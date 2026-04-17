Perú

Integrantes ligados a Movadef, MRTA y Sendero Luminoso fortalecen la alianza de Juntos por el Perú con Roberto Sánchez

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, la atención se centra en el entorno político de Sánchez y en los sectores que impulsan su candidatura

Guardar
Un reportaje de investigación expone las presuntas conexiones entre el partido político 'Juntos por el Perú' de Roberto Sánchez y organizaciones como Sendero Luminoso, el MRTA y el Movadef. Se analizan los perfiles de sus candidatos y sus grupos de choque. | Willax

A medida que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), consolida lentamente el segundo lugar en los conteos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el interés público se centra en los perfiles de quienes integran el equipo más cercano al candidato y en su posible impacto en la toma de decisiones de un eventual gobierno.

Y es que, el heredero del sombrero de Pedro Castillo, expresidente en prisión por un intento de golpe de Estado, ha capitalizado el voto rural que respaldó en los comicios pasados al profesor chotano, y también el apoyo de sectores de la izquierda más radical que impulsan, entre sus principales banderas, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la modificación del modelo económico vigente, con influencia de figuras vinculadas en el pasado a organizaciones subversivas que protagonizaron episodios de violencia en el Perú.

El informe de Willax recoge declaraciones de especialistas en terrorismo y exautoridades de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), quienes advierten sobre presuntos nexos ideológicos y políticos con personas investigadas o sindicadas en el pasado por vínculos con organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA. Las acusaciones surgen en medio de una campaña marcada por la polarización y la disputa por el voto del sur del país.

El factor Antauro Humala

Montaje de cuatro hombres, incluyendo a Roberto Sánchez con sombrero blanco y Antauro Humala, sobre un fondo rojo y morado con texto y símbolos difuminados
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en un montaje con Antauro Humala y otros personajes, sobre un fondo con iconografía que evoca a Sendero Luminoso. (Infobae)

El líder etnocacerista, representante de una corriente política peruana que combina nacionalismo extremo y posturas hostiles hacia lo extranjero, es hermano del expresidente Ollanta Humala y autor del andahuaylazo. Actualmente, figura como uno de los personajes más cercanos y activos en la campaña de Roberto Sánchez. Fue captado hace unos días en un acto proselitista elogiando a la organización terrorista de Abimael Guzmán.

“Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo”, se le escucha decir a Antauro Humala quien se evidencia admirador de la nefasta y sangrienta doctrina ideológica que dejó miles de muertes y personas desaparecidas, siendo la mayor ola de violencia en la historia republicana del país.

La cercanía entre Humala y el candidato presidencial Roberto Sánchez se ha hecho evidente durante la campaña de este 2026. El primero ha estado presente en distintos momentos clave y se ha posicionado como uno de los principales voceros políticos alrededor del candidato de Juntos por el Perú. “Por el triunfo de Juntos por el Perú, partido hermano, con nuestro candidato Roberto Sánchez”, se le oye decir a Humala en un video presentado en Willax.

Integrantes ligadosal Movadef, MRTA y Sendero Luminoso

El exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, afirmó en el reportaje que diversas personas cercanas a la alianza política tendrían antecedentes o sindicaciones vinculadas a Sendero Luminoso. Entre ellas mencionó al exministro de Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo, Iber Maraví, quien aparece en varios atestados policiales por presunta pertenencia a la organización terrorista, aunque Maraví ha rechazado estas acusaciones en anteriores declaraciones públicas.

El reporte también señala la inclusión en las listas de JP de figuras como César Tito Rojas, fundador del Movadef, organización considerada el brazo político de Sendero Luminoso, y del excongresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación terrorista, quien desde el penal Ancón I habría instruido a sus seguidores a respaldar la candidatura de Sánchez. Además, se identifica la presencia de operadores políticos en regiones como Puno, donde Tito Rojas cumple un papel clave en la articulación territorial de la campaña.

Juntos por el Perú ha sumado apoyos de agrupaciones como los “ponchos rojos” aymaras y de sectores etnocaceristas, que han anunciado su disposición a movilizarse en Lima para respaldar la candidatura de Sánchez. El financiamiento de la campaña, según expertos consultados, podría estar vinculado en parte al narcotráfico y, en mayor medida, a la minería ilegal, especialmente en el sur andino, territorio donde JP ha consolidado buena parte de su base electoral.

El avance de Sánchez en los conteos oficiales y la composición de su entorno más cercano, marcado por la presencia de figuras polémicas y de alianzas con sectores radicales, han encendido la alarma en analistas y autoridades sobre el rumbo político y social que podría tomar el país en caso de un eventual triunfo de Juntos por el Perú.

Temas Relacionados

Roberto SánchezJuntos por el PerúAntauro HumalaSendero LuminosoMRTAperu-politica

Más Noticias

Resultados ONPE al 93.328 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú desplazó a Rafael López Aliaga y marcha segundo

Resultados ONPE al 93.328 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘dorados’ en un choque que podría consolidarlo en el liderato en la recta final del campeonato. Entérate los detalles del emocionante cotejo en Matute

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

El uso de datos y analítica avanzada se vuelve clave en la segunda vuelta para construir propuestas que conecten con un electorado más exigente y decisivo

Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

El cantautor peruano conmovió a jurados y público en el reality colombiano ‘A otro nivel’ al compartir cómo la música lo ayudó a superar la separación de sus padres cuando tenía seis años.

Gian Marco rompe en llanto en TV internacional tras recordar su niñez y la separación de sus padres

“Caviar”: ¿qué significa y por qué es un término recurrente en la política peruana?

La palabra, de uso cada vez más frecuente en nuestro país, se emplea para aludir a los políticos con determinadas características

“Caviar”: ¿qué significa y por qué es un término recurrente en la política peruana?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

Elecciones en Perú 2026: datos e IA pueden redefinir la segunda vuelta con propuestas más precisas y viables

“Caviar”: ¿qué significa y por qué es un término recurrente en la política peruana?

¿Por qué los nuevos gabinetes de ministros ya no pedirán el voto de confianza al Congreso de la República?

Gobierno defiende ante el TC el decreto de urgencia que reestructura Petroperú

JEE rechaza pedido de Renovación Popular para anular votos por no pagar tasa de 1.375 soles

ENTRETENIMIENTO

Gian Marco rompe en llanto en televisión internacional tras recordar su niñez

Gian Marco rompe en llanto en televisión internacional tras recordar su niñez

Milo J, su concierto gratuito en el MALI y la emoción que sintió al saber que hizo sold out en el Estadio Nacional: “No lo voy a olvidar”

Milo J en Lima: accesos, horario, setlist y todo lo que debes saber para su show en el Estadio Nacional

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

Expareja de Josi Martínez aparece en TV como pretendiente de Onelia Molina y los usuarios la alertan: “Ahí no es”

DEPORTES

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

“Lo hace caer de manera imprudente”, revelador audio del VAR en polémico penal en Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Periodista argentino fue contundente sobre jugada que marcó triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: “Polémico penal”

Resultados de la fecha 2 de Copa Libertadores 2026: así quedaron los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026