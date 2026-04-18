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Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

Los ‘guerreros’ vienen sorprendiendo en el campeonato. Recuperaron el liderato tras derrotar a Atlético Grau en Andahuaylas. Conoce su camino rumbo al primer trofeo de la temporada

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Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026. (LFP)
Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026. (LFP)

El desempeño de Los Chankas ha sorprendido en la Liga 1 2026, posicionándose como el equipo revelación de la temporada. Luego de superar a Atlético Grau en Andahuaylas, los ‘guerreros’ mantienen el invicto y lideran el Torneo Apertura con 26 puntos, a pesar de tener un partido menos que sus rivales directos.

Fixture que le resta a Los Chankas por el Torneo Apertura 2026

El panorama para Los Chankas en el Torneo Apertura 2026 se presenta favorable si mantienen su rendimiento actual en condición de local. En caso de triunfar en los cuatro encuentros que restan en Andahuaylas, el equipo alcanzaría 38 puntos, una cifra que lo consolidaría en la cima y dificultaría que otro club lo desplace del primer puesto.

El cierre del campeonato promete emociones fuertes. En sus últimos compromisos, Los Chankas recibirán a CD Moquegua, luego enfrentarán una visita desafiante ante Alianza Lima y, finalmente, cerrarán la fase inicial como anfitriones frente a UTC. La clave estará en cómo se mueva la diferencia de puntos antes del duelo contra Alianza.

Si al llegar a Matute la distancia en la tabla entre ambos clubes se mantiene en tres unidades, Los Chankas podrían disputar ese partido decisivo con la oportunidad de consagrarse ganadores del Apertura. Este escenario otorga un margen de maniobra y refuerza la expectativa de la afición, que sueña con un cierre de torneo histórico para el club, al tiempo que presiona a sus principales perseguidores a no ceder terreno en las fechas que restan.

  • Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano (jueves 23 de abril / 15:00 horas / estadio Los Chankas)
  • Fecha 12: ADT vs Los Chankas (lunes 27 de abril / 15:00 horas / estadio Unión Tarma)
  • Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (lunes 4 de mayo / 13:00 horas / estadio Los Chankas)
  • Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas
  • Fecha 17: Los Chankas vs UTC
Fixture que le resta a Los Chankas por el Torneo Apertura 2026. (LFP)
Fixture que le resta a Los Chankas por el Torneo Apertura 2026. (LFP)

Así fue el triunfo de Los Chankas ante Atlético Grau

El equipo de Los Chankas reafirmó su condición de líder en la Liga 1 2026 tras imponerse 2-0 frente a Atlético Grau en la undécima jornada del Torneo Apertura. Los dirigidos por el conjunto de Andahuaylas mostraron autoridad desde los primeros minutos, logrando controlar el desarrollo del partido y dejando sin reacción a su rival.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos, cuando Gonzalo Rizzo aprovechó una oportunidad clara dentro del área para adelantar a los ‘guerreros’. Poco antes de finalizar la primera parte, Carlos Pimienta amplió la diferencia con un remate certero, consolidando la superioridad local.

En la segunda mitad, los ‘albos’ intentaron modificar el rumbo del encuentro, pero la defensa de Los Chankas se mantuvo firme y el marcador no sufrió alteraciones. Este resultado permite al equipo de Andahuaylas sumar 26 puntos, manteniéndose como el único invicto del certamen y con una ventaja significativa respecto a sus perseguidores.

De cara a la próxima fecha, el cuadro de Andahuaylas recibirá a Cienciano con la misión de prolongar su buen momento y seguir alimentando la ilusión de lograr un título histórico en la máxima división del fútbol peruano.

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