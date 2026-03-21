Laura Pausini habló de Shakira después de rendirle un homenaje en su nuevo disco: “Es una de las artistas que más adoro”

Laura Pausini habló del tributo que le hizo a Shakira con cover de famosa canción de la colombiana - crédito Chris Pizzello/AP - Charles Sykes/Invision/AP

Durante una reciente entrevista con Vibra, Laura Pausini compartió detalles sobre su nuevo álbum Yo Canto 2,en el que incluye un homenaje a varios artistas.

La italiana interpretó un cover de Antología, una de las canciones más emblemáticas de Shakira de su disco Pies Descalzos.

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Según relató Pausini en declaraciones recogidas para el medio citado, la elección de Shakira no fue casual. “Shakira es una de las artistas que más adoro latinoamericana, porque tiene una personalidad vocal y no solamente vocal, su carácter me gusta”, afirmó la ganadora de varios premios internacionales.

La intérprete de La soledad destacó el vínculo especial que siente hacia artistas que poseen una voz única y que, como Shakira, “no copian a nadie”. De acuerdo con el medio, la inclusión de Antología en el disco respondió a una conexión personal profunda.

Laura Pausini incluyó 'Antología' de Shakira en su nuevo álbum 'Yo Canto 2', reinterpretando el clásico de 1995 - crédito @laurapausinitv/YouTube

La artista italiana explicó que la canción original de Shakira apareció en la vida de Pausini en un momento clave de su trayectoria. “Antología salió en 1995, que fue el año entero que yo pasé en Latinoamérica”, precisó.

Durante ese periodo, Pausini se encontraba con su primer álbum y recorrió varios países del continente, donde coincidió con la joven Shakira en numerosos programas de televisión y estaciones de radio.

“En la mayoría de las televisiones y radios donde yo iba, estaba también Shakira y ella cantaba casi siempre esta canción”, recordó.

La relación con Antología trasciende la admiración artística; según relató la cantante italiana, la letra de la canción le resulta especialmente significativa por motivos personales.

“Esa canción es mágica, pero la elegí exactamente por eso, porque ese es un recuerdo mío personal”, puntualizó Pausini. Reconoció que la composición de la artista colombiana le evoca una experiencia vital similar y por ello, al interpretarla, siente que en la pieza “existe mi existencia”.

Laura Pausini hizo cover de la canción 'Antología' de Shakira - crédito Sony Music y @laurapausini/Instagram

Durante la entrevista, Pausini detalló el proceso de selección de temas para su nuevo trabajo discográfico. Señaló que consideró varios títulos del repertorio de Shakira, pero finalmente optó por Antología debido al valor emocional que representa para ella.

“Tenía varios títulos de Shakira que quería cantar, pero elegí Antología por una razón bien clara”, explicó.

A pesar de su admiración, Pausini reconoció que no ha tenido la oportunidad de conversar directamente con Shakira sobre la versión de la canción. No obstante, el equipo de la italiana contactó al management de la colombiana para informarle sobre el homenaje.

“El management ha contestado a mi mánager, Fabrizia, que estaban muy contentos”, aseguró en la charla al medio citado. La artista italiana expresó su deseo de recibir una reacción personal de la autora de Pies descalzos, con la que mantiene una relación cordial desde hace años.

“Hemos escrito como para todos a su management y para decir que estuve dándole homenaje”, añadió Pausini. La cantante relató que el año pasado, o tal vez hace dos, coincidieron en Sevilla durante la ceremonia de los Latin Grammy. En esa ocasión, Shakira se mostró “maravillosa” con ella.

Laura Pausini habló de su conexión con la cantante colombiana Shakira - crédito Helena Margarit Cortadellas

Pausini rindió homenaje a grandes éxitos de la música latina en su nuevo disco: Gloria Estefan, Ricky Martin, entre muchos otros

La cantante Laura Pausini presentó su nuevo álbum Yo Canto 2, una colección de versiones que sigue el camino iniciado con su disco de homenajes lanzado en 2006.

El proyecto salió en español el 13 de marzo de 2026, mientras que la edición en italiano, Io Canto 2, estuvo disponible desde el 6 de febrero. Ambas entregas forman parte de una iniciativa bilingüe pensada para celebrar la música a través de la mirada de Pausini y para fortalecer el vínculo con su audiencia internacional.

El repertorio incluye interpretaciones de temas emblemáticos como Oye mi canto de Gloria Estefan, Mariposa Tecknicolor de Fito Páez, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, Hijo de la luna de Mecano, Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y Livin’ la Vida Loca de Ricky Martin.

Pausini también ofreció su versión de Mi historia entre tus dedos, original de Gianluca Grignani, tema que ha trascendido fronteras en español.