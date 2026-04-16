Más de 530 mil consumidores peruanos estarán protegidos tras nuevas habilitaciones sanitarias pesqueras

El aumento de estas autorizaciones ayuda a encauzar el desarrollo del sector, fomentando la formalización y generando un entorno más competitivo para sus participantes. Foto: Sanipes

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) avanzó en el fortalecimiento del control sanitario del sector al otorgar 530 habilitaciones a infraestructuras pesqueras y acuícolas durante el primer trimestre de 2026. Esta intervención apunta a reforzar la seguridad alimentaria en el país, al asegurar que los productos hidrobiológicos cumplan con estándares adecuados desde su origen hasta su comercialización.

El impacto de estas certificaciones se refleja tanto en la protección de más de 530 mil consumidores como en el respaldo directo a 7.540 familias que dependen de estas actividades. Además, el incremento en las autorizaciones contribuye a ordenar el crecimiento del sector, promoviendo prácticas formales y condiciones más competitivas para los actores involucrados.

Mayor cobertura sanitaria en regiones clave

El número de habilitaciones registró un aumento de 47,22% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a 200 certificaciones adicionales entre enero y marzo. Este crecimiento evidencia un mayor despliegue de la autoridad sanitaria en distintas zonas del país, especialmente en áreas con alta actividad pesquera y acuícola.

Las autorizaciones se distribuyeron en regiones como Áncash, Arequipa, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Callao, San Martín y Tumbes. Con ello, se consolida la presencia del Estado en puntos estratégicos de la cadena productiva, fortaleciendo la supervisión y garantizando condiciones sanitarias adecuadas.

La cantidad de habilitaciones creció 47,22% respecto al mismo periodo de 2025, lo que se traduce en 200 certificaciones más emitidas entre enero y marzo. Foto: Sanipes

Diversidad de infraestructuras habilitadas

Entre las unidades certificadas se incluyen 247 embarcaciones artesanales y 245 vehículos destinados al transporte terrestre de productos hidrobiológicos. A estas se suman almacenes, centros de depuración, plantas de procesamiento en distintas modalidades, así como instalaciones dedicadas a la producción acuícola y de semillas.

También se autorizaron embarcaciones de mayor y menor escala, además de un punto de descarga. Todas estas infraestructuras cumplen con las exigencias sanitarias vigentes, lo que permite asegurar la calidad e inocuidad de los productos en cada etapa del proceso.

Impacto en la cadena productiva y confianza del consumidor

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó el rol de estas certificaciones en el funcionamiento del sector. “Cada habilitación sanitaria representa una garantía concreta para el país: asegura que los productos hidrobiológicos se extraigan, transporten, procesen y comercialicen bajo condiciones seguras. Esto protege la salud de la población, fortalece la formalización y mejora la competitividad de nuestros pescadores y acuicultores en los mercados nacionales e internacionales”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, resaltó el valor de estas autorizaciones para el desarrollo ordenado del sector. “La habilitación sanitaria es el punto de partida para que una infraestructura opere dentro de la legalidad y con estándares de inocuidad. Su importancia radica en que asegura alimentos seguros para el consumo, facilita el acceso a nuevos mercados y genera confianza en toda la cadena productiva, desde el desembarque hasta la mesa de las familias peruanas”, señaló.

Dentro de las infraestructuras autorizadas figuran 247 embarcaciones artesanales y 245 unidades de transporte terrestre para el traslado de productos hidrobiológicos. Foto: Sanipes

Proyecciones y consolidación del sistema sanitario

Sanipes prevé mantener este ritmo de crecimiento en los próximos meses, con la meta de otorgar 859 habilitaciones al cierre del primer semestre y alcanzar 2.394 certificaciones durante todo 2026. Estos objetivos buscan ampliar la cobertura sanitaria y mejorar las condiciones para la comercialización a nivel local y en mercados internacionales.

Desde su creación, la entidad ha emitido 25.533 habilitaciones sanitarias, consolidando un sistema orientado a garantizar la inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Este avance contribuye al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, al tiempo que refuerza la confianza en los productos que llegan a los hogares peruanos.