Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

El sábado 18 de abril, Alianza Lima superó con contundencia a Cusco FC en el partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Paolo Guerrero puso el 5-0 tras una asistencia de Eryc Castillo en el estadio Alejandro Villanueva.

El ‘Depredador’ también se sumó a la goleada en Matute. A los 47 minutos, recibió un pase de Castillo dentro del área y definió por encima del arquero Pedro Díaz, provocando la celebración en las tribunas.

Su festejo se vio momentáneamente interrumpido por la revisión del árbitro y el VAR ante una posible posición adelantada. Tras la convalidación del gol, Guerrero pudo celebrar junto a sus compañeros, destacados por su mejor actuación en lo que va de la temporada.

Golazo de Paolo Guerrero para el 5-0 de Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1 2026.

Los ocho goles de Alianza Lima vs Cusco FC

Fernando Gaibor abrió el marcador en el duelo entre Alianza Lima y Cusco FC. Tras recibir un pase de Eryc Castillo, remató desde fuera del área y sorprendió al arquero Pedro Díaz, enviando el balón al ángulo a los 16 minutos del partido.

El mediocampista le pegó desde el borde del área cusqueña y abrió el marcador en Matute - Crédito: L1MAX.

Un minuto después, Gaibor devolvió la asistencia con un pase largo para su compatriota Eryc Castillo. La defensa cusqueña no logró anticipar la jugada y la ‘Culebra’, imponiéndose en el duelo físico con Aldair Fuentes, definió por encima del portero para el 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

El extremo 'blanquiazul' puso el segundo ante los cusqueños en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX

Gaibor continuó siendo protagonista y, a los 34 minutos, marcó su segundo gol con otro disparo desde fuera del área, colocando el balón cerca del segundo poste y desatando la celebración en Matute. Con el marcador 3-0, la dupla ecuatoriana dominaba el encuentro.

El mediocampista ecuatoriano logró su doblete en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: LIMAX.

En el tramo final del primer tiempo, Eryc Castillo vio anulado un gol por posición adelantada, pero tuvo su revancha a los 45 minutos. Tras un remate de Esteban Pavez desde fuera del área que el guardameta no logró contener, el extremo extranjero aprovechó el rebote y empujó el balón al fondo del arco, cerrando la primera mitad con un contundente 4-0 a favor de Alianza.

El extremo ecuatoriano volvió a marcar con los 'blanquiazules' y se convierte en máximo goleador del equipo - Crédito: L1MAX.

Paolo Guerrero anotó el quinto gol y Eryc Castillo se encargó del sexto. Con este tanto, el jugador de 31 años completó un ‘hat-trick’ y se posicionó como el máximo goleador de Alianza Lima en la temporada, alcanzando seis goles y superando al defensor Renzo Garcés, quien sumaba cuatro.

El extremo del cuadro 'blanquiazules' volvió a lucirse en el marcador para goleada ante los cusqueños - Crédito: L1MAX.

El equipo de Pablo Guede continuó ampliando la diferencia. Alan Cantero se sumó a la lista de goleadores y, con una definición por encima del arquero Díaz, al igual que Guerrero y Castillo, anotó el séptimo tanto a los 59 minutos.

El delantero también puso su nombre en el marcador para goleada de los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

Con varios minutos aún por jugarse, el marcador en el estadio de La Victoria continuó aumentando. Jairo Vélez anotó el octavo gol, aprovechando las falencias defensivas y la poca resistencia del arquero ‘aurinegro’, en una noche donde cada remate de los locales parecía terminar en la red.

El volante también apareció en el marcador con gran definición al primer palo - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima, líder del Torneo Apertura

Con la goleada 8-0, Alianza Lima alcanzó a Los Chankas en la cima de la tabla, ambos con 26 puntos, y amplió su ventaja a ocho puntos sobre Universitario. Los ‘blanquiazules’ se mantienen firmes en la lucha por el Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la goleada de Alianza Lima sobre Cusco FC por la fecha 11.

Es preciso mencionar que Los Chankas tienen un partido pendiente, ya que su encuentro de la fecha 10 ante Cienciano fue postergado por la participación del equipo cusqueño en la Copa Sudamericana. Este compromiso se jugará el jueves 23 de abril a las 15:00 horas en Andahuaylas.