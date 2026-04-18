Perú

Gamarra liquida ropa tras inicio de campaña de otoño: precios van desde los S/ 9,90 para adultos

Comerciantes del emporio textil activan promociones y descuentos ante el cambio de temporada, con precios accesibles y ofertas por volumen para impulsar la rotación de inventarios

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Con la llegada del otoño, los vendedores ajustan su oferta ante cambios en la demanda, aunque el calor aún persiste en Lima.
Con la llegada del otoño, los vendedores ajustan su oferta ante cambios en la demanda, aunque el calor aún persiste en Lima. Foto: difusión

El cambio de estación ya se siente en el calendario y también en el movimiento comercial del Emporio de Gamarra, donde los confeccionistas han iniciado una etapa de liquidaciones para dar salida a las prendas de verano. Con el inicio del otoño, los comerciantes buscan renovar sus inventarios y adaptarse a una demanda que comienza a modificarse, aunque el clima cálido aún se mantiene en Lima.

En este contexto, los negocios del emporio textil han activado una serie de ofertas, promociones y remates que apuntan a distintos públicos. La estrategia combina la venta de productos de la temporada que termina con la introducción de prendas ligeras de entretiempo, en un intento por responder tanto a las condiciones climáticas como al comportamiento de los consumidores.

Remates y precios accesibles para distintos públicos

“Estamos liquidando ropa de verano y ofreciendo prendas ligeras de otoño con la tendencia de la temporada de calor. Estamos fabricando y, más que nada, reemplazando stocks conforme va moviéndose la demanda”, dijo la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, a la Agencia Andina.

Las promociones abarcan una amplia variedad de productos dirigidos a niños y adultos, considerando que las altas temperaturas aún persisten en la capital. De acuerdo con la dirigente, los precios parten desde los S/ 6 en prendas infantiles y desde S/ 9,90 en ropa para adultos, incluyendo opciones para damas, caballeros e incluso mascotas, además de calzado.

La estrategia articula la liquidación de la temporada saliente con la incorporación de prendas ligeras de entretiempo.
La estrategia articula la liquidación de la temporada saliente con la incorporación de prendas ligeras de entretiempo. Foto: Andina

Opciones completas y diversidad de prendas

“Estamos hablando de polos, blusas, camisas y otras prendas. Pero si se desea vestuarios completos, tenemos desde S/ 30, es decir, vestidos o también la combinación de una prenda superior y otra pieza inferior”, agregó Saldaña.

Esta diversidad busca atraer tanto a compradores individuales como a quienes desean adquirir conjuntos completos a precios competitivos. La oferta incluye alternativas versátiles que pueden ser utilizadas durante la transición entre estaciones, lo que permite a los comerciantes mantener dinamismo en las ventas.

Descuentos por volumen se mantienen todo el año

Susana Saldaña recalcó que la oferta mayorista para los clientes que compren varias piezas la mantienen todo el año. “A partir de dos prendas en adelante pueden recibir precios mayoristas y desde media docena a más se les otorga precios de distribuidor. Son ofertas que mantenemos todo el año, prácticamente”, manifestó.

Además, precisó que los descuentos pueden variar según el volumen de compra y el momento de la temporada. “Por ejemplo, a partir de dos prendas hay un descuento que puede ir de 10% a 30%, aproximadamente; además, cuando hay cierres de temporada, siempre hay descuentos mayores”, añadió, destacando que estas rebajas se intensifican en periodos de liquidación como el actual.

La propuesta contempla opciones versátiles para el cambio de estación, lo que ayuda a sostener el dinamismo en las ventas.
La propuesta contempla opciones versátiles para el cambio de estación, lo que ayuda a sostener el dinamismo en las ventas. Foto: Gamarra

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