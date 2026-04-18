ONPE separa a Juan Phang y designa nueva gerencia para investigar fallas en los locales de votación

La vocera Katyuska Valencia anuncia la designación de una nueva gerencia de gestión electoral para investigar responsabilidades y esclarecer fallas operativas en los locales de votación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó la suspensión temporal de Juan Phang, quien se desempeñaba como subgerente, luego de los incidentes ocurridos durante la jornada de votación en el marco de las elecciones generales 2026. La decisión se adoptó tras una serie de fallas operativas detectadas en diferentes locales de sufragio durante el pasado 12 y 13 de abril.

En respuesta a la controversia, la vocera de la ONPE, Katyuska Valencia, informó que la institución decidió nombrar a una nueva autoridad en la Gerencia de Gestión Electoral. Según explicó Valencia, este cambio tiene como objetivo “investigar las responsabilidades en los locales de votación y esclarecer las fallas operativas” que marcaron el desarrollo del proceso electoral.

La funcionaria enfatizó que el nuevo responsable de la gerencia cuenta con el mandato específico de determinar cómo se distribuyeron las funciones y responsabilidades dentro de cada sede electoral.

La suspensión de Phang se produce en un contexto de tensión institucional, donde distintos actores políticos y sociales han pedido explicaciones claras acerca de la cadena de mando y la toma de decisiones en los centros de votación. De acuerdo con el anuncio oficial, la ONPE busca garantizar transparencia y asegurar que los hechos registrados sean debidamente investigados, a fin de evitar situaciones similares en futuros comicios.

La suspensión se produce en un contexto de presión institucional, con actores políticos y sociales exigiendo explicaciones claras sobre la cadena de mando y la toma de decisiones electorales - Créditos: Andina.

Katyuska Valencia reconoció que hubo demoras en la entrega de información a raíz de los incidentes. “Sí, demoramos en trabajar la información a partir de la situación que se presentó, pero era para tener todos los datos posibles”, afirmó la vocera, quien detalló que la institución ya comenzó a ofrecer detalles sobre el proceso de contratación vinculado a la gestión electoral.

“Incluso ya estamos entregando información sobre el tema de la contratación, la cual está quedando más clara porque damos el detalle del proceso para el proceso de contratación”, puntualizó.

La nueva Gerencia de Gestión Electoral, liderada por un gerente designado tras la salida de Phang, tendrá la tarea de proporcionar información precisa acerca de la actuación de cada responsable en las sedes electorales, especialmente en la zona de Lurín, una de las zonas donde se reportaron más dificultades. Valencia aseguró que la investigación interna ya está en marcha y que la ONPE colaborará plenamente para esclarecer lo ocurrido.

La vocera también remarcó que la situación “no era esperada” por la organización. “Comprenderán que dentro de la organización del proceso nosotros tenemos niveles de acción y dentro del primer nivel de acción, a nivel de circunscripciones, están las jefaturas de las ODP”, explicó. Esta estructura interna, según Valencia, establece jerarquías claras que serán evaluadas en el marco de la investigación para determinar posibles omisiones o errores en la cadena de supervisión.

La ONPE suspendió temporalmente al subgerente Juan Phang tras detectar fallas operativas durante las elecciones generales 2026 - Créditos: Andina.

Comunicado ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció que una funcionaria entregó información inexacta sobre el hallazgo de cédulas de votación en la vía pública durante las elecciones generales de 2026, en medio de investigaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Congreso por presuntas irregularidades.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió la versión oficial y señaló que el traslado de las cajas con cédulas en Surquillo se realizó sin presencia policial ni fiscalización.

La entidad admitió públicamente el error de Claudia Sandoval Carmona, jefa de la ODPE Lima Oeste 3, quien aseguró falsamente que el traslado contó con resguardo oficial. La institución ofreció disculpas, anunció una investigación interna y prometió sancionar a los responsables.