cine nacional. El retorno de Sibille cuenta con la atención de la industria y la audiencia, que permanece expectante respecto a los nuevos proyectos del actor luego de superar una situación personal compleja.

Pietro Sibille confesó el motivo de su rehabilitación

El actor peruano Pietro Sibille retomó su carrera artística tras superar una etapa marcada por adicciones y dificultades personales. Antes de este regreso, en febrero de este año, Sibille confesó en una entrevista con El Comercio que vivió años dominados por el consumo de cocaína y alcohol, lo que lo llevó a perder oportunidades laborales y su relación sentimental con Andrea Luna.

El intérprete describió ese periodo como una “espiral de excesos y autodestrucción”, reconociendo que su vida estuvo determinada durante años por la dependencia. “Era imposible asimilar cualquier realidad dura cuando estaba tan perdido en el alcohol. Perdí trabajo, dinero y mi pareja. Fue en ese momento cuando decidí desintoxicarme por completo”, manifestó Sibille al medio peruano.

Pietro Sibille revela que ruptura con Andrea Luna fue el detonante para que pidiera ayuda a su adicción

La crisis que desencadenó su decisión de buscar ayuda coincidió con la ruptura de su relación con Luna, quien en ese momento también lo había acusado de distintos problemas y describió su vínculo como tóxico. Tras el fin de esa etapa, Sibille ingresó a un centro de rehabilitación donde permaneció internado durante dos años.

Durante ese proceso, el actor recurrió a diferentes métodos, combinando la terapia psicológica y psiquiátrica con prácticas como la meditación y ejercicios enfocados en la neuroplasticidad. “Este camino apenas comienza, pero me siento libre al fin”, relató Sibille en la mencionada entrevista.

Un factor relevante en la recuperación fue el acompañamiento de una colega del ambiente artístico, quien se convirtió en una figura central en su vida y en su proceso de sanación. “Su apoyo ha sido crucial, me ayudó enormemente en este camino”, admitió el intérprete.