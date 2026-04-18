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Metropolitano: conoce cómo recuperar el saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta

El bloqueo inmediato de la tarjeta reportada como extraviada o sustraída permite recuperar el dinero y transferirlo a un nuevo plástico en un plazo máximo de 48 horas

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Tras el bloqueo, el usuario puede obtener una nueva tarjeta personalizada abonando S/4.50 y recibir la transferencia del saldo recuperado en un plazo máximo de 48 horas - Créditos: Andina.
Tras el bloqueo, el usuario puede obtener una nueva tarjeta personalizada abonando S/4.50 y recibir la transferencia del saldo recuperado en un plazo máximo de 48 horas - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, enfatizó la necesidad de que los usuarios personalicen sus tarjetas del Metropolitano y Lima Pass para proteger sus fondos ante posibles incidentes como extravíos o robos. Este proceso, según la entidad, es esencial para minimizar la pérdida económica en situaciones imprevistas.

El procedimiento para resguardar el saldo comienza con el bloqueo inmediato de la tarjeta una vez reportado el incidente. La ATU ha dispuesto el número telefónico 203-9000 (opción 1) y la atención presencial en los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado. En estos puntos, el usuario debe identificarse presentando su documento nacional de identidad (DNI).

Cuando se produce el extravío o sustracción, la persona afectada puede gestionar la adquisición de una nueva tarjeta en cualquiera de los lugares habilitados, tras abonar S/4.50.

El proceso de protección del dinero se activa con el bloqueo inmediato de la tarjeta reportada, lo que requiere la identificación del usuario mediante su DNI y puede realizarse tanto por teléfono como en los Centros de Atención de Tarjetas - Créditos: Andina.
El proceso de protección del dinero se activa con el bloqueo inmediato de la tarjeta reportada, lo que requiere la identificación del usuario mediante su DNI y puede realizarse tanto por teléfono como en los Centros de Atención de Tarjetas - Créditos: Andina.

Una vez realizada la compra del nuevo plástico personalizado, la transferencia del saldo recuperado se concreta en un plazo máximo de 48 horas, permitiendo que el pasajero continúe utilizando el servicio sin afectaciones financieras. La ATU ha asegurado que este mecanismo evita interrupciones en los desplazamientos y ofrece una solución eficiente para quienes dependen del transporte público en Lima y Callao.

Este servicio de protección está disponible exclusivamente para tarjetas personalizadas, tanto generales como preferenciales, destinadas a escolares y universitarios. El organismo, además, ha advertido que, en el caso de estudiantes, el bloqueo debe solicitarse de inmediato.

Si la tarjeta extraviada no es bloqueada y un tercero la utiliza de manera irregular, el titular puede enfrentar la retención definitiva del plástico y la suspensión del beneficio del medio pasaje hasta el siguiente año académico.

La ATU ha implementado un sistema que permite a los usuarios del Metropolitano y Lima Pass recuperar su saldo en caso de pérdida o robo, siempre que la tarjeta esté personalizada - Créditos: ATU.
La ATU ha implementado un sistema que permite a los usuarios del Metropolitano y Lima Pass recuperar su saldo en caso de pérdida o robo, siempre que la tarjeta esté personalizada - Créditos: ATU.

La ATU subraya que las tarjetas básicas, también conocidas como anónimas, no permiten recuperar el saldo ante incidentes, ya que no están vinculadas a una identidad específica. Por ello, la personalización se convierte en la única vía para garantizar la protección del dinero cargado en el sistema, ofreciendo seguridad y respaldo al usuario registrado.

La personalización otorga ventajas adicionales, como la posibilidad de rastrear la tarjeta y acceder a beneficios diferenciados según la condición del titular, ya sea general, escolar o universitario. Este enfoque refuerza la seguridad en el uso del transporte masivo y contribuye a la trazabilidad, reduciendo el riesgo de usos indebidos o fraudes.

La ATU recomienda a todos los usuarios del Metropolitano y Lima Pass optar por la personalización de sus tarjetas, ya que este procedimiento es el único que permite bloquear el saldo y recuperarlo en caso de extravío o robo.

El proceso puede realizarse tanto de manera presencial en los puntos autorizados como a través del canal telefónico oficial, lo que facilita la atención y agiliza la solución ante cualquier eventualidad.

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