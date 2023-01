Íber Maraví, el exministro de Trabajo del gobierno de Pedro Castillo que encabeza frente vinculado a Sendero Luminoso en Ayacucho

Íber Maraví. (Andina)

Cuando Íber Antenor Maraví Olarte (61) fue designado como ministro de Trabajo, del Gobierno de Pedro Castillo, recibió múltiples cuestionamientos debido a una presunta cercanía al grupo terrorista Sendero Luminoso, ya que su nombre aparecía en atestados policiales junto con la senderista Edith Lagos Sáez por hechos ocurridos en 1981.

Recientemente, durante una charla dentro de un auditorio de Ayacucho, el exfuncionario que fue censurado por el Congreso de la República, hace mención de que Castillo Terrones sigue siendo el presidente del Perú y que así siempre debe ser.

Además, un video que se compartió por las redes sociales, se le oye decir que la gente debe levantarse porque la lucha no ha terminado.

“Aquí todavía no ha terminado la lucha, no debemos dar por sentado que Pedro Castillo ya fue, y ya no hay nada que hacer, como algunos están soñando y creen que acá la salida son nuevas elecciones, es la derecha quién quiere nuevas elecciones”, expresó ante los asistentes.

El exministro Iber Maraví convoca a una asamblea En Ayacucho. Twitter

¿Nuevos vínculos con Sendero?

En los últimos días, Iber Maraví, se ha convertido en la cara visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), considerada por la Policía como un organismo fachada de la ‘Nueva Fracción Roja’ de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), sobre todo luego de la captura de Rocío Leandro Melgar, conocida como ‘camarada Cusi’ o ‘camarada Rocío’, quien dirigía y presidía el Fredepa.

Según el diario El Comercio, Maraví Olarte se ha reconocido expresidente del Fredepa junto a otros ciudadanos que encabezan las movilizaciones como Edilberto Barzola, Darío Ventura, Magno Ortega y Claudio Tapia.

Además, según las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Fredepa, no es cualquier agrupación político-civil, sino que estaría integrada por remanentes de Sendero Luminoso que estaría detrás de la ola de protestas violentas en dicha región y que el pasado 15 de diciembre dejó 10 civiles muertos por proyectil.

Según informes policiales y documentos incautados durante operativos policiales contra terroristas como el realizado en Tocache (San Martín) en febrero del 2012, que llevó a la captura del cabecilla senderista Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, la Nueva Fracción Roja se habría desplazado desde Lima hacia Ayacucho para desarrollar un “trabajo partidario” a favor de Sendero Luminoso.

De acuerdo a un documento judicial citado por El Comercio, el Fredepa sería la fachada de la Nueva Fracción Roja y fue organizado con conocimiento y aprobación de la dirección nacional del “partido”, es decir de Sendero Luminoso. El primero es el “partido” central y el segundo su ejército que busca “tomar el poder por medio de la violencia revolucionaria”, citan.

Añaden que la dirección de la Nueva Fracción Roja recaería en la detenida Elena Albertina Yparraguirre Revoredo, cuya misión sería continuar con la denominada “II Reconstitución” de Sendero Luminoso y un “plan de construcción del partido” desarrollado “en medio de la lucha de clases y de masas”. Esta “lucha” se daría a través de frentes de defensa, sindicatos, barrios y otras organizaciones de Ayacucho, mediante paros y bloqueos en puntos neurálgicos de la región, principalmente de Huamanga, Huanta y Parinacochas.

Como parte de las investigaciones y operaciones de videovigilancia a ‘Cusi’ y dirigentes del Fredepa, la Policía logró captar la presencia de Iber Maraví en reuniones de diciembre del 2022 que se realizaban en los locales de la organización ayacuchana. El exministro participó como orador y pidió a los asistentes que, de ser necesario, se entregara la vida en las manifestaciones a favor de la libertad del expresidente Castillo y el cierre del Congreso.

Camarada 'Cusi' capturada por la PNP.

“Debemos estar dispuestos a dar la vida, total puede durar un mes o dos meses en el cargo, siempre al lado del pueblo. Incluso los profesores congresistas, algunos de Perú Libre, no todos, no estoy personificando, no estoy atacando al partido; algunos se atrincheraron en sus jugosos sueldos, le dijeron: pobre de ti que cierres el Congreso, entonces cómo vamos a llegar a la Asamblea Constituyente”, se le oye decir a Maraví.

Iber Maraví no solo ha pasado por el Fredepa, también ha estado vinculado al Conare-Sutep, facción del magisterio cercana al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo político-legal de Sendero Luminoso.

Iber Maraví en el gobierno de Castillo

Como se recuerda, Iber Maraví fue parte del primer gabinete ministerial que juró Pedro Castillo como presidente del Perú. El ahora exfuncionario asumió el mando del Ministerio de Trabajo el 29 de julio del 2021, fecha en que Guido Bellido fue elegido como primer ministro y jefe del gabinete.

A solo un mes de haber jurado como titular del Mintra, Maraví puso su cargo a disposición en agosto del año pasado, luego que el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces le pidiera su renuncia tras ser sindicado de tener vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

