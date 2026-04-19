Perú

MIMP gestiona donación de más de tres toneladas de pescado para alimentación de menores del Inabif

En la actividad participó el programa Gratitud, encargado de certificar las condiciones de conservación del pescado donado

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MIMP coordina donación de pescado para mejorar dieta de niños y adolescentes del Inabif. (Foto: MIMP)
MIMP coordina donación de pescado para mejorar dieta de niños y adolescentes del Inabif. (Foto: MIMP)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) gestionó la entrega de más de tres toneladas de pescado fresco destinadas a la alimentación de niñas, niños y adolescentes atendidos por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). La donación fue realizada por el Ministerio de la Producción como parte de acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de la población vulnerable.

La iniciativa tuvo como finalidad garantizar el acceso a alimentos nutritivos y de calidad en los centros de atención del Inabif, donde se brinda cuidado integral a menores en situación de riesgo o abandono. Según se informó, esta entrega forma parte de una estrategia intersectorial que busca mejorar las condiciones de alimentación de los beneficiarios del programa.

MIMP gestiona donación de más de tres toneladas de pescado para centros del Inabif. (Foto: MIMP)
MIMP gestiona donación de más de tres toneladas de pescado para centros del Inabif. (Foto: MIMP)

Entrega en Pucusana y Callao

La distribución del pescado se llevó a cabo en dos puntos del litoral peruano. En el embarcadero pesquero artesanal de Pucusana se entregó casi media tonelada de pescado bonito, mientras que en el puerto del Callao se completó la entrega de más de tres toneladas adicionales.

En ambas jornadas participaron representantes del Inabif, quienes supervisaron el proceso de recepción del producto. Asimismo, en la actividad realizada en el Callao intervino el programa Gratitud, encargado de verificar que el pescado cumpliera con los estándares adecuados de conservación y calidad para su posterior distribución en los centros de atención.

Más de tres toneladas de pescado serán destinadas a alimentación de menores del Inabif. (Foto: MIMP)
Más de tres toneladas de pescado serán destinadas a alimentación de menores del Inabif. (Foto: MIMP)

Aporte nutricional para menores

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, destacó la importancia de este tipo de donaciones para el desarrollo integral de los menores. Señaló que el pescado constituye una fuente de proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el crecimiento, la reparación de tejidos y el fortalecimiento del organismo.

Asimismo, precisó que este alimento contiene nutrientes esenciales que contribuyen al desarrollo cerebral y a la salud cardiovascular, además de vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico. En ese sentido, resaltó que su inclusión en la dieta de los menores atendidos por el Inabif representa un aporte significativo para su bienestar.

Gobierno entrega pescado fresco a Inabif para fortalecer alimentación de población vulnerable. (Foto: MIMP)
Gobierno entrega pescado fresco a Inabif para fortalecer alimentación de población vulnerable. (Foto: MIMP)

Próximas entregas alimentarias

Como parte de una estrategia de seguridad alimentaria, el MIMP informó que viene coordinando con el Ministerio de la Producción la posibilidad de replicar estas entregas en otras regiones del país. El objetivo es ampliar el alcance de este tipo de acciones y beneficiar a más centros de atención del Inabif.

Estas coordinaciones buscan asegurar un suministro continuo de alimentos nutritivos para la población vulnerable, reforzando las intervenciones del Estado en materia de protección social. De esta manera, se pretende fortalecer el trabajo articulado entre sectores para mejorar la calidad de vida de los menores atendidos en todo el territorio nacional.

Inabif recibe más de tres toneladas de pescado para programas de alimentación infantil. (Foto: MIMP)
Inabif recibe más de tres toneladas de pescado para programas de alimentación infantil. (Foto: MIMP)

Instalan cámaras en centros Inabif

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementó un sistema de videovigilancia en 78 centros del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Esta medida busca reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad que residen en estos espacios.

Las cámaras permitirán monitoreo permanente y registro audiovisual de las actividades en los centros, lo que facilitará la detección y atención oportuna de situaciones de riesgo o vulneración de derechos. El sistema incluye un centro de control para supervisar en tiempo real y coordinar intervenciones inmediatas cuando sea necesario.

Gobierno entrega pescado fresco a Inabif para fortalecer alimentación de población vulnerable. (Foto: MIMP)
Gobierno entrega pescado fresco a Inabif para fortalecer alimentación de población vulnerable. (Foto: MIMP)

El MIMP destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad y garantizar el bienestar de la población vulnerable atendida por el Inabif, asegurando un entorno más seguro y controlado en los establecimientos bajo su administración.

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