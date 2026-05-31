Perú

Feminicidio en Ica: capturan al principal sospechoso y exigen justicia por el crimen de joven madre

José Carlos Magallanes Magallanes, detenido por las autoridades, tenía denuncias previas por violencia y ahora enfrenta cargos tras las pruebas que lo señalan como responsable del asesinato de Johana Uribe Calle

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La familia de Johana Uribe Calle, una joven y enérgica madre de Marcona, exige justicia por su atroz asesinato. Un reportaje que muestra el profundo dolor de sus seres queridos y su lucha incansable para que el crimen no quede impune.| América Noticias

El caso de Johana Uribe Calle, la madre de 37 años hallada muerta en Marcona, Ica, conmocionó a la población luego de confirmarse la captura de José Carlos Magallanes Magallanes, principal sospechoso del feminicidio, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La intervención policial se produjo tras varios días de intensa búsqueda y presión social para que el crimen no quedara impune.

Un crimen que sacudió a Marcona

La tarde del 16 de mayo, Johana Uribe Calle salió de su casa en Marcona para visitar a su pareja por su cumpleaños. Familiares y amigos relataron que la joven madre nunca regresó. Su cuerpo fue hallado horas después en el mismo inmueble, con signos evidentes de violencia y asfixia. La escena, descrita por la Policía Nacional del Perú (PNP), evidenciaba golpes en el rostro, pecho y espalda, así como marcas de estrangulamiento.

La investigación inicial se sustentó en imágenes captadas por cámaras de seguridad del edificio, donde se registró el ingreso de Uribe Calle a la vivienda cerca de las ocho y media de la noche. Posteriormente, las cámaras documentaron la salida apresurada de Magallanes Magallanes en la mañana siguiente, llevando una maleta y dejando sola a la víctima en la habitación.

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Capturan al principal sospechoso y la familia de Johana Uribe reclama justicia en Ica| Domingo Al Día
Capturan al principal sospechoso y la familia de Johana Uribe reclama justicia en Ica| Domingo Al Día

Los videos y los testimonios familiares resultaron determinantes para esclarecer la cronología de los hechos. Según la abogada de la familia, los registros de cámaras muestran que entre las tres y cinco de la madrugada se habría producido la muerte de Johana Uribe Calle, periodo en que el resto de los ocupantes del inmueble no se encontraba presente. La familia de Magallanes Magallanes fue vista saliendo y entrando al edificio durante la noche, pero nadie más accedió a la habitación donde se halló el cuerpo.

Capturan al principal sospechoso y la familia de Johana Uribe reclama justicia en Ica| Domingo Al Día
Capturan al principal sospechoso y la familia de Johana Uribe reclama justicia en Ica| Domingo Al Día

Antecedentes y denuncias previas

El caso tomó mayor gravedad al conocerse que José Carlos Magallanes Magallanes había sido denunciado por tentativa de feminicidio en 2024. Documentos judiciales confirmaron que el sospechoso presentaba antecedentes por agresión a exparejas. Pese a ello, se encontraba en libertad y había iniciado recientemente una relación sentimental con Uribe Calle.

La familia de la víctima informó que desconocía los vínculos de Magallanes Magallanes con Johana, así como los antecedentes de violencia del detenido. “Él es el responsable. Hay evidencia, sale su cara. Nunca nos contó de la existencia de esa persona”, aseguró la hermana

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó la captura del sospechoso y pidió que el proceso judicial avance sin dilaciones.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) funciona las 24 horas y es gratuita. Ofrece orientación, consejería y apoyo psicológico para personas afectadas por violencia familiar y sexual.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) están distribuidos a nivel nacional y ofrecen atención presencial gratuita. En estos espacios, profesionales brindan apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social a quienes han sufrido violencia. Los CEM funcionan en hospitales, comisarías y sedes propias, y su ubicación puede consultarse en el portal oficial del MIMP.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe denuncias de violencia de género en todas las comisarías del país y a través del número 105. Ante una situación de emergencia, se recomienda acudir sin demora a la comisaría más cercana o llamar a este número para solicitar ayuda inmediata y protección.

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