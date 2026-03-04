Perú

Recuperación de Gamarra: Municipalidad de Lima libera ocho cuadras de la av. Aviación tras operativo

Más de 2.000 efectivos y trabajadores municipales intervinieron una de las avenidas más importantes y congestionadas de la ciudad

Guardar
Suspenden operaciones en Gamarra hasta
Suspenden operaciones en Gamarra hasta las 2 p.m., usuarios deben buscar alternativas en el Metro de Lima | Línea 1

En la madrugada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó un operativo de gran escala en las cuadras 2 a la 9 de la avenida Aviación, en pleno corazón de La Victoria.

El despliegue movilizó a 1.000 fiscalizadores municipales y 1.200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para desalojar a cientos de comerciantes informales que ocupaban la vía pública. El reto: devolver la transitabilidad y el orden a una de las puertas de entrada al emporio textil más importante del país, Gamarra.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, resaltó que la intervención permitió restablecer el libre tránsito peatonal y vehicular en una zona clave para la economía local. Durante la jornada, se retiraron puestos rústicos, módulos, vehículos y diversos objetos acumulados, además de recoger cerca de 300 toneladas de basura. La limpieza estuvo a cargo de personal de Emape, que utilizó maquinaria pesada y cisternas de agua para dejar la avenida despejada.

La magnitud del operativo no pasó desapercibida. Dos drones realizaron monitoreo aéreo en tiempo real y un despliegue de camionetas, motos y camiones reforzó la seguridad. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, acompañó la acción y anunció la coordinación conjunta para definir el futuro de los comerciantes desplazados.

La Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP) respaldó la intervención y pidió que la recuperación de Aviación no sea solo una solución de corto plazo. El gremio empresarial recordó que más de 40.000 empresarios y 150.000 trabajadores dependen de un entorno seguro para producir y vender. Para ellos, la permanencia de la policía y la implementación de un plan integral de seguridad son claves para que el orden no sea una excepción.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

¿Qué pasará con los comerciantes informales?

El operativo de la Municipalidad de Lima abrió una nueva etapa para la zona, pero también generó interrogantes sobre el destino de los comerciantes informales.

El alcalde Reggiardo adelantó que se evalúa la reubicación de los ambulantes bajo la vía férrea de la Línea 1 del Metro de Lima, alternativa que requerirá coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La experiencia internacional muestra que este tipo de espacios puede albergar comercios de manera formal, aunque la viabilidad local aún se encuentra en estudio.

La sostenibilidad de la intervención es un desafío central. Autoridades municipales y policiales anunciaron la presencia permanente de serenos y efectivos de la PNP para evitar el retorno de la informalidad.

En tanto, la AEGP solicitó además la integración del Ejército en la vigilancia de la zona y la instalación de un puesto de comando, recordando que la competitividad y el desarrollo del emporio Gamarra dependen de un entorno ordenado.

El operativo también puso sobre la mesa la relación entre informalidad, inseguridad ciudadana y deterioro urbano. Para las autoridades, mantener el control de Aviación es esencial para evitar que los ambulantes se desplacen a otras zonas y que el desorden vuelva a instalarse en el espacio recuperado.

Mientras se define el futuro de los comerciantes, la ciudadanía observa cómo la recuperación de la avenida Aviación puede convertirse en el primer paso de una política sostenida de orden urbano en La Victoria.

Temas Relacionados

GamarraMMLMunicipalidad de LimaComercio ambulanteperu-noticias

Más Noticias

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

La “Faraona de la Cumbia” cerró la puerta a una reconciliación con Leslie Shaw y afirmó que el tema está “enterrado” en su vida.

Marisol deja atrás polémica con

Usuarios pagarán más por tarifa de taxis ante orden de suspender la venta de gas natural por emergencia en Camisea

La restricción de GNV en Lima tras la fuga en Camisea impacta sobre todo a taxistas y conductores de vehículos livianos, obligados a usar gasolina

Usuarios pagarán más por tarifa

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

La medida, vigente del 1 al 14 de marzo, prioriza el abastecimiento interno y alcanza a los sistemas de producción, transporte y distribución. Empresas operadoras y organismos reguladores ya fueron notificadas

Gobierno declara emergencia de 14

Nueve recetarios del siglo XX son declarados Patrimonio Cultural y revelan cómo nació la identidad culinaria del Perú

Los recetarios reflejan la influencia francesa, italiana y japonesa en la consolidación de la gastronomía peruana moderna

Nueve recetarios del siglo XX

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

La exprimera ministra y candidata al Senado por Ahora Nación inició una campaña de financiamiento electoral con la venta de llaveros por 15 soles. La iniciativa generó controversia en redes sociales por el uso de un personaje protegido por derechos de autor

Mirtha Vásquez vende llaveros de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno declara emergencia de 14

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

ENTRETENIMIENTO

Marisol deja atrás polémica con

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

Magdyel Ugaz explica los motivos del por qué no regresará a ‘Al fondo hay sitio’: “sé que les irá increíble”

El mensaje de Paula Manzanal desde Dubái en medio de los ataques de Irán: “Estamos sanos y salvos”

Robbie Williams logró sold out en Lima y fans piden segunda fecha en Arena 1 Park

Padre de Francesca Montenegro revela prioridad para la familia de Adrián Villar: “Preocupados en que Marisel no pierda el trabajo”

DEPORTES

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite