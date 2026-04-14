Voto de confianza: gabinete de Luis Arroyo negocia con bancadas tras caos en elecciones

Gabinete de Arroyo enfrenta voto de confianza en medio de cuestionamientos por jornada electoral. Video: TV Perú/ Primera Hora

A solo dos días de presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, intensifica las reuniones con las bancadas parlamentarias. La cita está programada para este jueves 16 de abril a las 10:00 a.m., cuando el jefe del gabinete deberá exponer la política general de gobierno.

En los últimos días, el Ejecutivo ha iniciado una ronda de encuentros con distintas agrupaciones políticas. En estas reuniones se abordan temas clave como la lucha contra la delincuencia, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.

Uno de los encuentros, previo a los comicios, fue con la bancada Honor y Democracia, en el que participaron los congresistas José Cueto, Gladys Echaíz y Jorge Montoya. Tras la reunión, los parlamentarios señalaron la necesidad de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, las primeras reacciones no han sido favorables. “No nos han convencido de nada hasta ahora”, afirmó Montoya, quien indicó que la decisión final se tomará luego de una evaluación interna de la bancada.

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Las reuniones continuarán en las próximas horas, incluso durante la tarde y la noche, en un intento por asegurar los votos necesarios antes del debate en el Pleno.

Qué se juega el gabinete en el Congreso

La presentación del jueves será clave para la continuidad del gabinete. Arroyo Sánchez deberá sustentar, junto a su equipo ministerial, la política general de gobierno y responder a las preguntas de los congresistas.

El voto de confianza es un requisito indispensable para que el gabinete se mantenga en funciones. Para lograrlo, necesita al menos 66 votos a favor en un Congreso compuesto por 130 parlamentarios, siempre que todos estén presentes.

Si obtiene el respaldo, el Ejecutivo podrá continuar hasta el final del actual gobierno, previsto para el 28 de julio. En caso contrario, el gabinete tendría que dar un paso al costado, lo que abriría un nuevo escenario político.

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Este proceso se desarrolla en un momento clave, pocos días después de las elecciones generales, lo que incrementa la expectativa sobre la decisión que tomará el Parlamento.

Un Congreso con dudas y decisiones pendientes

Hasta ahora, el panorama en el Congreso es incierto. Las bancadas evalúan no solo las propuestas del Ejecutivo, sino también las señales políticas que ha dado en los últimos días.

En ese contexto, las reuniones previas serán determinantes. El Ejecutivo busca convencer a los congresistas con una agenda centrada en resultados y compromisos claros, pero enfrenta un escenario fragmentado.

La definición del voto dependerá de las negociaciones de última hora y de la capacidad del gabinete para generar confianza en el Parlamento.

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Contexto electoral y la postura del Ejecutivo ante las fallas

El pedido de confianza se produce en medio de cuestionamientos por lo ocurrido durante la jornada electoral del 12 de abril, marcada por retrasos en la entrega de material y la instalación de mesas en varios puntos.

Frente a esta situación, el Ejecutivo difundió un comunicado en el que defendió su actuación. Señaló que cumplió de manera “estricta y responsable” con garantizar el orden interno, la seguridad y la custodia del material electoral.

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Sin embargo, el Gobierno marcó distancia de los problemas logísticos. Indicó que las incidencias en la instalación de mesas y el desarrollo de la votación corresponden a los organismos electorales, en respeto a su autonomía.

Esta postura ha sido interpretada como una respuesta limitada frente a una jornada que dejó a miles de ciudadanos afectados.