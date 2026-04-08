Perú

Caen 18 integrantes de organización criminal que extorsionaba a transportistas: miembro de las FF.AA. entre los detenidos

El megaoperativo permitió la captura de Wilber Joel Huansi Salas, miembro del Ejército que sería integrante de la organización ‘Cuentas del miedo’, que operaba desde el año 2023 y acumuló más de S/ 9 millones en extorsiones

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Cayó banda criminal que extorsionaba transportista e inyectaba dinero en casino y casa de apuestas. América TV

Un operativo simultáneo en varios distritos de Lima terminó con la captura de 18 integrantes de la organización criminal denominada ‘Cuentas del miedo’. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), extorsionaba a transportistas desde hace varios años y llegó a acumular más de S/ 9 millones solo por concepto del cobro de cupos.

Según América Noticias, la organización criminal opera desde el año 2023 como una estructura de clanes familiares, quienes lograron someter a más de 9 empresas de transporte público a las que pedían altas cuotas como “inscripción” para asegurarse de que ninguna de sus unidades sea atacada en sus rutas.

Criminales blanqueaban dinero en casas de apuestas y casino

El fiscal Jorge Chávez Cotrina afirmó que la organización criminal logró blanquear hasta nueve millones de soles mediante depósitos en casas de apuestas y casinos, mientras que las empresas de transporte afectadas, entre ellas El Rápido, línea setenta y tres y la línea del Señor de los Milagros, soportaban pagos iniciales forzosos de entre 10.000 y 20.000 soles y una cuota quincenal de 8.000 soles para poder operar bajo el control extorsivo.

Como parte de la estrategia para blanquear el dinero de origen ilícito, el representante del Ministerio Público indicó que los criminales utilizaban a la casa de apuestas ‘Apuesta Total’ y al casino ‘Atlantic City’ para introducir el dinero y realizar apuestas y obtener más ganancias.

General PNP Manuel Lozada ofrece detalles sobre megaoperativo contra organización criminal que extorsionaba. América TV

En algunos casos, las víctimas se veían obligadas a realizar transferencias directas a las cuentas que los criminales abrían en estas empresas seleccionadas para ocultar el origen ilícito de los fondos a través de depósitos rastreables.

Detenidos incluyen a miembro de las FF.AA.

Según la PNP, uno de los detenidos fue identificado como Luis Alberto Galicia Mori, quien era un “infiltrado”, un “datero” al interior de la empresa ‘Los Rojitos’ dedicado a extraer información que pueda ser útil para que los extorsionadores puedan conocer más sobre el funcionamiento de la empresa y cuántos conductores serían víctimas de sus amenazas

Entre los detenidos también se encuentra Víctor Eduardo Meza Escobar, alias “Chileno”, que en marzo del 2025 fue señalado por el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como un presunto extorsionador. Tanto Meza como Hilary Apolo Gutiérrez fueron detenidos, pues son señalados por la PNP de recepcionar y desviar el dinero del cobro de cupos y considerados “objetivos de alto valor” para la PNP.

El operativo también terminó con la captura de Wilber Joel Huansi Salas, un miembro del Ejército del Perú, aunque todavía no se ha determinado con exactitud cuál era su rol al interior de la organización criminal.

Megaoperativo de la PNP desarticula banda criminal que extorsionaba a nueve empresas de transporte. (Foto: Latina)
Megaoperativo de la PNP desarticula banda criminal que extorsionaba a nueve empresas de transporte. (Foto: Latina)

Organización criminal usaba varios nombres

El general PNP Manuel Lozada, Director Nacional de Investigación Policial, indicó que esta organización criminal que amenazaba a los transportistas de todo Lima operaba utilizando diferentes nombres para amenazar a sus víctimas. “Extorsionaba usando diversos nombres como Los Mexicanos, Los Trujillanos, Los Norteños, Los Injertos del Cono Norte, entre otros (...)”, indicó el representante de la PNP.

Lozada también indicó que, además de solicitar una medida de detención preliminar por 15 días, la Policía ha considerado realizar tres allanamientos al interior de dos penales: dos celdas en el penal de Chorrillos y otro en el Penal de Lurigancho pues, según la Policía Nacional existe la posibilidad de que criminales tengan vínculos directos con esta organización criminal. De hecho, la pareja de uno conocido con el alias ‘Pitbull’ fue capturada como parte de esta organización.

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