Recuperación de Gamarra: Municipalidad de Lima libera ocho cuadras de la av. Aviación tras operativo

Suspenden operaciones en Gamarra hasta las 2 p.m., usuarios deben buscar alternativas en el Metro de Lima | Línea 1

En la madrugada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecutó un operativo de gran escala en las cuadras 2 a la 9 de la avenida Aviación, en pleno corazón de La Victoria.

El despliegue movilizó a 1.000 fiscalizadores municipales y 1.200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para desalojar a cientos de comerciantes informales que ocupaban la vía pública. El reto: devolver la transitabilidad y el orden a una de las puertas de entrada al emporio textil más importante del país, Gamarra.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, resaltó que la intervención permitió restablecer el libre tránsito peatonal y vehicular en una zona clave para la economía local. Durante la jornada, se retiraron puestos rústicos, módulos, vehículos y diversos objetos acumulados, además de recoger cerca de 300 toneladas de basura. La limpieza estuvo a cargo de personal de Emape, que utilizó maquinaria pesada y cisternas de agua para dejar la avenida despejada.

La magnitud del operativo no pasó desapercibida. Dos drones realizaron monitoreo aéreo en tiempo real y un despliegue de camionetas, motos y camiones reforzó la seguridad. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, acompañó la acción y anunció la coordinación conjunta para definir el futuro de los comerciantes desplazados.

La Asociación Empresarial Gamarra Perú (AEGP) respaldó la intervención y pidió que la recuperación de Aviación no sea solo una solución de corto plazo. El gremio empresarial recordó que más de 40.000 empresarios y 150.000 trabajadores dependen de un entorno seguro para producir y vender. Para ellos, la permanencia de la policía y la implementación de un plan integral de seguridad son claves para que el orden no sea una excepción.

(Foto: Andina)

¿Qué pasará con los comerciantes informales?

El operativo de la Municipalidad de Lima abrió una nueva etapa para la zona, pero también generó interrogantes sobre el destino de los comerciantes informales.

El alcalde Reggiardo adelantó que se evalúa la reubicación de los ambulantes bajo la vía férrea de la Línea 1 del Metro de Lima, alternativa que requerirá coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La experiencia internacional muestra que este tipo de espacios puede albergar comercios de manera formal, aunque la viabilidad local aún se encuentra en estudio.

La sostenibilidad de la intervención es un desafío central. Autoridades municipales y policiales anunciaron la presencia permanente de serenos y efectivos de la PNP para evitar el retorno de la informalidad.

En tanto, la AEGP solicitó además la integración del Ejército en la vigilancia de la zona y la instalación de un puesto de comando, recordando que la competitividad y el desarrollo del emporio Gamarra dependen de un entorno ordenado.

El operativo también puso sobre la mesa la relación entre informalidad, inseguridad ciudadana y deterioro urbano. Para las autoridades, mantener el control de Aviación es esencial para evitar que los ambulantes se desplacen a otras zonas y que el desorden vuelva a instalarse en el espacio recuperado.

Mientras se define el futuro de los comerciantes, la ciudadanía observa cómo la recuperación de la avenida Aviación puede convertirse en el primer paso de una política sostenida de orden urbano en La Victoria.