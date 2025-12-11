Más de 1.6 millones de peruanos en riesgo muy alto de ser afectados por huaicos a nivel nacional, según estudio

Más de 1.6 millones de peruanos en riesgo muy alto de ser afectados por huaicos a nivel nacional| Andina

Más de 1.6 millones de personas en Perú enfrentan un riesgo muy alto de verse afectadas por huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa durante la temporada de lluvias intensas prevista entre los meses de diciembre de 2025 y febrero de 2026. Así lo indica el informe más reciente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Según el documento, se ha identificado al menos 25,649 centros poblados distribuidos en diversas regiones del país como zonas que se encuentran especialmente vulnerables.

El Cenepred precisa que la cifra exacta de personas expuestas a un riesgo muy alto llega a 1′614,903. En general, este grupo se concentra en localidades donde la combinación de ubicación y características geográficas incrementa la probabilidad de sufrir deslizamientos y huaicos. El informe también destaca un posible impacto considerable en infraestructura: 727.854 viviendas, 1.723 establecimientos de salud y 13.562 instituciones educativas podrían resultar dañadas ante cualquiera de estos escenarios.

Regiones con más zonas vulnerables

Las regiones con más personas en riesgo muy alto son Cajamarca (223,876 habitantes), Huánuco (191,953), Áncash (179,211), Amazonas (155,699) y Huancavelica (133,849), que reúnen la mayor cantidad de centros poblados vulnerables a estos fenómenos.

El Cenepred, adscrito al Ministerio de Defensa, elabora informes técnicos continuos sobre escenarios de riesgo por lluvias intensas que utilizan perspectivas climáticas estacionales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y constituyen una herramienta esencial para autoridades y ciudadanía.

El objetivo es que los gobiernos regionales y locales puedan priorizar intervenciones y ejecutar medidas de gestión prospectiva, correctiva y reactiva para minimizar daños y pérdidas durante la temporada de lluvias.

Recomendaciones ante precipitaciones

El Indeci publicó una serie de recomendaciones para minimizar riesgos y proteger vidas y bienes:

Revisar y reforzar los techos y estructuras de las viviendas.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras ante inundaciones y deslizamientos.

Evitar el cruce de ríos y zonas afectadas por huaicos mientras persistan las lluvias.

Mantener a mano una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua, documentos y elementos de primeros auxilios.

Atender las disposiciones de las autoridades locales y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades también señalaron la importancia de prever cortes de energía eléctrica y comunicaciones. Se advirtió sobre posibles daños a cultivos, ganado y caminos rurales por el exceso de agua y la acumulación de nieve y granizo.

Recomendaciones de emergencia en caso de deslizamientos

Ante el riesgo presentado en estos distritos, el Indeci recomendó a los gobiernos regionales y locales revisar que las vías de evacuación se encuentren despejadas, además de tener la señalización adecuada para que los vecinos de estas zonas puedan desplazarse hacia áreas seguras en caso de que lo necesiten durante un eventual deslizamiento u otro tipo de emergencia.

Además, como una forma por la que los vecinos de estas zonas pueden organizarse para actuar ante un posible acontecimiento de esta magnitud, se recomienda realizar un reforzamiento de los techos de las viviendas, además del establecimiento de un sistema de alerta temprana en el que se puede recurrir a silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.