Perú

Identifican 52 rutas ilegales usadas por bandas criminales en la frontera de Tumbes

Los pasos ilegales facilitan tráfico de drogas, armas, personas y contrabando, representando una amenaza directa para la seguridad regional y nacional

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El hallazgo se realizó con drones y expone la magnitud del tráfico de drogas, personas y contrabando. La gobernadora Rosario Palacios advierte que el crimen organizado opera sin restricciones y pide intervención estatal (Créditos: Canal N)

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha identificado 52 pasos clandestinos entre Perú y Ecuador en los 184 kilómetros de frontera que van desde Punta Capones hasta el sur de Matapalo. El hallazgo se realizó utilizando drones, tecnología que permitió a las autoridades mapear rutas empleadas por organizaciones criminales dedicadas a diversos delitos transfronterizos.

La información se expuso durante una sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tumbes, instancia encargada de coordinar acciones para enfrentar la inseguridad en la zona.

Según lo presentado por Migraciones, estos pasos ilegales funcionan como corredores para el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de personas. Los puntos identificados muestran la amplitud del problema: uno de ellos se localizó en los manglares de Tumbes, donde las bandas criminales usan embarcaciones equipadas con motores fuera de borda para desplazarse con rapidez y evadir controles.

Las autoridades locales preparan operativos para destruir los pasos ilegales y reforzar la vigilancia, con el objetivo de frenar el uso de estos corredores por bandas delictivas - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
Las autoridades locales preparan operativos para destruir los pasos ilegales y reforzar la vigilancia, con el objetivo de frenar el uso de estos corredores por bandas delictivas - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Otros 45 pasos se distribuyen a lo largo del canal internacional y el río Zarumilla hasta llegar a Matapalo. Los 4 restantes se ubican al sur de ese distrito, consolidando un mapa que evidencia la magnitud del desafío para las autoridades.

La gobernadora encargada de la región de Tumbes, Rosario Palacios, resaltó ante las cámaras de Canal N la gravedad de la situación al precisar que existen 52 puntos de pases ilegales en la frontera con Ecuador.

La autoridad expresó su preocupación por las actividades ilícitas que se desarrollan en estos pasos y remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre la policía, el Gobierno regional y el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, advirtió que el respaldo del Ejecutivo nacional es imprescindible para enfrentar el problema de manera efectiva y sostenida.

Los caminos detectados sirven como rutas para el tráfico de armas, drogas y personas, además de facilitar el contrabando de mercancías. La gobernadora subrayó que la presencia de rutas clandestinas representa un riesgo para la seguridad regional y nacional, debido a la capacidad de las bandas criminales para movilizarse y operar sin restricciones en la frontera norte del país.

Migraciones identificó 52 pasos clandestinos entre Perú y Ecuador en 184 kilómetros de frontera - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
Migraciones identificó 52 pasos clandestinos entre Perú y Ecuador en 184 kilómetros de frontera - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Con la información recopilada por Migraciones, la policía y las autoridades locales preparan una serie de operaciones para destruir estos pasos ilegales y reforzar la vigilancia en la zona.

El objetivo es impedir que las organizaciones delincuenciales continúen utilizando estos corredores para actividades ilícitas. Palacios reiteró que la coordinación interinstitucional es fundamental, pero insistió en la urgencia de contar con el apoyo del Gobierno central para garantizar recursos, personal y tecnología que permitan cerrar definitivamente estas rutas.

La detección de 52 caminos clandestinos en la frontera entre Perú y Ecuador, según Migraciones, revela la magnitud del reto que enfrentan las autoridades de Tumbes. El uso de drones permitió identificar corredores usados para tráfico de drogas y trata de personas, lo que obliga a una respuesta coordinada entre el Gobierno regional, la policía y el Ejecutivo para erradicar estos puntos y fortalecer la seguridad en la zona.

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