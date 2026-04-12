‘La Granja VIP’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto

Diego comparte un conmovedor momento con sus seres más queridos. La Granja VIP

La jornada electoral del 12 de abril marcó un antes y un después para los concursantes de La Granja VIP Perú, quienes por primera vez abandonaron el aislamiento de Pachacamac para ejercer su derecho al voto en las Elecciones 2026.

Entre los momentos más conmovedores de la jornada estuvo el reencuentro de Diego Chávarri con su familia, una escena que emocionó tanto a seguidores como a compañeros del reality.

El traslado de los participantes se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento del equipo de producción. Divididos en dos vans, los concursantes fueron llevados a sus respectivos centros de sufragio, en una dinámica inédita para el formato televisivo.

Solo Pati Lorena y Pablo Heredia permanecieron en la granja, ya que Lorena reside en Estados Unidos y Heredia es ciudadano argentino, por lo que no estaban habilitados para votar en Perú.

‘La Granja VIP Perú’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto. YouTube

Diego Chávarri fue sorprendido por su familia

A su llegada al local de votación, Diego Chávarri fue recibido por una escena inesperada: su madre, sus hermanas, su sobrina Cayetana y su novia lo esperaban con polos que llevaban la frase “Team Diego”.

El exfutbolista no pudo ocultar la emoción al abrazar a sus seres queridos tras varias semanas de aislamiento. “Cuídate mucho, hijito. Lo estás haciendo bien”, le dijo su madre, mientras su novia lo animaba: “Súper bien, amor. Solamente toma en cuenta lo que te dije en la nota, ¿ya?”.

El exfutbolista vivió un momento emotivo al abrazar a su madre, hermanas y novia después de semanas de aislamiento en 'La Granja VIP Perú'. Youtube

Leslie llenó de besos a Mark Vito

La ocasión también fue especial para otros participantes. Mark Vito Villanella vivió un emotivo reencuentro al ser sorprendido en su local de votación por su novia, la educadora Leslie Echavarría, quien lo recibió con besos y palabras de aliento tras varias semanas de aislamiento.

Mark, emocionado, le hizo un pedido especial: comunicarse con sus hijas por WhatsApp, ya que ellas no acudieron al centro de votación por encontrarse acompañando a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Además, estuvo presente el padre de Leslie, quien le dio un fuerte abrazo y le deseó suerte para que continúe avanzando en La Granja VIP Perú.

Como se recuerda, el pasado sábado 11 de abril, Mark Vito fue uno de los más votados por el público, asegurando así su permanencia en el reality de convivencia.

Por su parte, Samahara Lobatón pudo abrazar y besar a sus pequeños hijos, quienes fueron acercados por su hermana Melissa Klug. El reencuentro familiar se vivió en medio de lágrimas y sonrisas, resaltando la importancia del contacto afectivo en un contexto de aislamiento televisivo.

Cristian Martínez Guadalupe también compartió un emotivo momento con su familia. Pamela López fue sorprendida por sus hijos —fruto de su relación con el futbolista Cristian Cueva— quienes le entregaron regalos, incluidas casacas personalizadas con fotos familiares.

El operativo logístico permitió que cada concursante pudiera reencontrarse brevemente con sus seres queridos, aunque bajo el control y la vigilancia del equipo de producción, para evitar cualquier filtración de información externa que pudiera afectar la dinámica del programa.

Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie para brindarle apoyo. YouTube

Así se organizó la jornada electoral de La Granja VIP Perú

La producción de La Granja VIP Perú dispuso un protocolo especial para garantizar el cumplimiento del deber cívico de los concursantes sin poner en riesgo la integridad del encierro. Los participantes habilitados para votar fueron trasladados en grupos, acompañados por personal de seguridad y bajo la estricta supervisión de la producción.

Durante la jornada, el ambiente estuvo marcado por la expectativa y el entusiasmo. El trayecto a los centros de votación se vivió entre cánticos, bromas y comentarios jocosos, reflejando el alivio de los concursantes al reencontrarse —aunque sea brevemente— con la vida fuera de la granja. El regreso a la casa se realizó en condiciones controladas, manteniendo el aislamiento necesario para la continuidad del reality.

El operativo incluyó la cobertura en tiempo real a través de YouTube y las redes de Panamericana Televisión, permitiendo a los seguidores seguir cada momento de la salida y el reencuentro de los participantes con sus familiares.

La experiencia de los participantes fuera del encierro

La salida temporal de los concursantes para cumplir con el voto obligatorio supuso una experiencia única, tanto para ellos como para el público. Mónica Torres fue la primera en llegar a su local de votación, recibiendo muestras de cariño y reconocimiento de los presentes. Shirley Arica vivió una situación similar, rodeada de abrazos y mensajes de apoyo.

Algunos concursantes, como Cri Cri, no dudaron en tomarse fotos con quienes los reconocieron en el trayecto, reflejando el impacto mediático del programa. La producción mantuvo un control estricto para evitar contactos no autorizados, protegiendo el formato competitivo y la transparencia del reality.

La actriz Mónica Torres, participante del reality 'La Granja VIP', fue la primera en cumplir con su deber cívico. En el video, se le ve llegando a su centro de votación y posteriormente contando entre risas su experiencia a sus compañeros.