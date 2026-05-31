El peor error ante el riesgo de cáncer según tres oncólogos

El descuido de los exámenes médicos recomendados representa el mayor riesgo individual frente al cáncer, advirtieron tres especialistas consultados por el portal Parade.com. La omisión de estos controles, incluso en personas que no presentan antecedentes familiares ni síntomas, puede dificultar el diagnóstico temprano y reducir las posibilidades de tratamiento exitoso. La advertencia se respalda en la experiencia clínica de los oncólogos Rohit Gosain, Elias Obeid y Jules Cohen, quienes subrayan que la detección precoz resulta determinante para la supervivencia.
De acuerdo con el análisis, la mayoría de los cánceres no presentan síntomas en sus fases iniciales. El doctor Rohit Gosain remarcó que, en muchos casos, las señales aparecen cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada y las opciones terapéuticas pueden ser más limitadas. El especialista señaló: “La detección en etapas tempranas ofrece resultados mucho más favorables”.
El doctor Elias Obeid explicó que los exámenes de detección permiten identificar tumores cuando aún no existen molestias ni alteraciones visibles, lo que incrementa las probabilidades de tratamiento y supervivencia. En esa línea, el doctor Jules Cohen destacó que las personas que no realizan controles médicos suelen recibir diagnósticos en fases avanzadas, lo que exige tratamientos más intensivos y aumenta el riesgo de recaída.
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Los expertos también llamaron la atención sobre la importancia de detectar lesiones precancerosas. Según Parade.com, algunas pruebas identifican cambios celulares o pólipos que pueden tratarse antes de que evolucionen a cáncer, como ocurre en el colon o el cuello uterino. Retrasar los chequeos hasta la aparición de síntomas puede dificultar el manejo clínico y afectar las probabilidades de recuperación.
Los seis chequeos imprescindibles para reducir el riesgo
El consenso de los oncólogos relevados por Parade.com identifica seis exámenes médicos que no deben postergarse, ya que resultan fundamentales para la prevención y el diagnóstico oportuno:
1. Mamografía: Es el estudio principal para la detección de cáncer de mama. Se sugiere realizarlo a partir de los 40 años, con frecuencia anual o bienal según el perfil de riesgo y la indicación médica.
2. Papanicolau y test de HPV: Estas pruebas permiten identificar lesiones precancerosas y el virus del papiloma humano, asociado al cáncer de cuello de útero. La periodicidad recomendada varía entre tres y cinco años.
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3. Colonoscopía: Se utiliza para el cribado de cáncer colorrectal. La recomendación actual es iniciar los controles desde los 45 años y, si el resultado es normal, repetir el procedimiento cada diez años.
4. Tomografía computarizada de baja dosis (LDCT): Indicada para la detección de cáncer de pulmón en personas con antecedentes importantes de tabaquismo, generalmente desde los 50 años.
5. Análisis de PSA: El examen de sangre que mide el antígeno prostático específico contribuye a la detección temprana del cáncer de próstata en hombres a partir de los 50 años o antes si existen antecedentes familiares.
6. Examen dermatológico completo: Consiste en la revisión anual de la piel, especialmente en personas con factores de riesgo, junto con autoexámenes mensuales desde los 20 años.
El criterio de los oncólogos es que la frecuencia y el tipo de estudio deben adaptarse a la edad, el sexo, los antecedentes personales y familiares, y otros factores individuales. La realización de estos chequeos, junto con el seguimiento médico adecuado, puede marcar la diferencia en la evolución y el pronóstico del cáncer.
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Los especialistas insisten en que la prevención y el diagnóstico temprano son las principales herramientas para enfrentar la enfermedad. Según el informe, detectar un cáncer en etapa inicial o incluso una lesión precancerosa puede modificar de manera sustancial la expectativa de vida y la calidad del tratamiento disponible.
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