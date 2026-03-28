Perú intervino a más de 30 mil extranjeros en lo que va del año

Se emitieron 2.353 órdenes de expulsión, de las cuales 759 ya fueron ejecutadas, reforzando la respuesta ante el incumplimiento de la normativa migratoria - Créditos: Migraciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones presentó el balance de gestión correspondiente al primer trimestre del año, en el contexto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026 – 2028.

El organismo destacó la intensificación de las labores de vigilancia y control en las fronteras, así como el refuerzo de la seguridad migratoria en todo el territorio nacional, como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad y garantizar el orden.

Según el reporte oficial, entre enero y marzo, Migraciones lideró 1.807 operativos de verificación y fiscalización, desplegados en regiones de costa, sierra y selva. Estas acciones permitieron la intervención de 30.086 ciudadanos extranjeros, fortaleciendo la capacidad estatal para identificar situaciones irregulares y actuar de manera oportuna.

Las fiscalizaciones se concentraron en zonas fronterizas como Tumbes, Piura, Puno y Tacna, además de ciudades con alta presencia extranjera como Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo - Créditos: Migraciones.

Como parte de los resultados, se dictaron 2.353 órdenes de expulsión a través de procedimientos administrativos sancionadores, respetando el debido proceso y el marco normativo vigente. De ese total, 759 expulsiones ya fueron ejecutadas, en coordinación con la Policía Nacional, consolidando una respuesta firme ante el incumplimiento de la legislación migratoria.

Las acciones de fiscalización se concentraron en zonas fronterizas críticas como Tumbes, Piura, Puno y Tacna, así como en ciudades con elevada presencia de población extranjera, tales como Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo. El superintendente Balladares subrayó la importancia del trabajo conjunto con la Policía Nacional, que ha sido clave para alcanzar estos resultados.

En el marco de la modernización de los controles migratorios, se anunció la implementación progresiva de los Puestos de Verificación Migratoria (PVM) Yarana y Tigre en la región Loreto.

Las autoridades presentaron un balance del primer trimestre en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028 - Créditos: Migraciones.

Estas infraestructuras permitirán un mejor control del ingreso al territorio peruano y facilitarán la detección de situaciones irregulares en puntos estratégicos de la Amazonía, donde se identificó el tránsito de personas que intentan evadir los controles oficiales.

El informe fue expuesto por el superintendente Alberto Balladares Ramírez ante el ministro del Interior, José Zapata Morante, altos mandos policiales, funcionarios y representantes de organismos públicos descentralizados del sector.

Migraciones reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y la promoción de una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. El organismo reiteró que continuará con las acciones de fiscalización y la articulación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante desafíos en materia migratoria, contribuyendo activamente al bienestar colectivo y la protección del país frente a amenazas transnacionales.

Más de 1300 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país durante 2025

Durante 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió el ingreso a más de 1.300 ciudadanos extranjeros al territorio peruano, según cifras oficiales. Los principales motivos incluyeron la carencia de documentos válidos, antecedentes judiciales, inconsistencias en la información presentada y la falta de justificación del motivo de viaje.

Además, se detectaron intentos de ingresar con documentación falsa y personas que figuraban en listas de alerta internacional. La entidad reforzó los controles en aeropuertos, terminales terrestres y puestos fronterizos, aplicando procedimientos rigurosos para proteger la seguridad interna y evitar la entrada de individuos con historial delictivo.

Migraciones destacó que estas acciones forman parte de una política de vigilancia migratoria orientada a garantizar el orden público y la tranquilidad de la población. Se recomienda a quienes planean viajar al Perú cumplir estrictamente con los requisitos legales y mantener la documentación en regla para evitar contratiempos.